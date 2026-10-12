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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.56 WIB

13 Bakery di Malang Paling Favorit, Toko Roti Legendaris hingga Pastry Kekinian Pecinta Kuliner

Kuliner bakery di Malang./Magnific/magnific - Image

Kuliner bakery di Malang./Magnific/magnific

JawaPos.com – Bakery Malang kini semakin beragam, mulai dari toko roti bergaya Eropa hingga gerai klasik yang setia pada resep lama.

Pastry renyah, croissant, cromboloni, hingga cake manis menjadi sajian andalan yang selalu dicari para pencinta kuliner Malang dan wisatawan.

Banyak tempat menawarkan suasana nyaman untuk bersantai, sehingga menikmati roti segar dari oven terasa semakin menyenangkan bagi semua pengunjung.

Dilansir dari laman Traveloka dan singosaribolumalang.co.id pada Minggu (11/10), berikut deretan rekomendasi lengkap beserta menu andalan, alamat, dan jam buka yang bisa menjadi panduan kunjungan terbaik kamu berikutnya.

1. Retawu deli

Bangunan merah terakota klasik ini banyak spot foto, dengan rating Google 4,7 dari 5 dan croissant premium berharga terjangkau.

Menu segar harian meliputi croissant milk pudding, kouign amann, cinnamon raisin, tarte au passion, pandan flan, dan cheesecake stroberi.

Alamatnya berada di Jalan Retawu Nomor 4, Klojen, dan buka setiap hari kurang lebih pukul 06.00 hingga 20.00 WIB.

2. Luke artisan bakery

Gerai baru ini berada di pusat kota dekat kampus besar, dan menjual roti premium bertampilan menggoda dengan harga terjangkau.

Editor: Hanny Suwindari
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