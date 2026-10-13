Resep Pentol Korea, Street Food Viral yang Gampang Dibuat dan Bisa Jadi Ide Jualan!

Potret pentol Korea, street food enak yang cocok untuk ide jualan (Instagram @dapurumi_channel)





JawaPos.com - Siapa yang bisa menolak jajanan gurih dan kenyal seperti Pentol Korea? Street food viral ini sekarang bisa kamu buat sendiri di rumah dengan bahan sederhana dan langkah super mudah. Resepnya dibagikan oleh kreator kuliner @dapurumi_channel di Instagram, yang terkenal sering membagikan inspirasi masakan rumahan yang bisa sekaligus jadi peluang usaha.



Menurut penjelasan sang kreator, jajanan ini sebenarnya mirip dengan Pentol Telur atau Salome Telur yang populer di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Bedanya, versi ini menggunakan tahu sebagai bahan utama sehingga lebih praktis karena tidak perlu direbus atau dikukus terlebih dahulu. Teksturnya lembut, sedikit kenyal, dan rasanya gurih pas di lidah.



"Wah ini udah kaya yang dijual-jual bahkan tekstur pentol tahunya ini enak, lembut, dan sedikit kenyal," tulis akun @dapurumi_channel dalam unggahannya. Ia juga menyebut bahwa Pentol Korea ini bisa jadi ide jualan karena prosesnya cepat dan hasilnya banyak.



Bahan-Bahan:

- 4 buah tahu

- 1 butir telur

- 2 siung bawang putih, haluskan/parut

- ½ - ¾ sdt garam

- ¾ sdt kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya

- ¼ sdt merica bubuk

- ½ sdt baking powder

- 4 sdm tepung terigu

- 1 sdm munjung tepung tapioka

- 3-6 butir telur untuk celupan pentol

- Secukupnya daun bawang

- Secukupnya garam dan penyedap

- Untuk saus dicairkan dengan air dan ditambahkan sedikit kecap manis agar rasanya makin mantap.

Cara Membuat Pentol Korea:

1. Hancurkan tahu hingga halus, lalu campurkan dengan bawang putih parut, garam, kaldu bubuk, merica, baking powder, dan daun bawang.

2. Tambahkan telur, tepung terigu, dan tepung tapioka. Aduk hingga adonan bisa dipulung.

3. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil seperti pentol.

4. Kocok telur terpisah, lalu celupkan bulatan tahu ke dalam telur tersebut.

6. Goreng dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan.

7. Sajikan dengan saus sambal dan saus tomat yang sudah diencerkan dengan sedikit air.



Tips Tambahan:

- Untuk hasil lebih gurih, bisa tambahkan sedikit kaldu ayam cair ke adonan.

- Jika suka pedas, tambahkan cabai bubuk ke dalam saus atau adonan.

- Pentol bisa juga ditusuk seperti sate dan disajikan dengan saus kacang biar makin mirip jajanan kaki lima Korea!



Selain enak dimakan hangat-hangat, Pentol Korea ini juga cocok dijadikan ide jualan karena bahannya murah dan mudah dicari. Teksturnya yang lembut namun kenyal membuatnya disukai banyak orang, terutama anak-anak.



Seperti disampaikan oleh @dapurumi_channel, ada banyak variasi resep Pentol Korea, ada yang pakai tahu, kentang, atau ubi rebus. Namun versi tahu ini jadi favorit karena lebih simpel dan cepat dibuat.



Kalau kamu sedang mencari inspirasi camilan gurih atau peluang usaha rumahan, resep Pentol Korea ala @dapurumi_channel ini wajib banget dicoba. Cukup dengan bahan yang ada di dapur, kamu sudah bisa menghadirkan jajanan viral yang menggugah selera!