Resep Kimchi Jjigae Beef Slice, Sup Kimchi Pedas yang Simpel

JawaPos.com - Kimchi Jjigae menjadi salah satu hidangan Korea yang cocok disantap ketika ingin makanan berkuah dengan rasa pedas dan gurih. Sup berbahan dasar kimchi ini biasanya dilengkapi berbagai isian, sehingga bisa menjadi pilihan menu rumahan yang hangat dan mengenyangkan.

Dikutip dari Instagram @dindaa_manurung, resep Kimchi Jjigae ini menggunakan 250 gram kimchi sebagai bahan utama. Isian lainnya terdiri dari beef slice, jamur enoki, tahu, bawang bombay, bawang putih, daun bawang, dan cabai rawit.

Salah satu bumbu yang digunakan adalah gochujang, pasta cabai Korea yang memberikan rasa pedas sekaligus khas pada hidangan. Sementara itu, minyak wijen digunakan untuk menumis bahan aromatik sebelum seluruh isian dimasak menjadi satu.

Bahan

250 gram kimchi

150 gram beef slice

Jamur enoki secukupnya

2 siung bawang putih

1 buah bawang bombay

2 sdm minyak wijen

1 sdm saus gochujang

1 blok tahu

1 ruas daun bawang

3 buah cabai rawit

Cara Pembuatan

1. Siapkan seluruh bahan terlebih dahulu. Potong bawang bombay dan daun bawang, cincang bawang putih, iris tahu, serta potong bagian akar jamur enoki.

2. Panaskan minyak wijen di dalam panci. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum dan mulai layu.

3. Masukkan kimchi ke dalam panci, lalu tumis bersama bawang hingga aromanya semakin keluar. Tambahkan gochujang dan aduk hingga tercampur rata dengan kimchi.

4. Masukkan beef slice, kemudian aduk dan masak hingga daging mulai berubah warna.

5. Tambahkan isian lainnya, yaitu tahu, jamur enoki, dan cabai rawit. Masak hingga bahan-bahan tersebut matang dan seluruh rasa menyatu.

6. Terakhir, masukkan daun bawang. Aduk sebentar, kemudian koreksi rasa sebelum diangkat.

7. Sajikan Kimchi Jjigae selagi hangat. Hidangan ini bisa disantap langsung atau menjadi pendamping nasi untuk menu makan yang lebih lengkap.

Kimchi Jjigae Beef Slice menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas minyak wijen dalam satu hidangan. Kimchi memberikan karakter utama pada masakan, sementara beef slice, tahu, dan enoki membuat isinya lebih beragam.