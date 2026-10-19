Mudah Dibuat! Resep Cumi Sambal Bakar yang Pedas dan Gurihnya Bikin Nambah Nasi

Resep Cumi Sambal Bakar yang Bikin Nambah Nasi./YouTube Devina Hermawan
JawaPos.com – Cumi sambal bakar menjadi salah satu pilihan hidangan bagi para pecinta makanan seafood.
Perpaduan cumi yang kenyal dengan sambal yang pedas dan gurih ini cocok untuk disantap bersama nasi putih hangat.
Selain memiliki cita rasa yang menggugah selera, hidangan cumi sambal bakar juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Proses untuk membuat cumi sambal bakar ini juga sangat mudah dan sederhana, sehingga cocok dijadikan menu makanan siang maupun makan malam bersama dengan keluarga.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan pada Senin (19/10), berikut ini merupakan resep untuk membuat cumi sambal bakar yang pedas dan gurihnya bikin nambah nasi.
Yuk simak apa saja bahan-bahan dan cara untuk membuat cumi sambal bakar yang mudah dibuat di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat cumi sambal bakar:
· 250 gram cumi
· 1 sdt perasan jeruk nipis
· ½ sdt baking soda (opsional)
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