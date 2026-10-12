Resep Creamy Cajun Chicken and Rice, Ayam Saus Creamy dengan Nasi Berbumbu

JawaPos.com - Bosan dengan menu ayam dan nasi yang itu-itu saja? Creamy Cajun Chicken and Rice bisa menjadi alternatif untuk menghadirkan hidangan rumahan dengan cita rasa rempah yang lebih kaya. Sajian ini memadukan ayam berbumbu Cajun, saus creamy yang gurih, serta nasi putih yang dimasak kembali bersama bawang dan bumbu.

Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @purezento.kitchen. Salah satu hal yang menarik adalah penggunaan evaporated creamer untuk menghasilkan saus yang creamy. Menurut kreatornya, bahan tersebut bisa digunakan untuk berbagai hidangan manis maupun gurih, termasuk saus ayam seperti dalam resep ini.

Ayam yang digunakan berupa paha ayam tanpa tulang yang dimarinasi dengan Cajun seasoning, paprika, dan garam. Setelah digoreng hingga matang, ayam disajikan bersama saus berbahan butter, bawang putih, bumbu Cajun, serta evaporated creamer. Tambahan larutan tepung maizena membantu mengentalkan saus agar lebih mudah melapisi ayam.

Tak hanya ayamnya, nasi putih juga diolah kembali supaya rasanya tidak hambar. Bawang bombay, bawang putih, Cajun seasoning, kaldu ayam bubuk, dan lada putih memberikan aroma serta rasa gurih pada nasi. Perpaduan nasi berbumbu dan ayam bersaus creamy membuat hidangan ini cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam.

Bahan

Bahan marinasi ayam:

250 gram paha ayam tanpa tulang

2 sdt Cajun seasoning

1/2 sdt paprika bubuk

1/2 sdt garam

2 sdm minyak untuk menggoreng

Bahan saus creamy Cajun:

1 sdm unsalted butter

2 siung bawang putih

2 sdt Cajun seasoning

1 sdt bawang bombay bubuk

250 ml evaporated creamer

Sejumput garam

1/4 sdt lada hitam

1/2 sdt paprika bubuk

2 sdm larutan tepung maizena

Bahan nasi Cajun:

500 gram nasi putih matang

1/2 buah bawang bombay

2 siung bawang putih

1 sdm Cajun seasoning

1 sdt kaldu ayam bubuk

1/4 sdt lada putih

Cara Pembuatan

1. Masukkan paha ayam ke dalam wadah. Tambahkan Cajun seasoning, paprika bubuk, dan garam, lalu aduk hingga bumbu melapisi seluruh permukaan ayam. Diamkan sebentar agar bumbu meresap.

2. Panaskan minyak dalam wajan. Masukkan ayam dan masak hingga kedua sisinya kecokelatan serta bagian dalamnya matang. Angkat, lalu sisihkan.

3. Untuk membuat saus, lelehkan butter dalam wajan dengan api sedang. Masukkan bawang putih cincang dan tumis hingga harum.

4. Tambahkan Cajun seasoning, bawang bombay bubuk, paprika bubuk, lada hitam, dan sejumput garam. Aduk hingga bumbu tercampur rata.

5. Tuangkan evaporated creamer, kemudian aduk perlahan hingga saus mulai panas. Tambahkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga saus mengental sesuai keinginan.

6. Masukkan ayam yang sudah dimasak ke dalam saus. Balik ayam agar seluruh permukaannya terlapisi, lalu masak sebentar hingga bumbu menyatu. Angkat dan sisihkan.

7. Untuk nasi Cajun, cincang bawang putih dan iris bawang bombay. Panaskan sedikit minyak dalam wajan, lalu tumis kedua bahan tersebut hingga harum dan lunak.

8. Masukkan Cajun seasoning, kaldu ayam bubuk, dan lada putih. Aduk hingga bumbu tercampur dengan tumisan bawang.

9. Tambahkan nasi putih matang. Aduk hingga nasi tercampur rata dengan bumbu dan panas merata. Koreksi rasa sesuai selera.

10. Siapkan nasi Cajun di atas piring, kemudian letakkan ayam dengan saus creamy di samping atau di atasnya. Creamy Cajun Chicken and Rice siap disajikan selagi hangat.

Creamy Cajun Chicken and Rice menawarkan kombinasi tekstur dan rasa yang saling melengkapi. Nasi berbumbu memberikan rasa gurih dengan aroma rempah, sedangkan saus creamy menghadirkan sensasi lembut yang berpadu dengan ayam berbumbu Cajun.