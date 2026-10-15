Mulai Nasi Mawut Magelangan Sampai Sop Senerek, Kuliner Magelang Selalu Bikin Kenyang Maksimal

Ilustrasi sop senerek/@Melkibajaj
JawaPos.com-Magelang adalah salah satu kota yang memiliki banyak daya tarik menarik untuk dijelajahi.
Mulai dari Candi Borobudurnya, kawasan pegunungan dengan view yang memanjakan mata, sampai ragam kulinernya yang diminati banyak orang.
Kuliner Magelang terbilang unik karena menghadirkan cita rasa khas masakan Jawa dengan nama-nama hidangan yang menarik.
Sebut saja nasi mawut atau Magelangan, yang banyak disajikan UMKM, terutama pada malam hari, termasuk di kota-kota besar seperti Yogyakarta.
Selain itu,masih ada banyak kuliner khas Magelang yang ternyata menarik untuk dicoba. Cita rasa tradisionalnya menjadikan beragam hidangan ini sebagai bagian daya tarik dari kuliner Magelang.
Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (15/10) berikut kuliner khas Magelang yang menggugah selera.
Sop Senerek merupakan kuliner khas Magelang. Salah satu tempat yang menyajikan sop senerek dengan cita rasa khas adalah warung Sop Senerek Bu Atmo di Jl. Pangeran Mangkubumi Ni. 3, Cacaban Magelang.
Seporsi sop senerek terdiri dari kacang merah, wortel, bayam, babat, dan daging sapi. Seporsi sop senerek dibanderol dengan harga Rp 25.000. Sop senerek biasanya disantap bersama dengan lauk pauk pendamping berupa gorengan ataupun sate keong serta sambal.
Magelangan
Salah satu kuliner Magelang yang legendaris adalah nasi mawut atau yang lebih dikenal dengan sebutan Magelangan. Magelangan pada umumnya dijual pada malam hari di Kota Yogyakarta. Namun, Magelangan merupakan makanan khas dari kota Magelang.
Salah satu nasi mawut yang terkenal di Magelang adalah Nasi Goreng Spesial Pak Yatno yang berada di Jl. Jenderal Sarwo Edhi Wibowo, Kabupaten Magelang. Nasi mawut disajikan dengan campuran nasi dan mie kuning, kemudian diolah menggunakan bumbu serta kecap khas. Cita rasanya cenderung manis seperti bumbu nasi goreng kecap.
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