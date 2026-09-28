Resep Brokoli Egg Tortilla, Sarapan Praktis dengan Mozzarella

JawaPos.com - Bosan dengan olahan telur yang hanya digoreng atau dibuat omelet? Brokoli Egg Tortilla dari @kupicookie bisa menjadi alternatif menu sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan. Perpaduan telur, brokoli, mozzarella, dan tortilla membuat hidangan ini terasa lebih lengkap untuk disajikan sebagai sarapan atau makanan ringan.

Dikutip dari Instagram @kupicookie, resep ini hanya menggunakan beberapa bahan utama, yaitu brokoli, telur, tortilla atau kulit kebab, dan mozzarella. Rasanya kemudian disesuaikan dengan garam, lada, serta kaldu bubuk, sementara bubuk cabai bisa ditambahkan secara opsional untuk memberikan sensasi pedas.

Cara membuatnya juga cukup praktis karena telur dan brokoli menjadi bagian utama sebelum dipadukan dengan tortilla. Setelah ditambahkan mozzarella, tortilla dapat dimasak hingga bagian luarnya matang dan keju di dalamnya meleleh.

Bahan

Brokoli secukupnya

3-4 butir telur

1 buah tortilla atau kulit kebab

Mozzarella secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Bubuk cabai secukupnya, opsional

Cara Pembuatan

1. Cuci brokoli hingga bersih, kemudian potong menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dicampurkan dengan telur.

2. Pecahkan 3-4 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan garam, lada, dan kaldu bubuk sesuai selera, lalu kocok hingga tercampur rata.

3. Masukkan potongan brokoli ke dalam kocokan telur. Jika menyukai rasa pedas, tambahkan bubuk cabai sesuai selera.

4. Panaskan wajan, kemudian masukkan campuran telur dan brokoli. Masak hingga bagian telur mulai set.

5. Letakkan satu lembar tortilla atau kulit kebab di atas campuran telur. Tekan perlahan agar tortilla menempel dengan bagian telur.

6. Setelah bagian bawah cukup matang, balik perlahan agar tortilla berada di bagian bawah. Tambahkan mozzarella secukupnya di atas lapisan telur dan brokoli.

7. Lipat tortilla untuk menutup bagian isian. Masak hingga tortilla matang dan bagian mozzarella di dalamnya mulai meleleh.

8. Angkat Brokoli Egg Tortilla, kemudian potong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah disantap. Sajikan selagi hangat.

Brokoli Egg Tortilla bisa menjadi pilihan ketika ingin mengolah telur menjadi menu yang sedikit berbeda. Tekstur telur dan brokoli berpadu dengan tortilla yang matang di luar, sementara mozzarella memberikan sensasi gurih dan lumer pada bagian dalam.