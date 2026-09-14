Resep Brokoli Saus Tiram dengan Tim Telur yang Lembut, Gurih, dan Menenangkan Perut

JawaPos.com - Menu rumahan yang sederhana sering kali justru menjadi favorit, terutama jika memadukan sayuran segar dengan olahan telur yang lembut.

Brokoli saus tiram dengan tim telur hadir sebagai hidangan yang ringan, gurih, dan menenangkan, cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa.

Tekstur brokoli yang empuk berpadu dengan saus tiram yang lembut serta tim telur yang halus membuat menu ini mudah diterima semua lidah.

Bersumber dari kanal YouTube Devina Hermawan, resep ini dirancang praktis namun tetap bergizi, cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi untuk makan siang maupun malam bersama keluarga.

Bahan-Bahan yang Digunakan

1. Bahan Tim Telur

1. 2 butir telur

2. 200 ml air

3. ¼ sdt garam