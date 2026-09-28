Resep Tumis Pare Teri Telur, Menu Diet Gurih yang Tetap Enak

Potret tumis pare teri telur yang gurih dan pedas, serta rendah kalori. (Sumber: instagram.com/@favepar)
JawaPos.com - Menjalani pola makan yang lebih teratur bukan berarti harus mengandalkan makanan yang hambar. Tumis Pare Teri Telur bisa menjadi salah satu pilihan lauk sederhana dengan perpaduan pare, teri, telur, cabai, dan bawang yang menghasilkan rasa gurih serta pedas.
Dikutip dari Instagram @fevepar, satu resep Tumis Pare Teri Telur ini menggunakan minyak dalam jumlah yang minim. Resep tersebut juga diposisikan sebagai menu tinggi serat yang dapat disajikan untuk menu diet, meal prep, maupun lauk keluarga.
Selain praktis, resep ini juga memiliki estimasi kalori yang cukup terukur. Berdasarkan perhitungan yang dicantumkan sumber, keseluruhan resep mengandung sekitar 262 kalori dan dapat dibagi menjadi dua porsi. Artinya, satu porsi diperkirakan mengandung sekitar 131 kalori dengan sekitar 11 gram protein.
Bahan
200 gram pare
25 gram teri nasi
1 butir telur
8 buah cabai
4 siung bawang putih
2 siung bawang merah
5 ml minyak kelapa
Perasa secukupnya
Cara Pembuatan
1. Cuci pare hingga bersih, kemudian belah dan buang bagian tengah serta bijinya. Iris pare tipis agar lebih mudah ditumis dan matang merata.
2. Bersihkan teri nasi dan siapkan bahan lainnya. Iris atau cincang bawang merah, bawang putih, serta cabai sesuai selera.
3. Panaskan sekitar 5 ml minyak kelapa di dalam wajan. Tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga harum.
4. Masukkan teri nasi, kemudian tumis bersama bumbu hingga teri matang dan aromanya keluar. Aduk secara merata agar bumbu tercampur dengan teri.
5. Tambahkan irisan pare ke dalam wajan. Tumis hingga pare mulai layu dan matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.
6. Buat ruang di tengah tumisan, kemudian pecahkan satu butir telur. Orak-arik telur hingga matang, lalu campurkan dengan pare dan teri.
7. Tambahkan perasa sesuai selera. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu meresap.
8. Setelah pare, teri, dan telur matang, angkat Tumis Pare Teri Telur dan sajikan selagi hangat.
Tumis Pare Teri Telur bisa menjadi alternatif ketika ingin menyiapkan lauk rumahan yang sederhana tetapi tetap punya rasa yang kuat. Perpaduan pare dengan teri, telur, cabai, dan bawang membuat hidangan ini tidak hanya mengandalkan bumbu berlebihan untuk menghasilkan rasa gurih dan pedas.
Menurut estimasi dari sumber, satu resep menghasilkan dua porsi dengan total sekitar 262 kalori atau sekitar 131 kalori per porsi. Angka tersebut merupakan estimasi berdasarkan bahan yang dicantumkan, sehingga hasil akhirnya dapat berbeda tergantung jenis bahan dan jumlah perasa yang digunakan.
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