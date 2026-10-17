Resep Seblak Jamur Enoki, Kuah Gurih Berempah dengan Kencur

JawaPos.com - Seblak identik dengan kuah pedas beraroma kencur dan isian kerupuk yang kenyal. Namun, kamu bisa mencoba variasi berbeda dengan mengganti kerupuk menggunakan jamur enoki. Jamur ini memiliki tekstur tipis yang terasa renyah saat digigit, sehingga memberikan sensasi berbeda dalam semangkuk seblak berkuah.

Resep seblak jamur enoki ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Selain jamur enoki, hidangan ini dilengkapi sosis, dumpling keju, dan telur kocok. Perpaduan berbagai isian tersebut membuat seblak terasa lebih bervariasi, baik dari segi tekstur maupun rasa.

Cita rasa kuahnya berasal dari bawang merah, bawang putih, kencur, serta cabai merah dan cabai kering yang direbus sebelum dihaluskan. Kencur menjadi salah satu bahan penting karena memberikan aroma rempah yang khas pada seblak. Sementara itu, kaldu jamur, kaldu ayam, gula, dan garam digunakan untuk menyeimbangkan rasa kuah.

Jamur enoki menjadi daya tarik utama dalam resep ini. Bentuknya yang memanjang dan teksturnya yang khas cocok dipadukan dengan kuah berbumbu. Jika ingin rasa yang lebih kaya, sosis dan dumpling keju juga memberikan tambahan rasa gurih, sedangkan telur kocok membuat kuah terasa lebih berisi.

Seblak jamur enoki cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika ingin menyantap hidangan pedas berkuah di rumah. Jumlah cabai dapat disesuaikan dengan selera agar tingkat kepedasannya tetap nyaman dinikmati.

Bahan

Bumbu halus dan kuah:

2 siung bawang merah

5 siung bawang putih

2 ruas kencur

5 buah cabai merah, rebus

Cabai kering secukupnya, rebus

500 ml air

2 sdt kaldu jamur

1,5 sdt gula pasir

1/2 sdt garam

1 sdt kaldu ayam

Bahan isian:

Sosis secukupnya

Dumpling keju secukupnya

Telur kocok secukupnya

Jamur enoki secukupnya

Daun bawang secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan

1. Rebus cabai merah dan cabai kering hingga lebih lunak. Siapkan bawang merah, bawang putih, dan kencur.

2. Haluskan bawang merah, bawang putih, kencur, cabai merah, dan cabai kering hingga menjadi bumbu yang merata.

3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus hingga matang dan harum.

4. Tuangkan 500 ml air, lalu tambahkan kaldu jamur, gula pasir, garam, dan kaldu ayam. Aduk hingga bumbu larut dan kuah mendidih.

5. Potong sosis sesuai selera, kemudian masukkan bersama dumpling keju ke dalam kuah. Masak hingga kedua bahan matang.

6. Tuangkan telur yang sudah dikocok secara perlahan ke dalam kuah sambil diaduk sesuai tekstur telur yang diinginkan.

7. Bersihkan jamur enoki, potong bagian pangkalnya, lalu pisahkan rumpun jamur agar tidak menggumpal. Masukkan ke dalam kuah.

8. Masak sebentar hingga jamur enoki matang, tetapi teksturnya tetap terjaga.

9. Tambahkan irisan daun bawang, kemudian aduk dan koreksi rasa.

10. Angkat seblak jamur enoki dan sajikan selagi hangat.

Seblak jamur enoki bisa menjadi alternatif bagi pencinta seblak yang ingin mencoba isian selain kerupuk. Kuah berbumbu kencur memberikan aroma khas, sedangkan jamur enoki menghadirkan tekstur yang berbeda dari isian seblak pada umumnya.