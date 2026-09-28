Resep Milky Tofu Fish Soup Tanpa Susu, Kuah Putih Gurih dari Ikan

Potret milky tofu fish soup yang creamy dan hangat, cocok dimakan saat cuaca dingin. (Sumber: instagram.com/@cook.n.plate)
JawaPos.com - Punya stok ikan dan ingin membuat sup dengan kuah yang terlihat creamy? Milky Tofu Fish Soup bisa menjadi pilihan. Meski tampilannya putih dan pekat seperti menggunakan susu, sup ini justru dibuat tanpa tambahan susu maupun krim.
Dikutip dari Instagram @cook.n.plate, rahasia kuah putih alami pada sup ini terletak pada cara cara ikannya. Ikan terlebih dahulu digoreng hingga harum, kemudian langsung ditambahkan air yang benar-benar panas. Perpaduan air panas dengan minyak dari ikan akan mengalami proses emulsi sehingga menghasilkan kuah berwarna putih secara alami.
Sup kemudian dilengkapi tahu lembut, sawi putih, goji berry, daun bawang, daun ketumbar, dan jahe. Rasanya bisa dibuat sederhana dengan garam, lada, kaldu ayam, kecap asin, serta Shaoxing wine. Jika ingin lebih mengenyangkan, sup ini juga dapat disajikan bersama bihun.
Bahan
Ikan sesuai selera
Tahu lembut
Sawi putih
Goji berry
Daun bawang
Daun ketumbar
Jahe
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Kaldu ayam secukupnya
Kecap asin secukupnya
Shaoxing wine secukupnya
Air panas mendidih secukupnya
Cara Pembuatan
1. Bersihkan ikan dan siapkan bahan-bahan lain yang akan digunakan. Potong tahu lembut dan sawi putih sesuai selera, lalu siapkan jahe, daun bawang, daun ketumbar, dan goji berry.
2. Panaskan sedikit minyak di dalam wajan atau panci. Masukkan ikan, kemudian goreng hingga permukaannya matang dan aromanya harum. Tahap ini menjadi bagian penting karena minyak yang keluar dari ikan nantinya membantu membentuk warna putih pada kuah.
3. Setelah ikan cukup matang dan harum, tuangkan air yang benar-benar panas atau mendidih langsung ke dalam wajan. Air panas inilah yang menjadi kunci agar minyak ikan dan air dapat teremulsi sehingga menghasilkan kuah yang tampak putih dan lebih pekat secara alami.
4. Masukkan jahe, tahu lembut, dan sawi putih ke dalam kuah. Biarkan semuanya dimasak hingga bahan-bahan tersebut matang dan rasa dari ikan mulai menyatu dengan kuah.
5. Tambahkan goji berry, lalu bumbui dengan garam, lada, kaldu ayam, kecap asin, dan Shaoxing wine sesuai selera. Aduk perlahan agar tahu tetap utuh dan masak hingga kuah terasa gurih.
6. Setelah semua bahan matang, masukkan daun bawang dan daun ketumbar. Koreksi rasa sebelum sup diangkat.
7. Milky Tofu Fish Soup dapat langsung disajikan selagi hangat sebagai sup yang ringan dan gurih. Jika ingin menjadikannya hidangan yang lebih mengenyangkan, tambahkan bihun ke dalam mangkuk sebelum menuangkan sup.
Milky Tofu Fish Soup menunjukkan bahwa kuah putih yang terlihat creamy tidak selalu harus dibuat menggunakan susu atau krim. Teknik menggoreng ikan terlebih dahulu kemudian menambahkan air mendidih menjadi trik utama untuk menghasilkan kuah yang tampak milky sekaligus tetap mempertahankan cita rasa gurih dari ikan.
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