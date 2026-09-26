Kembali ke Indonesia, Buka Gerai Pertama dengan Konsep Baru di Jakarta

JawaPos.com - Gaya hidup masyarakat urban yang semakin dinamis membuat pilihan makanan dan minuman ikut berkembang. Konsumen kini mencari menu yang praktis, beragam, sekaligus sesuai untuk menemani berbagai aktivitas sepanjang hari.

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan Jamba kembali hadir di Indonesia. Brand asal California yang dikenal lewat smoothie dan bowl itu membuka gerai pertamanya di Gandaria City, Jakarta Selatan, dengan konsep baru yang dirancang mengikuti keseharian konsumen. “Kami sangat antusias membawa Jamba kembali ke Indonesia,” ujar General Manager Jamba Indonesia Syanti Dewi.

Menurut Syanti, kehadiran Jamba kali ini membawa pilihan menu yang dapat dinikmati dalam berbagai kesempatan. Mulai dari sarapan sebelum beraktivitas, makan siang, hingga menikmati waktu bersama keluarga dan teman.“Konsumen saat ini mencari makanan dan minuman yang lezat sekaligus selaras dengan gaya hidup mereka,” katanya.

Jamba menghadirkan rangkaian Whirl'd Famous Smoothies yang terbagi dalam dua kategori, yakni Classic dan Goodness 'n Greens. Pilihan tersebut melengkapi sejumlah menu lain yang tersedia di gerai terbaru.

Selain smoothie, konsumen dapat menemukan Fresh Juices, Over Ice Beverages, Smoothie Bowls, Coffee & Tea, serta Sandwiches. Ragam pilihan tersebut membuat gerai Jamba dapat menjadi tempat untuk menikmati makanan dan minuman pada berbagai waktu dalam sehari.

Syanti berharap kehadiran kembali Jamba dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen di Indonesia. “Harapan kami sederhana, setiap pelanggan yang menikmati dapat membuat harinya terasa lebih cerah,” ujarnya.

Kembalinya brand tersebut ke Indonesia diprakarsai MRA Group. Grup tersebut memiliki portofolio bisnis di sektor gaya hidup, retail, hospitality, dan media.