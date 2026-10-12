Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 12 Oktober 2026 | 20.06 WIB

Mampir ke Kota Hujan? Jangan Lewatkan Laksa Kuah Oncom dan Street Food Legendaris Lainnya

Ilustrasi laksa Bogor/YouTube @Melkibajaj - Image

Ilustrasi laksa Bogor/YouTube @Melkibajaj

JawaPos.com-Bogor menjadi salah satu destinasi populer untuk berwisata terutama wisata alam. 

Mulai dari kawasan pegunungan sejuk, suasana yang tenang, serta gaya hidup slow living.

Tidak hanya itu, Bogor juga memiliki ragam kuliner khas dengan cita rasa yang berbeda dari daerah lain.

Cita rasa otentik dari kulinernya mampu menarik pengunjung untuk kembali berwisata ke Bogor.

Mulai dari es krim durian yang legendaris, sampai soto kuning dengan beragam pilihan isian daging dan jeroan. 

Ada sejumlah tempat makan legendaris yang bisa dikunjungi untuk berburu kuliner khas Bogor. Seperti yang dirangkum dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (12/10).

Meski menawarkan suasana sederhana, tempat tersebut tetap menjadi pilihan pengunjung untuk menikmati beragam kuliner khas Kota Hujan

Salah satu kuliner khas Bogor yang cocok untuk sarapan adalah soto kuning Pak Yusup yang berlokasi di Jl. Suryakencana No.260 E, Kota Bogor, Jawa Barat. Soto kuning Pak Yusup memiliki keunikan karena menggunakan kuah santan dengan bumbu rempah kuning. 

Soto kuning khas Bogor memiliki keistimewaan karena ipengunjung dapat memilih isian sesuai selera. Mulai dari  daging, kikil, paru, babat, sengkel, ataupun usus. Seprosi soto kuning Pak Yusup dibanderol dengan harga Rp 13.000-Rp 15.000.

Makanan khas Bogor yang juga wajib dicoba adalah laksa. Salah satu warung laksa yang populer di Bogor adalah Laksa Gang Aut milik Mang Wahyu yang terletak di Jl. Suryakencana, Gang Aut, Kota Bogor. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sanitasi Bogor Masih Jadi Tantangan, Rumah Layak dan Perubahan Perilaku Perlu Jadi Perhatian - Image
Jabodetabek

Sanitasi Bogor Masih Jadi Tantangan, Rumah Layak dan Perubahan Perilaku Perlu Jadi Perhatian

Selasa, 6 Oktober 2026 | 01.59 WIB

Geger Mata Air Keramat di Bogor Mendadak Merah, Kades Ungkap Kejatuhan Benda Misterius - Image
Jabodetabek

Geger Mata Air Keramat di Bogor Mendadak Merah, Kades Ungkap Kejatuhan Benda Misterius

Senin, 21 September 2026 | 22.54 WIB

Kekeringan Bogor Makin Meluas, Sumber Air Baku Jakarta- Bekasi Terancam Surut - Image
Jabodetabek

Kekeringan Bogor Makin Meluas, Sumber Air Baku Jakarta- Bekasi Terancam Surut

Sabtu, 19 September 2026 | 01.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore