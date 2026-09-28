Resep Kimchi Jjigae Beef Slice, Sup Kimchi Pedas yang Simpel

Potret kimchi jiggae beef slice yang pedas dan simpel dibuat di rumah. (Sumber: dindaa_manurung)
JawaPos.com - Kimchi Jjigae menjadi salah satu hidangan Korea yang cocok disantap ketika ingin makanan berkuah dengan rasa pedas dan gurih. Sup berbahan dasar kimchi ini biasanya dilengkapi berbagai isian, sehingga bisa menjadi pilihan menu rumahan yang hangat dan mengenyangkan.
Dikutip dari Instagram @dindaa_manurung, resep Kimchi Jjigae ini menggunakan 250 gram kimchi sebagai bahan utama. Isian lainnya terdiri dari beef slice, jamur enoki, tahu, bawang bombay, bawang putih, daun bawang, dan cabai rawit.
Salah satu bumbu yang digunakan adalah gochujang, pasta cabai Korea yang memberikan rasa pedas sekaligus khas pada hidangan. Sementara itu, minyak wijen digunakan untuk menumis bahan aromatik sebelum seluruh isian dimasak menjadi satu.
Bahan
250 gram kimchi
150 gram beef slice
Jamur enoki secukupnya
2 siung bawang putih
1 buah bawang bombay
2 sdm minyak wijen
1 sdm saus gochujang
1 blok tahu
1 ruas daun bawang
3 buah cabai rawit
Cara Pembuatan
1. Siapkan seluruh bahan terlebih dahulu. Potong bawang bombay dan daun bawang, cincang bawang putih, iris tahu, serta potong bagian akar jamur enoki.
2. Panaskan minyak wijen di dalam panci. Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum dan mulai layu.
3. Masukkan kimchi ke dalam panci, lalu tumis bersama bawang hingga aromanya semakin keluar. Tambahkan gochujang dan aduk hingga tercampur rata dengan kimchi.
4. Masukkan beef slice, kemudian aduk dan masak hingga daging mulai berubah warna.
5. Tambahkan isian lainnya, yaitu tahu, jamur enoki, dan cabai rawit. Masak hingga bahan-bahan tersebut matang dan seluruh rasa menyatu.
6. Terakhir, masukkan daun bawang. Aduk sebentar, kemudian koreksi rasa sebelum diangkat.
7. Sajikan Kimchi Jjigae selagi hangat. Hidangan ini bisa disantap langsung atau menjadi pendamping nasi untuk menu makan yang lebih lengkap.
Kimchi Jjigae Beef Slice menawarkan perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma khas minyak wijen dalam satu hidangan. Kimchi memberikan karakter utama pada masakan, sementara beef slice, tahu, dan enoki membuat isinya lebih beragam.
Dengan bahan yang relatif sederhana, resep ini juga bisa menjadi ide ketika ingin mencoba membuat hidangan Korea di rumah. Tingkat kepedasannya dapat disesuaikan dengan jumlah gochujang dan cabai rawit yang digunakan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022