Resep Kangkung Cabe Bawang, Tumisan Gurih Pedas untuk Lauk Rumahan

Potret kangkung cabe bawang yang gurih pedas dan praktis. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)
JawaPos.com - Kangkung menjadi salah satu sayuran yang mudah diolah menjadi menu rumahan. Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah Kangkung Cabe Bawang dari Instagram @adekoerniawan_s, yang mengandalkan bawang putih, cabai merah keriting, dan saus tiram sebagai pemberi rasa.
Perpaduan bumbu tersebut membuat tumisan kangkung memiliki rasa gurih, pedas, dan sedikit manis. Bahan yang digunakan juga cukup sederhana sehingga resep ini bisa menjadi pilihan ketika ingin menyiapkan lauk sayur tanpa banyak bahan.
Kunci dari hidangan ini ada pada bumbu yang ditumis hingga harum sebelum kangkung dimasukkan. Setelah itu, kangkung cukup dimasak bersama bumbu dan saus tiram hingga layu agar teksturnya tetap enak disantap.
Bahan
2 ikat kangkung
6 siung bawang putih
8 buah cabai keriting merah
2 sdt kaldu jamur
½ sdt garam
1 sdt merica bubuk
½ sdt gula pasir
2 sdm saus tiram
Minyak untuk menumis secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siangi kangkung, pisahkan bagian yang terlalu keras, lalu cuci hingga bersih. Tiriskan agar tidak terlalu banyak air saat dimasak.
2. Cincang atau iris bawang putih. Iris cabai keriting merah sesuai selera.
3. Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Tumis bawang putih dan cabai merah hingga harum.
4. Masukkan kangkung ke dalam wajan. Aduk cepat agar kangkung tercampur rata dengan bumbu bawang dan cabai.
5. Tambahkan kaldu jamur, garam, merica bubuk, dan gula pasir. Aduk kembali hingga bumbu merata.
6. Tuangkan saus tiram, lalu tumis kembali hingga kangkung mulai layu dan seluruh bumbu tercampur.
7. Koreksi rasa. Jika sudah sesuai, segera angkat agar kangkung tidak terlalu lama dimasak dan tetap nikmat disantap.
8. Sajikan Kangkung Cabe Bawang selagi hangat sebagai pendamping nasi dan lauk favorit di rumah.
Kangkung Cabe Bawang bisa menjadi pilihan lauk sayur yang sederhana tetapi tetap punya rasa kuat. Bawang putih memberikan aroma gurih, cabai merah menghadirkan rasa pedas, sementara saus tiram membuat tumisan terasa lebih kaya.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses memasak yang singkat, tumisan ini juga cocok masuk daftar menu sehari-hari ketika ingin memasak sayur tanpa banyak persiapan.
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