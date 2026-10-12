Mampir ke Kota Hujan? Jangan Lewatkan Laksa Kuah Oncom dan Street Food Legendaris Lainnya

Ilustrasi laksa Bogor/YouTube @Melkibajaj
JawaPos.com-Bogor menjadi salah satu destinasi populer untuk berwisata terutama wisata alam.
Mulai dari kawasan pegunungan sejuk, suasana yang tenang, serta gaya hidup slow living.
Tidak hanya itu, Bogor juga memiliki ragam kuliner khas dengan cita rasa yang berbeda dari daerah lain.
Cita rasa otentik dari kulinernya mampu menarik pengunjung untuk kembali berwisata ke Bogor.
Mulai dari es krim durian yang legendaris, sampai soto kuning dengan beragam pilihan isian daging dan jeroan.
Ada sejumlah tempat makan legendaris yang bisa dikunjungi untuk berburu kuliner khas Bogor. Seperti yang dirangkum dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (12/10).
Meski menawarkan suasana sederhana, tempat tersebut tetap menjadi pilihan pengunjung untuk menikmati beragam kuliner khas Kota Hujan.
Soto Kuning Pak Yusup
Salah satu kuliner khas Bogor yang cocok untuk sarapan adalah soto kuning Pak Yusup yang berlokasi di Jl. Suryakencana No.260 E, Kota Bogor, Jawa Barat. Soto kuning Pak Yusup memiliki keunikan karena menggunakan kuah santan dengan bumbu rempah kuning.
Soto kuning khas Bogor memiliki keistimewaan karena ipengunjung dapat memilih isian sesuai selera. Mulai dari daging, kikil, paru, babat, sengkel, ataupun usus. Seprosi soto kuning Pak Yusup dibanderol dengan harga Rp 13.000-Rp 15.000.
Laksa Gang Aut Mang Wahyu
Makanan khas Bogor yang juga wajib dicoba adalah laksa. Salah satu warung laksa yang populer di Bogor adalah Laksa Gang Aut milik Mang Wahyu yang terletak di Jl. Suryakencana, Gang Aut, Kota Bogor.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022