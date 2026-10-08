Tak Perlu ke Restoran, Begini Resep Ayam Saus Singapore yang Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Ayam saus Singapore bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan manis yang berpadu dengan daging ayam berbumbu. Potongan paha ayam yang dimasak hingga kecokelatan kemudian dipadukan dengan saus berbumbu membuat hidangan ini terasa semakin nikmat. Saus yang meresap ke dalam ayam juga cocok disantap bersama nasi putih hangat ataupun mantau. Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep ayam saus Singapore berikut dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menyajikan hidangan ayam bercita rasa khas Asia di rumah. Cara membuatnya cukup sederhana dengan bahan yang relatif mudah ditemukan. Bahan marinasi: Bahan bumbu halus: Bahan lainnya: Pelengkap: Ayam saus Singapore kini siap disantap bersama nasi putih hangat atau mantau. Perpaduan saus yang gurih, pedas, dan sedikit manis dengan ayam yang berbumbu membuat menu ini cocok menjadi hidangan makan bersama keluarga.
Bahan-Bahan
Cara Membuat Ayam Saus Singapore
JawaPos.com – Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Ayam saus Singapore bisa menjadi pilihan menu rumahan yang patut dicoba. Hidangan ini menawarkan perpaduan rasa gurih, pedas, dan manis yang berpadu dengan daging ayam berbumbu.
Potongan paha ayam yang dimasak hingga kecokelatan kemudian dipadukan dengan saus berbumbu membuat hidangan ini terasa semakin nikmat. Saus yang meresap ke dalam ayam juga cocok disantap bersama nasi putih hangat ataupun mantau.
Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, resep ayam saus Singapore berikut dapat menjadi pilihan bagi Anda yang ingin menyajikan hidangan ayam bercita rasa khas Asia di rumah. Cara membuatnya cukup sederhana dengan bahan yang relatif mudah ditemukan.
Bahan marinasi:
Bahan bumbu halus:
Bahan lainnya:
Pelengkap:
Ayam saus Singapore kini siap disantap bersama nasi putih hangat atau mantau. Perpaduan saus yang gurih, pedas, dan sedikit manis dengan ayam yang berbumbu membuat menu ini cocok menjadi hidangan makan bersama keluarga.
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Jawa Pos
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