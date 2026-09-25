Resep Accordion Potato, Camilan Kentang Crispy dengan Bahan Simpel

JawaPos.com - Bosan dengan olahan kentang yang itu-itu saja? Coba bikin Accordion Potato, camilan kentang dengan bentuk unik menyerupai accordion. Selain tampilannya menarik, resep ini juga menggunakan bahan yang sederhana sehingga cocok dicoba ketika ingin membuat camilan tanpa banyak persiapan.

Resep Accordion Potato ini dibagikan oleh akun Instagram @pratiwirmdhny. Dalam unggahannya, kentang dipotong dengan teknik khusus hingga membentuk pola berlekuk yang bisa ditarik seperti accordion. Bahan yang digunakan pun hanya kentang, garam, dan maizena.Teknik memotong menjadi bagian penting dalam resep ini. Kentang perlu dibuat dengan sayatan yang cukup rapat agar menghasilkan pola khas accordion, tetapi tetap menyatu dan tidak putus. Setelah dipotong, kentang diberi bumbu sederhana dan maizena sebelum digoreng hingga permukaannya berwarna keemasan.Hasil akhirnya berupa potongan kentang dengan bagian luar yang renyah dan bentuk yang cukup menarik untuk disajikan sebagai camilan. Karena bahan dasarnya sederhana, Accordion Potato juga bisa disantap dengan saus cocolan favorit.4 buah kentangGaram secukupnyaMaizena secukupnyaMinyak goreng secukupnya1. Kupas kentang, kemudian cuci hingga bersih. Potong kentang menjadi beberapa bagian dengan bentuk memanjang dan ukuran yang relatif seragam.2. Letakkan satu potong kentang di antara dua benda yang dapat menahan pisau agar sayatan tidak langsung memutus kentang. Buat sayatan tipis dan rapat pada satu sisi kentang.3. Balik kentang, kemudian buat sayatan secara menyerong pada sisi lainnya. Pastikan sayatan cukup dalam untuk membentuk pola, tetapi jangan sampai kentang terputus.4. Setelah selesai disayat, tarik perlahan bagian kentang untuk melihat pola accordion yang terbentuk. Lakukan dengan hati-hati agar potongan tidak patah.5. Rendam atau bilas kentang yang sudah dibentuk, kemudian tiriskan hingga tidak terlalu basah. Tahap ini membantu mengurangi sisa pati pada permukaan kentang sebelum diberi baluran.6. Taburkan garam secukupnya pada kentang. Tambahkan maizena, lalu balurkan secara perlahan hingga seluruh permukaan kentang tertutup tipis.7. Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup. Masukkan kentang secara perlahan agar bentuk accordion tetap terjaga.8. Goreng kentang hingga matang dan permukaannya berubah menjadi kecokelatan serta renyah. Balik secara perlahan agar seluruh bagian matang merata.9. Setelah matang, angkat Accordion Potato dan tiriskan dari minyak. Sajikan selagi hangat bersama saus cocolan sesuai selera.Accordion Potato dari @pratiwirmdhny bisa menjadi ide camilan sederhana dengan tampilan yang berbeda dari kentang goreng biasa. Kunci utamanya ada pada teknik menyayat kentang agar membentuk pola berlekuk tanpa membuat potongannya terputus.Dengan hanya menggunakan kentang, garam, dan maizena, camilan ini cukup mudah untuk dibuat di rumah. Bentuknya yang unik juga membuat Accordion Potato menarik disajikan sebagai teman santai, terutama jika dipadukan dengan saus cocolan favorit.