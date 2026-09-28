Resep Samyang Mozzarella Crunch, Camilan Crispy dengan Keju Lumer

JawaPos.com - Ingin mencoba olahan Samyang yang berbeda dari biasanya? Samyang Mozzarella Crunch bisa menjadi pilihan camilan dengan perpaduan mi pedas gurih, keju mozzarella yang lumer, dan lapisan panko yang renyah.

Dikutip dari Instagram @ammirene, camilan ini dibuat dengan menyatukan Samyang dan mozzarella, kemudian membentuknya menjadi bola sebelum dilapisi tepung. Setelah digoreng, bagian luarnya berubah menjadi golden brown dan crunchy, sementara mozzarella di dalamnya akan meleleh ketika dibelah.

Cara membuatnya juga cukup sederhana, tetapi ada satu tahap yang sebaiknya tidak dilewatkan, yaitu menyimpan adonan di freezer. Langkah ini membantu membuat bentuk bola lebih kokoh sehingga mozzarella tidak mudah bocor ketika masuk ke dalam minyak panas.

Bahan

Samyang, masak sesuai petunjuk kemasan

Mozzarella secukupnya

Tepung terigu secukupnya

1 butir telur, kocok

Panko secukupnya

Minyak untuk menggoreng

Cara Pembuatan

1. Masak Samyang sesuai petunjuk pada kemasan hingga matang. Setelah itu, ambil mi secukupnya untuk dibuat menjadi bola.

2. Ambil satu bagian Samyang, lalu letakkan mozzarella di bagian tengahnya. Bulatkan mi hingga seluruh bagian keju tertutup rapat.

3. Balurkan bola Samyang ke dalam tepung terigu hingga seluruh permukaannya tertutup.

4. Celupkan ke dalam telur yang sudah dikocok, kemudian lanjutkan dengan baluran panko. Pastikan seluruh permukaan tertutup secara merata agar hasil akhirnya lebih crispy.

5. Susun bola-bola Samyang yang sudah dilapisi panko di dalam wadah, lalu simpan di freezer minimal selama 1 jam. Jangan melewatkan tahap ini karena adonan perlu dibuat lebih set agar mozzarella tidak mudah bocor saat digoreng.

6. Setelah cukup set, panaskan minyak. Goreng Samyang Mozzarella Crunch menggunakan api sedang hingga seluruh permukaannya berubah menjadi golden brown dan terasa crunchy.

7. Angkat dan tiriskan. Sajikan selagi hangat agar bagian mozzarella di dalamnya masih lumer ketika dibelah.

Samyang Mozzarella Crunch cocok untuk kamu yang ingin mengubah mi instan pedas menjadi camilan dengan tekstur yang lebih menarik. Lapisan panko memberikan sensasi renyah di bagian luar, sedangkan perpaduan Samyang dan mozzarella menghasilkan isian yang pedas, gurih, dan cheesy.