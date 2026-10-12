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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 12 Oktober 2026 | 20.00 WIB

Wisata Kuliner di Depok, Menikmati Sayur Besan Khas Betawi Sampai Ketoprak Bumbu Kacang Mede

Ilustrasi sop besan/YouTube @Melkibajaj - Image

Ilustrasi sop besan/YouTube @Melkibajaj

JawaPos.com-Depok merupakan salah satu daerah yang menarik untuk dikunjungi. Selain berbagai fenomena unik yang kerap menjadi perbincangan, kota ini juga dikenal dengan kehidupan mahasiswa yang dinamis.

Aktivitas tersebut juga turut membentuk perkembangan usaha, tempat nongkrong, sampai ragam kuliner yang menarik untuk dijelajahi.

Sehingga, tidak heran pengunjung dapat menemukan berbagai pilihan tempat makan, mulai dari kedai sederhana sampai tempat makan legendaris dengan menu Betawi yang khas. 

Depok juga dikenal sebagai kota Belimbing. Julukan ini berkaitan dengan keberadaan tanaman belimbing yang dahulu banyak dibudidayakan di wilayah tersebut dan menjadi salah satu identitas lokalnya.

Di sisi lain, kuliner Depok juga memiliki keterkaitan erat dengan cita rasa Betawi. Berbagai hidangan Betawi sampai kuliner khas Jakarta menjadi pilihan santap warga setempat maupun pengunjung dari kota lain.

Melansir informasi dari kanal YouTube @Melkibajaj pada (12/10) berikut sejumlah rekomendasi kuliner enak di Depok yang wajib masuk daftar wisata kuliner anda. 

Bakmi Sedjuk berlokasi di Jl. Madrasah I Gandul, Cinere, Depok. bakmi sedjuk menggabungkan konsep kedai kopi dan tempat makan bakmi sehingga pengunjung bisa menikmati hidangan sambil bersantai. Menu yang wajib anda pesan antara lain bakmi ayam oven komplit (Rp 55.000) bakmi ayam original (Rp 40.000), ayam wangsul (Rp 53.000), bakso goreng (Rp 30.000), tahu lada garam (Rp 29.000), dan sei sapi sambal matah (Rp 65.000). Tempat ini memiliki area indoor dan outdoor yang cukup luas, sehingga cocok untuk dikunjungi bersama teman-teman. 

Dapur betawi cabe 5 berlokasi di Jl. Parung-Ciputat, Bojongsari Baru, Depok. Tempat ini menyajikan beragam masakan khas Betawi termasuk hidangan yang mulai jarang ditemui dan biasanya disajikan dalam acara-acara besar. 

Menu yang wajib anda pesan antara lain sayur besan (Rp 35.000), gabus pucung dengan kuah dari kluwek warna hitam (Rp 85.000), gurame pecak (Rp 80.000), dan jengkol biang kerok (Rp 35.000). 

Sayur besan khas betawi memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan terubuk yang juga dikenal sebagai tebu atau tebu telur. Sayur tersebut dimasak dengan kuah santan kuning dan bumbu rempah khas, sehingga menghasilkan hidangan yang lezat. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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