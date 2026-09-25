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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 25 September 2026 | 21.00 WIB

Resep Udang Cumi Sambal Pecit Tanpa Minyak, Pedas dan Segar

Potret udang cumi sambal pencit tanpa minyak dengan tomat, cabai, dan asam jawa. (Sumber: instagram.com/@fevepar) - Image

Potret udang cumi sambal pencit tanpa minyak dengan tomat, cabai, dan asam jawa. (Sumber: instagram.com/@fevepar)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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