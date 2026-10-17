Resep Seblak Jamur Enoki, Kuah Gurih Berempah dengan Kencur

Potret seblak jamur enoki dengan kuah gurih dan pedas dengan aroma kencur. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Seblak identik dengan kuah pedas beraroma kencur dan isian kerupuk yang kenyal. Namun, kamu bisa mencoba variasi berbeda dengan mengganti kerupuk menggunakan jamur enoki. Jamur ini memiliki tekstur tipis yang terasa renyah saat digigit, sehingga memberikan sensasi berbeda dalam semangkuk seblak berkuah.
Resep seblak jamur enoki ini dibagikan oleh akun Instagram @adelscooking. Selain jamur enoki, hidangan ini dilengkapi sosis, dumpling keju, dan telur kocok. Perpaduan berbagai isian tersebut membuat seblak terasa lebih bervariasi, baik dari segi tekstur maupun rasa.
Cita rasa kuahnya berasal dari bawang merah, bawang putih, kencur, serta cabai merah dan cabai kering yang direbus sebelum dihaluskan. Kencur menjadi salah satu bahan penting karena memberikan aroma rempah yang khas pada seblak. Sementara itu, kaldu jamur, kaldu ayam, gula, dan garam digunakan untuk menyeimbangkan rasa kuah.
Jamur enoki menjadi daya tarik utama dalam resep ini. Bentuknya yang memanjang dan teksturnya yang khas cocok dipadukan dengan kuah berbumbu. Jika ingin rasa yang lebih kaya, sosis dan dumpling keju juga memberikan tambahan rasa gurih, sedangkan telur kocok membuat kuah terasa lebih berisi.
Seblak jamur enoki cocok dinikmati saat cuaca dingin atau ketika ingin menyantap hidangan pedas berkuah di rumah. Jumlah cabai dapat disesuaikan dengan selera agar tingkat kepedasannya tetap nyaman dinikmati.
Bahan
Bumbu halus dan kuah:
2 siung bawang merah
5 siung bawang putih
2 ruas kencur
5 buah cabai merah, rebus
Cabai kering secukupnya, rebus
500 ml air
2 sdt kaldu jamur
1,5 sdt gula pasir
1/2 sdt garam
1 sdt kaldu ayam
Bahan isian:
Sosis secukupnya
Dumpling keju secukupnya
Telur kocok secukupnya
Jamur enoki secukupnya
Daun bawang secukupnya
Minyak goreng secukupnya
Cara Pembuatan
1. Rebus cabai merah dan cabai kering hingga lebih lunak. Siapkan bawang merah, bawang putih, dan kencur.
2. Haluskan bawang merah, bawang putih, kencur, cabai merah, dan cabai kering hingga menjadi bumbu yang merata.
3. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu halus hingga matang dan harum.
4. Tuangkan 500 ml air, lalu tambahkan kaldu jamur, gula pasir, garam, dan kaldu ayam. Aduk hingga bumbu larut dan kuah mendidih.
5. Potong sosis sesuai selera, kemudian masukkan bersama dumpling keju ke dalam kuah. Masak hingga kedua bahan matang.
6. Tuangkan telur yang sudah dikocok secara perlahan ke dalam kuah sambil diaduk sesuai tekstur telur yang diinginkan.
7. Bersihkan jamur enoki, potong bagian pangkalnya, lalu pisahkan rumpun jamur agar tidak menggumpal. Masukkan ke dalam kuah.
8. Masak sebentar hingga jamur enoki matang, tetapi teksturnya tetap terjaga.
9. Tambahkan irisan daun bawang, kemudian aduk dan koreksi rasa.
10. Angkat seblak jamur enoki dan sajikan selagi hangat.
Seblak jamur enoki bisa menjadi alternatif bagi pencinta seblak yang ingin mencoba isian selain kerupuk. Kuah berbumbu kencur memberikan aroma khas, sedangkan jamur enoki menghadirkan tekstur yang berbeda dari isian seblak pada umumnya.
Agar jamur tidak terlalu lembek, masukkan enoki menjelang akhir proses memasak. Bersihkan jamur terlebih dahulu dan pastikan matang sebelum disajikan. Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah cabai serta isian sesuai selera untuk membuat semangkuk seblak yang pas dinikmati di rumah.
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