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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 29 September 2026 | 03.18 WIB

Resep Ayam Taliwang Lombok yang Lezat, Bumbu Rempahnya Meresap dan Pedas Menggoda

Resep Ayam Taliwang Khas Lombok yang Enak

JawaPos.com -- Ayam Taliwang merupakan salah satu kuliner khas Lombok yang dikenal dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma rempah yang kuat. Hidangan ini biasanya dibuat menggunakan ayam muda yang kemudian dibakar bersama bumbu khas.

Salah satu daya tarik Ayam Taliwang terletak pada bumbunya yang meresap ke dalam daging ayam. Sajian ini juga semakin nikmat ketika disantap bersama sambal beberuk terong yang segar dan pedas.

Dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan, Ayam Taliwang khas Lombok ternyata dapat dibuat sendiri di rumah. Bahan-bahannya cukup mudah ditemukan dan langkah memasaknya pun bisa diikuti.

Bahan-bahan Ayam Taliwang

Bahan marinasi:

  • 1,2 kg ayam utuh atau fillet

  • 40 gram santan

  • 2 buah jeruk limau

  • 1½ sendok teh garam

  • ½ sendok teh merica

    • Bumbu halus:

    • 5 siung bawang putih

  • 8 siung bawang merah

  • 5 butir kemiri

    • Editor: Setyo Adi Nugroho
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