Resep Kornet Telur Keju Rice Paper, Renyah di Luar dan Lumer di Dalam

JawaPos.com - Bosan makan telur dadar dengan cara yang itu-itu saja? Kamu bisa mencoba kornet telur keju rice paper yang praktis dibuat dengan bahan sederhana. Perpaduan telur, kornet, dan keju leleh dibungkus rice paper sehingga menghasilkan tekstur renyah di luar dengan isian lembut di dalam.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Cara membuatnya cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak bahan. Telur yang sudah dibumbui dicampur dengan daun bawang, kemudian dimasak bersama kornet dan keju lembar yang mudah meleleh.

Penggunaan rice paper menjadi pembeda dari telur dadar biasa. Ketika dimasak di atas wajan, lapisan rice paper dapat menghasilkan tekstur yang lebih renyah. Sementara itu, isian telur, kornet, dan keju memberikan perpaduan rasa gurih yang cocok dinikmati selagi hangat.

Bumbu yang digunakan juga sederhana, yaitu kaldu jamur, gula, dan lada putih. Kombinasi tersebut membuat rasa telur lebih berbumbu tanpa perlu menambahkan banyak bahan lainnya. Kamu juga bisa menyesuaikan jumlah daun bawang atau lada sesuai selera.

Kornet telur keju rice paper cocok dijadikan menu sarapan, bekal, maupun camilan saat ingin makan sesuatu yang gurih. Proses pembuatannya yang singkat juga bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin mengolah telur dengan cara berbeda.

Bahan

2 butir telur

Daun bawang secukupnya

1/2 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

1/2 sdt lada putih

1 lembar rice paper

1 lembar keju leleh

2 sdm kornet



Cara Pembuatan

1. Pecahkan telur ke dalam mangkuk, kemudian tambahkan daun bawang yang sudah diiris, kaldu jamur, gula, dan lada putih.

2. Kocok seluruh bahan hingga tercampur rata.

3. Panaskan wajan antilengket dengan sedikit minyak jika diperlukan. Letakkan rice paper di atas wajan.

4. Tuangkan campuran telur di atas rice paper, lalu ratakan agar menyebar.

5. Tambahkan keju lembar dan kornet di atas telur. Ratakan isian supaya tersebar dengan baik.

6. Setelah bagian telur mulai mengeras, lipat rice paper menjadi dua bagian hingga isian tertutup.

7. Masak sambil dibolak-balik hingga kedua sisinya matang dan bagian luar terasa renyah.

8. Angkat, lalu sajikan kornet telur keju rice paper selagi hangat agar keju tetap meleleh.

Kornet telur keju rice paper bisa menjadi alternatif sederhana untuk menikmati telur dengan tekstur yang berbeda. Agar hasilnya lebih maksimal, gunakan wajan antilengket dan masak dengan api sedang supaya rice paper tidak cepat gosong sebelum telur matang.