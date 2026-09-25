Resep Puff Pastry Ayam Bolognese Mozzarella, Renyah dan Gurih

Potret puff pastry ayam bolognese mozzarella dengan kulit renyah dan isian gurih ayam. (Sumber: instagram.com/@sartikaayuas)



JawaPos.com - Kalau punya puff pastry di rumah, bahan tersebut bisa diolah menjadi camilan yang lebih mengenyangkan dengan tambahan ayam dan keju. Salah satunya puff pastry ayam bolognese mozzarella yang dibagikan oleh akun Instagram @sartikaayuas. Perpaduan pastry yang renyah dengan isian ayam gurih, saus bolognese, tomat, dan mozzarella membuat camilan ini cocok disantap kapan saja.



Resep ini menggunakan ayam giling sebagai bahan utama isiannya. Ayam terlebih dahulu dimasak bersama bawang bombay dan bawang putih, kemudian dicampur dengan saus bolognese serta tomat. Isian tersebut kemudian dibungkus menggunakan puff pastry bersama mozzarella sebelum dipanggang hingga permukaannya berwarna keemasan.



Salah satu bagian menarik dari resep ini adalah cara penyajiannya yang dibuat dalam bentuk potongan-potongan kecil. Puff pastry digulung bersama isian ayam dan keju, kemudian dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Dengan begitu, hasil akhirnya bisa langsung disantap sebagai camilan tanpa perlu memotongnya lagi setelah matang.



Selain bahan yang cukup sederhana, proses pembuatannya juga tidak membutuhkan teknik memasak yang rumit. Isian ayam cukup ditumis hingga matang, sementara puff pastry tinggal digulung, diberi isian, kemudian dipanggang. Berikut resep lengkapnya.



Bahan

250 gram ayam giling

1 buah bawang bombay ukuran kecil

3 siung bawang putih, cincang

½ bungkus saus bolognese atau sesuai selera

1 buah tomat kecil, iris

1 lembar puff pastry

Keju mozzarella secukupnya

Kuning telur secukupnya untuk olesan

Baking paper secukupnya



Cara Pembuatan

1. Siapkan bawang bombay dan bawang putih. Iris atau cincang sesuai kebutuhan, kemudian panaskan sedikit minyak dalam wajan.

2. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga sedikit layu dan harum. Pastikan keduanya tidak sampai terlalu kering.

3. Masukkan ayam giling ke dalam tumisan. Aduk hingga ayam terpecah menjadi bagian-bagian kecil dan mulai matang.

4. Tambahkan saus bolognese ke dalam tumisan ayam. Aduk hingga saus tercampur rata dengan ayam.

5. Masukkan tomat yang sudah diiris. Aduk sebentar saja agar tomat tercampur dengan isian tanpa terlalu lama dimasak.

6. Siapkan puff pastry, kemudian roll atau gilas perlahan agar adonan menjadi lebih tipis dan tidak terlalu tebal.

7. Tuangkan isian ayam bolognese di atas puff pastry. Ratakan isian, tetapi jangan terlalu penuh agar lebih mudah saat digulung.

8. Tambahkan keju mozzarella di atas isian ayam. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera, terutama jika ingin mendapatkan isian keju yang lebih melting.

9. Gulung puff pastry hingga seluruh isian tertutup. Oleskan sedikit kuning telur pada bagian ujung puff pastry agar gulungan dapat merekat dengan baik.

10. Potong gulungan puff pastry menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang diinginkan.

11. Siapkan loyang dan lapisi menggunakan baking paper agar puff pastry tidak mudah menempel. Pindahkan potongan puff pastry ke atas loyang.

12. Pipihkan sedikit setiap potongan puff pastry, kemudian olesi bagian atasnya dengan kuning telur. Olesan ini membantu memberikan warna keemasan pada permukaan pastry setelah dipanggang.

13. Panggang menggunakan api atas bawah pada suhu 200 derajat Celsius selama 10 menit pertama.

14. Setelah 10 menit, turunkan suhu oven menjadi 150 derajat Celsius dan lanjutkan memanggang selama 10 menit terakhir. Total waktu pemanggangan adalah sekitar 20 menit sesuai resep @sartikaayuas.

15. Setelah puff pastry matang dan bagian luarnya terlihat kecokelatan, keluarkan dari oven. Puff pastry ayam bolognese mozzarella siap disajikan.



Puff pastry ayam bolognese mozzarella dari @sartikaayuas bisa menjadi ide camilan yang cukup praktis ketika ingin menikmati pastry dengan isian gurih. Lapisan puff pastry memberikan tekstur renyah, sedangkan bagian dalamnya berisi ayam berbumbu bolognese dan mozzarella yang meleleh saat masih hangat.



Resep ini juga bisa disiapkan untuk camilan keluarga atau teman menikmati waktu santai. Potongannya yang dibuat kecil membuat puff pastry lebih mudah disantap, sementara kombinasi ayam, saus bolognese, tomat, dan keju membuat rasanya lebih kaya dibandingkan puff pastry polos.