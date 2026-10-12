13 Bakery di Malang Paling Favorit, Toko Roti Legendaris hingga Pastry Kekinian Pecinta Kuliner

Kuliner bakery di Malang./Magnific/magnific
JawaPos.com – Bakery Malang kini semakin beragam, mulai dari toko roti bergaya Eropa hingga gerai klasik yang setia pada resep lama.
Pastry renyah, croissant, cromboloni, hingga cake manis menjadi sajian andalan yang selalu dicari para pencinta kuliner Malang dan wisatawan.
Banyak tempat menawarkan suasana nyaman untuk bersantai, sehingga menikmati roti segar dari oven terasa semakin menyenangkan bagi semua pengunjung.
Dilansir dari laman Traveloka dan singosaribolumalang.co.id pada Minggu (11/10), berikut deretan rekomendasi lengkap beserta menu andalan, alamat, dan jam buka yang bisa menjadi panduan kunjungan terbaik kamu berikutnya.
1. Retawu deli
Bangunan merah terakota klasik ini banyak spot foto, dengan rating Google 4,7 dari 5 dan croissant premium berharga terjangkau.
Menu segar harian meliputi croissant milk pudding, kouign amann, cinnamon raisin, tarte au passion, pandan flan, dan cheesecake stroberi.
Alamatnya berada di Jalan Retawu Nomor 4, Klojen, dan buka setiap hari kurang lebih pukul 06.00 hingga 20.00 WIB.
2. Luke artisan bakery
Gerai baru ini berada di pusat kota dekat kampus besar, dan menjual roti premium bertampilan menggoda dengan harga terjangkau.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022