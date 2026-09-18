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Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 19 September 2026 | 04.18 WIB

Resep Ayam Kipas Ketumbar, Crispy Tanpa Perlu Ungkep

Potret ayam kipas ketumbar dengan paha ayam juicy dan bumbu rempah. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)


JawaPos.com - Paha ayam utuh ternyata bisa diolah menjadi menu yang tampilannya lebih besar dan menarik tanpa harus melalui proses ungkep. Salah satu caranya adalah membuat sayatan melebar pada bagian belakang paha ayam, tetapi tidak sampai memutus daging. Teknik ini membuat paha ayam dapat dibentangkan sehingga bentuknya menyerupai kipas.

Selain tampilannya yang berbeda, Ayam Kipas Ketumbar juga menawarkan perpaduan tekstur dan aroma yang menggugah selera. Bagian luar ayam digoreng hingga crispy, sementara bumbunya menggunakan bawang merah, bawang putih, jahe, dan ketumbar yang memberikan aroma khas.

Dikutip dari Instagram @martinpraja, resep ini juga tidak memerlukan proses ungkep. Ayam cukup dilumuri bumbu, didiamkan agar bumbu meresap, kemudian dilapisi tepung maizena sebelum digoreng.

Bahan
5-6 paha ayam utuh
6 siung bawang merah
3 siung bawang putih
3 cm jahe
Air secukupnya
1 sdm ketumbar bubuk atau ketumbar tumbuk kasar
75-100 ml air
2 sdm saus tiram
½ sdt garam
1 sdt MSG
½ sdt merica bubuk
½ sdt gula pasir
5 sdm tepung maizena
Minyak goreng secukupnya

Cara Pembuatan
1. Buat sayatan melebar pada bagian belakang paha ayam. Pastikan sayatan tidak sampai membuat daging terputus agar ayam dapat dibentangkan dan membentuk seperti kipas.
2. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan jahe. Lumuri paha ayam dengan bumbu halus hingga seluruh permukaannya terlapisi.
3. Tambahkan ketumbar, saus tiram, garam, MSG, merica bubuk, gula pasir, dan 75-100 ml air. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
4. Diamkan paha ayam yang sudah dibumbui agar bumbu meresap.
5. Setelah itu, masukkan tepung maizena dan aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi secara merata.
6. Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup, kemudian goreng ayam hingga matang dan bagian luarnya berwarna kecokelatan.
7. Setelah matang, angkat ayam dan tiriskan. Ayam Kipas Ketumbar siap disajikan selagi hangat.

Ayam Kipas Ketumbar bisa menjadi pilihan kalau bosan dengan olahan paha ayam yang itu-itu saja. Teknik sayatan menjadi bagian penting karena selain membuat ukuran ayam terlihat lebih besar, bentuknya juga membuat sajian tampak lebih menarik. Dengan bumbu ketumbar yang harum dan lapisan luar yang crispy, menu ini cocok disajikan bersama nasi hangat dan sambal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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