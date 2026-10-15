3 Kuliner Khas Ponorogo, Ada Ayam Panggang Legendaris yang Gunakan Resep Jadul 400 Tahun, Simak!

Ilustrasi dawet Jebung khas Ponorogo/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com-Ponorogo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan kekayaan budayanya, terutama kesenian reog yang menjadi ikon kota ini.
Namun daya tarik di Ponorogo tidak hanya terletak pada kebudayaannya. Kota ini juga menyimpan beragam kuliner lezat yang menarik untuk dicoba.
Salah satu yang paling terkenal adalah sate Ponorogo dengan bumbu kacang khas yang menggugah selera.
Tidak hanya itu, terdapat kuliner tradisional yang masih mempertahankan resep turun temurun, bahkan telah diwariskan sejak 400 tahun lalu.
Ada pula sajian es dawet yang berbeda dari daerah lain. Saat umumnya es dawet kebanyakan menggunakan cendol, es dawet di Ponorogo disajikan bersama gempol, berupa bola-bola kenyal berbahan dasar dari tepung beras.
Harganya yang ramah di kantong juga menjadi daya tarik bagi pecinta kuliner. Mengutip informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (15/10), berikut sejumlah makanan lezat yang bisa anda temukan di Ponorogo.
Sate Ayam Haji Tukri Sobikun
Di Ponorogo terdapat kampung sate yang menjadi tempat berjualan para penjual sate legendaris dan telah menjadi langganan sejumlah orang penting. Sate Ponorogo terkenal karena dagingnya yang sangat empuk dengan potongan daging berukuran besar. Daging sate juga sudah dibumbui sebelum diibakar.
Tidak lupa bumbu kacangnya yang memiliki ciri khas dengan tekstur yang sangat halus dengan cita rasa yang gurih. Sate ayam ponorogo disajikan bersama lontong ataupun nasi. Seporsi sate ayam jumbo milik haji tukri sobkun ini dibanderol dengan harga Rp 41.000.
Ayam Panggang Sragi Dadapan
Ayam Panggang Sragi Dadapan menyajikan berbagai macam masakan tradisional. Salah satu menu yang paling terkenal adalah ayam panggang pedas dengan olesan bumbu rempah. Di restoran ini, mereka hanya menggunakan ayam kampung. Seporsi ayam panggang utuh ini dibanderol dengan harga Rp 100.000-Rp 110.000.
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