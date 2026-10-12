Mampir ke Kota Hujan? Jangan Lewatkan Laksa Kuah Oncom dan Street Food Legendaris Lainnya

JawaPos.com-Bogor menjadi salah satu destinasi populer untuk berwisata terutama wisata alam.

Mulai dari kawasan pegunungan sejuk, suasana yang tenang, serta gaya hidup slow living.

Tidak hanya itu, Bogor juga memiliki ragam kuliner khas dengan cita rasa yang berbeda dari daerah lain.

Cita rasa otentik dari kulinernya mampu menarik pengunjung untuk kembali berwisata ke Bogor.

Mulai dari es krim durian yang legendaris, sampai soto kuning dengan beragam pilihan isian daging dan jeroan.

Ada sejumlah tempat makan legendaris yang bisa dikunjungi untuk berburu kuliner khas Bogor. Seperti yang dirangkum dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (12/10).

Meski menawarkan suasana sederhana, tempat tersebut tetap menjadi pilihan pengunjung untuk menikmati beragam kuliner khas Kota Hujan.

Soto Kuning Pak Yusup

Salah satu kuliner khas Bogor yang cocok untuk sarapan adalah soto kuning Pak Yusup yang berlokasi di Jl. Suryakencana No.260 E, Kota Bogor, Jawa Barat. Soto kuning Pak Yusup memiliki keunikan karena menggunakan kuah santan dengan bumbu rempah kuning.

Soto kuning khas Bogor memiliki keistimewaan karena ipengunjung dapat memilih isian sesuai selera. Mulai dari daging, kikil, paru, babat, sengkel, ataupun usus. Seprosi soto kuning Pak Yusup dibanderol dengan harga Rp 13.000-Rp 15.000.

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