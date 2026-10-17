Resep Spicy Tuna Rice Ball, Ide Bekal Praktis dengan Isian Tuna Pedas

JawaPos.com - Bosan membawa bekal nasi dengan lauk yang itu-itu saja? Spicy tuna rice ball bisa menjadi alternatif yang praktis dan mudah dibuat di rumah. Hidangan berupa bola nasi dengan isian tuna berbumbu ini memadukan rasa gurih, pedas, dan sedikit creamy dari mayones.

Resep spicy tuna rice ball ini dibagikan oleh akun Instagram @yeeun_dl. Bahan yang digunakan cukup sederhana, mulai dari nasi, telur, tuna, rumput laut, hingga beberapa pelengkap seperti minyak wijen dan biji wijen. Isiannya juga bisa disesuaikan dengan selera atau bahan yang tersedia di rumah.

Tuna menjadi bahan utama yang memberikan cita rasa gurih pada isian. Ikan ini dipadukan dengan mayones dan saus sambal untuk menghasilkan tekstur lembut dengan sentuhan pedas. Sementara itu, minyak wijen dan biji wijen memberikan aroma khas yang melengkapi rasa nasi.

Rumput laut juga menjadi salah satu bahan pelengkap yang membuat rice ball semakin menarik. Selain menambah cita rasa, rumput laut dapat digunakan untuk membalut atau dicampurkan ke dalam nasi. Telur pun bisa menjadi tambahan protein yang membuat hidangan lebih bervariasi.

Spicy tuna rice ball cocok disiapkan sebagai bekal sekolah, bekal kerja, maupun menu sarapan ketika tidak punya banyak waktu untuk memasak. Bentuknya yang praktis juga membuat hidangan ini mudah dibawa dan disantap tanpa perlu menyiapkan banyak lauk terpisah.

Bahan

Nasi secukupnya

Telur secukupnya

Tuna secukupnya

Rumput laut secukupnya

Minyak wijen secukupnya

Biji wijen secukupnya

Mayones secukupnya

Saus sambal secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan nasi matang dalam wadah. Tambahkan sedikit minyak wijen dan biji wijen, kemudian aduk hingga tercampur rata.

2. Siapkan tuna, lalu campurkan dengan mayones dan saus sambal sesuai selera. Aduk hingga menjadi isian yang lembut dan merata.

3. Masak telur hingga matang, kemudian potong atau hancurkan sesuai selera untuk digunakan sebagai isian atau pelengkap.

4. Siapkan rumput laut. Jika menggunakan rumput laut lembaran, potong sesuai kebutuhan.

5. Ambil nasi secukupnya, lalu pipihkan di telapak tangan yang bersih atau gunakan sarung tangan makanan.

6. Letakkan campuran tuna di bagian tengah nasi. Tambahkan telur jika ingin menjadikannya bagian dari isian.

7. Tutup isian dengan nasi, kemudian bentuk menjadi bola atau segitiga hingga padat dan tidak mudah terbuka.

8. Balurkan atau taburkan rumput laut pada permukaan rice ball sesuai selera.

9. Ulangi langkah yang sama hingga nasi dan isian habis.

10. Spicy tuna rice ball siap disajikan atau dikemas sebagai bekal.

Spicy tuna rice ball bisa menjadi pilihan menu praktis dengan bahan yang mudah ditemukan. Perpaduan tuna, mayones, dan saus sambal memberikan rasa gurih pedas, sedangkan minyak wijen menambah aroma pada nasi.