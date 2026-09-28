Resep Milky Tofu Fish Soup Tanpa Susu, Kuah Putih Gurih dari Ikan

Cara Pembuatan

1. Bersihkan ikan dan siapkan bahan-bahan lain yang akan digunakan. Potong tahu lembut dan sawi putih sesuai selera, lalu siapkan jahe, daun bawang, daun ketumbar, dan goji berry.

2. Panaskan sedikit minyak di dalam wajan atau panci. Masukkan ikan, kemudian goreng hingga permukaannya matang dan aromanya harum. Tahap ini menjadi bagian penting karena minyak yang keluar dari ikan nantinya membantu membentuk warna putih pada kuah.

3. Setelah ikan cukup matang dan harum, tuangkan air yang benar-benar panas atau mendidih langsung ke dalam wajan. Air panas inilah yang menjadi kunci agar minyak ikan dan air dapat teremulsi sehingga menghasilkan kuah yang tampak putih dan lebih pekat secara alami.

4. Masukkan jahe, tahu lembut, dan sawi putih ke dalam kuah. Biarkan semuanya dimasak hingga bahan-bahan tersebut matang dan rasa dari ikan mulai menyatu dengan kuah.

5. Tambahkan goji berry, lalu bumbui dengan garam, lada, kaldu ayam, kecap asin, dan Shaoxing wine sesuai selera. Aduk perlahan agar tahu tetap utuh dan masak hingga kuah terasa gurih.

6. Setelah semua bahan matang, masukkan daun bawang dan daun ketumbar. Koreksi rasa sebelum sup diangkat.

7. Milky Tofu Fish Soup dapat langsung disajikan selagi hangat sebagai sup yang ringan dan gurih. Jika ingin menjadikannya hidangan yang lebih mengenyangkan, tambahkan bihun ke dalam mangkuk sebelum menuangkan sup.