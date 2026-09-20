Resep Sausage Roll Homemade, Puff Pastry Flaky dengan Isian Daging Sapi

Potret sausage roll homemade dengan daging sapi berbumbu dan puff pastry. (Instagram.com/@martinpraja)

JawaPos.com - Weekend bisa menjadi waktu yang pas untuk mencoba resep baking sederhana di rumah. Salah satunya Sausage Roll atau saucijs brood, pastry berisi adonan daging sapi yang dibungkus puff pastry kemudian dipanggang hingga mengembang dan berwarna golden brown.

Meski tampilannya seperti camilan yang biasa ditemukan di bakery, Sausage Roll ternyata bisa dibuat sendiri dengan bahan yang cukup mudah ditemukan. Dikutip dari Instagram @martinpraja, bagian isiannya menggunakan daging sapi giling yang dicampur bawang bombay, bawang putih, tepung roti, susu, telur, dan berbagai bumbu.

Penggunaan puff pastry instan membuat proses pembuatan pastry ini menjadi lebih praktis. Adonan daging cukup diletakkan di atas puff pastry yang sudah dipipihkan, kemudian digulung hingga seluruh bagian isian tertutup.

Sebelum dipanggang, permukaan puff pastry diolesi campuran kuning telur dan susu. Lapisan olesan ini membantu memberikan warna kecokelatan yang menarik pada permukaan pastry setelah dipanggang.

Dengan bagian luar yang flaky dan isian daging yang gurih, Sausage Roll cocok disajikan sebagai camilan untuk menemani waktu santai. Resep ini juga bisa menjadi ide baking saat akhir pekan ketika ingin mencoba olahan pastry selain makanan manis.

Bahan

Bahan Isian:

500 gram daging sapi giling

½ buah bawang bombay

4 siung bawang putih

1 sdm butter

50 gram tepung roti atau panko

75 gram susu

1 butie telur utuh

1 sdt pala

1½ sdt garam

1 sdt black pepper

1 sdt MSG

Bahan Lain:

Puff pastry instan secukupnya

Bahan Olesan:

1 kuning telur

1 sdm susu

Cara Pembuatan

1. Cincang bawang bombay dan bawang putih. Panaskan butter, kemudian tumis kedua bahan tersebut hingga harum dan layu.

2. Siapkan wadah. Masukkan daging sapi giling, bawang yang sudah ditumis, tepung roti atau panko, susu, telur utuh, pala, garam, black pepper, dan MSG.

3. Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan adonan daging menyatu.

4. Pipihkan puff pastry secukupnya. Letakkan adonan daging di atas permukaan puff pastry secara memanjang.

5. Gulung puff pastry hingga menutupi seluruh adonan daging. Rapikan bagian sambungan agar gulungan tidak terbuka.

6. Potong gulungan sesuai ukuran yang diinginkan.

7. Campurkan kuning telur dan susu, kemudian oleskan secara merata pada permukaan puff pastry.

8. Susun sausage roll di atas loyang. Panggang dalam oven dengan suhu 200 derajat Celsius selama sekitar 15 menit atau hingga puff pastry mengembang, matang, dan berwarna golden brown.

9. Setelah matang, keluarkan dari oven dan sajikan Sausage Roll selagi hangat.

Sausage Roll homemade ini bisa menjadi pilihan bagi yang ingin menikmati camilan gurih dengan tampilan ala bakery. Puff pastry yang mengembang dan flaky berpadu dengan isian daging sapi yang berbumbu sehingga cocok disantap saat masih hangat.