Resep Egg & Cheese Bread Cup, Sarapan Praktis dan Cheesy

Potret egg & cheese bread cup yang praktis dan cocok untuk camilan keluarga. (Sumber: instagram.com/@hailaibakery)
JawaPos.com - Bosan dengan sarapan roti tawar yang itu-itu saja? Roti tawar bisa diolah menjadi menu yang lebih menarik dengan membuat Egg & Cheese Bread Cup, yaitu roti yang dibentuk seperti cup kemudian diisi dengan telur, sosis, paprika, dan keju mozzarella.
Menu ini cocok untuk sarapan karena bahan-bahannya cukup sederhana dan cara membuatnya juga praktis. Perpaduan telur dan mozzarella menghasilkan isian yang gurih dan cheesy, sementara sosis serta paprika memberikan tambahan rasa dan tekstur.
Dikutip dari Instagram @hailaibakery, Egg & Cheese Bread Cup menggunakan roti tawar kupas sebagai bahan utamanya. Selain untuk sarapan, menu ini juga bisa dijadikan bekal atau camilan keluarga di rumah.
Bahan
Roti tawar kupas secukupnya
Telur ayam secukupnya
Keju mozzarella secukupnya
Sosis secukupnya
Paprika hijau secukupnya
Paprika merah secukupnya
Garam secukupnya
Parsley bubuk secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan roti tawar kupas, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin atau alat sejenis agar roti lebih mudah dibentuk.
2. Letakkan roti ke dalam cetakan berbentuk cup, lalu tekan perlahan bagian tengah dan sisinya hingga membentuk wadah untuk isian.
3. Potong sosis menjadi bagian-bagian kecil. Iris paprika hijau dan paprika merah sesuai selera.
4. Pecahkan telur ke dalam wadah, kemudian tambahkan sedikit garam dan parsley bubuk. Aduk hingga tercampur rata.
5. Masukkan potongan sosis dan paprika ke dalam roti yang sudah dibentuk menjadi cup.
6. Tuangkan adonan telur ke dalam masing-masing cup roti secukupnya. Jangan terlalu penuh agar isian tidak meluber ketika dimasak.
7. Tambahkan keju mozzarella di atas isian telur hingga permukaannya tertutup sesuai selera.
8. Panggang hingga roti matang, telur mengeras, dan mozzarella meleleh serta terlihat cheesy.
9. Setelah matang, keluarkan bread cup dari cetakan dengan hati-hati. Sajikan selagi hangat.
Egg & Cheese Bread Cup bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk membuat menu sarapan terasa lebih spesial. Roti yang dipanggang memberikan tekstur pada bagian luar, sedangkan bagian dalamnya berisi telur, sosis, paprika, dan mozzarella yang gurih.
Menu ini juga cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah. Jika ingin membuat porsi lebih banyak, tinggal menambah jumlah roti dan isian sesuai kebutuhan. Karena bentuknya seperti cup, menu ini juga praktis untuk dibawa sebagai bekal.
Resep Egg & Cheese Bread Cup ini dikutip dari Instagram @hailaibakery. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan proses yang sederhana, menu ini bisa jadi alternatif sarapan atau camilan keluarga saat ingin mengolah roti tawar dengan cara yang berbeda.
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Jawa Pos
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