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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.43 WIB

Pedasnya Bikin Nagih, Gurihnya Bikin Lahap! Ini Resep Cabe Gendot Sambal Rebon

Resep Cabe Gendot Sambal Rebon yang Enak dan Menggugah Selera Makan - Image

Resep Cabe Gendot Sambal Rebon yang Enak dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com – Bagi pencinta masakan pedas, cabe gendot sambal rebon bisa menjadi pilihan lauk rumahan yang menggugah selera. Hidangan ini memadukan pedasnya cabai dengan rasa gurih udang rebon kering serta aroma rempah yang khas.

Sambal yang diolah dengan cara ditumis ini cocok disantap bersama nasi putih hangat. Agar semakin nikmat, hidangan tersebut juga bisa disajikan dengan terong ungu goreng, tahu goreng, ikan goreng, atau lalapan segar.

Keistimewaan masakan ini terletak pada penggunaan cabe gendot, yaitu cabai berukuran gemuk dengan bentuk menyerupai paprika mini. Meski bentuknya terlihat menggemaskan, cabai ini memiliki tingkat kepedasan yang cukup tinggi sehingga perlu diolah sesuai selera.

Tambahan udang rebon, terasi, kencur, dan daun jeruk membuat cita rasanya semakin kaya. Perpaduan pedas, gurih, dan harum rempah inilah yang menjadikan cabe gendot sambal rebon cocok sebagai menu pendamping makan sehari-hari.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut resep cabe gendot sambal rebon yang bisa dicoba sendiri di rumah.

Bahan-Bahan Cabe Gendot Sambal Rebon

Bahan bumbu rajang

  • 8 siung bawang putih
  • 6 siung bawang merah
  • 4 cm kencur
  • 4 buah cabai rawit merah
  • 4 buah cabai merah keriting

Bahan utama dan bumbu pelengkap

  • 12 buah cabe gendot
  • 5 lembar daun jeruk
  • 4 sendok makan udang rebon
  • 1 sendok teh kunyit bubuk (opsional)
  • ½ sendok makan kecap manis
  • 4 gram terasi
  • 1 sendok teh garam
  • ½ sendok makan kaldu jamur
  • 1 sendok makan gula pasir
  • 150 ml air
  • 3 sendok makan minyak goreng

Bahan pelengkap

  • Nasi putih hangat
  • Terong ungu goreng
  • Tahu goreng

Cara Membuat Cabe Gendot Sambal Rebon

1. Siapkan udang rebon

Rebus udang rebon selama sekitar 1–2 menit, kemudian tiriskan. Sisihkan terlebih dahulu agar siap digunakan saat proses menumis.

Langkah ini membantu membersihkan rebon sebelum dicampurkan dengan bumbu lainnya.

2. Haluskan bumbu dan siapkan cabai

Masukkan bawang putih, bawang merah, kencur, cabai rawit merah, dan cabai merah keriting ke dalam food chopper. Haluskan hingga seluruh bahan tercampur.

Selanjutnya, belah cabe gendot menjadi dua bagian. Jika ingin mengurangi tingkat kepedasannya, gunakan sarung tangan saat menangani cabai dan hindari menyentuh mata setelah memegangnya.

3. Tumis bumbu hingga harum

Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan bersama udang rebon, daun jeruk, dan kunyit bubuk jika digunakan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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