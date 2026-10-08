Tak Perlu ke Restoran, Begini Resep Ayam Saus Singapore yang Mudah Dibuat di Rumah

Resep Ayam Saus Singapore yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah./YouTube Devina Hermawan JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Ayam saus Singapore bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan manis yang berpadu dengan daging ayam berbumbu. Potongan paha ayam yang dimasak hingga kecokelatan kemudian dipadukan dengan saus berbumbu membuat hidangan ini terasa semakin nikmat. Saus yang meresap ke dalam ayam juga cocok disantap bersama nasi putih hangat ataupun mantau. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep ayam saus Singapore berikut dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menyajikan hidangan ayam bercita rasa khas Asia di rumah. Cara membuatnya cukup sederhana dengan bahan yang relatif mudah ditemukan. Baca Juga:Resep Cimol Keju 2 Bahan, Camilan Garing dengan Isian Keju Bahan-Bahan Bahan marinasi: 350 gram paha ayam filet

½ buah jeruk nipis

1 sdm bumbu marinasi instan

2 sdm tepung tapioka Bahan bumbu halus: 4 cm jahe

4 cm lengkuas

3 buah cabai merah tanjung

3 buah cabai rawit merah

5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

1 sdm tauco atau 1 sdt terasi

80 ml air Bahan lainnya: 100 ml minyak

½ buah bawang bombai

1 batang daun bawang

500 ml air

1 sdm saus sambal

1 sdm saus tomat

1 sdm saus tiram

1 sdt kaldu ayam bubuk

2 sdt gula pasir

⅛ sdt merica

1 sdm tepung tapioka yang dilarutkan dengan 2 sdm air

1 butir telur Pelengkap: Nasi putih

Mantau Cara Membuat Ayam Saus Singapore Potong paha ayam filet sesuai selera. Masukkan perasan jeruk nipis, bumbu marinasi instan, dan tepung tapioka. Aduk sampai seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu, kemudian sisihkan. Siapkan bumbu halus. Potong jahe, lengkuas, dan cabai merah tanjung menjadi bagian kecil agar lebih mudah dihaluskan. Masukkan jahe, lengkuas, cabai merah tanjung, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, tauco, dan air ke dalam blender. Haluskan hingga menjadi bumbu yang lembut. Panaskan minyak dalam wajan. Goreng potongan ayam hingga bagian luarnya berubah menjadi kecokelatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Kurangi sebagian minyak di dalam wajan, lalu gunakan untuk menumis bumbu halus. Masak hingga bumbu matang, harum, dan kadar airnya berkurang. Iris bawang bombai dan daun bawang, kemudian masukkan ke dalam tumisan. Aduk dan masak sebentar hingga aromanya keluar. Masukkan ayam yang telah digoreng. Tambahkan air, saus sambal, saus tomat, saus tiram, kaldu ayam bubuk, gula, dan merica. Aduk hingga seluruh bahan tercampur. Masak dengan api kecil sampai saus meresap ke dalam ayam dan teksturnya mulai mengental. Campurkan tepung tapioka dengan air, kemudian tuangkan sedikit demi sedikit ke dalam masakan sambil terus diaduk agar saus mengental dengan merata. Kocok telur, lalu tuangkan ke dalam masakan. Aduk sebentar dan biarkan telur matang. Setelah rasa dan teksturnya sesuai, matikan api. Pindahkan ayam saus Singapore ke piring saji. Untuk pelengkap, goreng mantau hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan, kemudian tiriskan. Ayam saus Singapore kini siap disantap bersama nasi putih hangat atau mantau. Perpaduan saus yang gurih, pedas, dan sedikit manis dengan ayam yang berbumbu membuat menu ini cocok menjadi hidangan makan bersama keluarga.