Resep Singaporean Curry Puff, Pastel Renyah Berlapis dengan Isian Kari

JawaPos.com - Pastel menjadi salah satu camilan yang mudah ditemukan di Indonesia, tetapi setiap negara ternyata punya versi pastel dengan karakteristiknya sendiri. Salah satunya adalah Singaporean curry puff, camilan berbentuk pastel dengan kulit berlapis yang diisi campuran daging, kentang, wortel, dan bumbu kari.

Berbeda dari pastel biasa, curry puff memiliki kulit yang dibuat menggunakan dua jenis adonan. Adonan lemak dan adonan kulit digabungkan melalui beberapa tahap penggulungan untuk menghasilkan lapisan yang renyah setelah digoreng.

Dikutip dari Instagram @lafancy_foods, resep Singaporean curry puff ini menggunakan isian daging cincang, kentang, wortel, bawang bombay, serta aneka rempah. Hasil akhirnya cocok dinikmati sebagai camilan sore atau sajian untuk keluarga.

Bahan

Adonan Lemak:

150 gram tepung protein sedang

60 gram margarin putih

1/4 sdt garam laut

Adonan Kulit:

275 gram tepung protein sedang

25 ml minyak

1 sdt garam laut

95 ml air

1 butir telur

Bahan Isian:

200 gram daging cincang

2 buah bawang bombay, cincang

1 buah wortel ukuran besar, cincang

500 gram kentang, kukus lalu haluskan

3 batang daun seledri, iris tipis

1 sdm bubuk kari

3 sdm garlic

1 sdm onion

3 sdm garam masala

1 1/2 sdm garam laut

1 sdt ketumbar

1/2 sdt jinten

1/2 sdt jahe

2 sdm gula

1/4 sdt merica putih

2 batang daun kari

30 ml minyak untuk menumis

Cara Pembuatan

1. Untuk membuat adonan lemak, campurkan tepung protein sedang, margarin putih, dan garam laut. Aduk hingga tercampur rata, kemudian bagi menjadi 10 bagian.

2. Buat adonan kulit dengan mencampurkan tepung dan garam. Tambahkan minyak serta air, kemudian aduk hingga adonan kalis. Istirahatkan selama 15 menit, lalu bagi menjadi 10 bagian.

3. Ambil satu bagian adonan kulit dan satu bagian adonan lemak. Bungkus adonan lemak menggunakan adonan kulit hingga tertutup rapat.

4. Gulung adonan secara memanjang. Setelah itu, gulung kembali dari arah menyamping, kemudian roll memanjang. Gulung adonan hingga membentuk bulatan dan diamkan selama sekitar 10 menit. Ulangi proses ini sampai seluruh adonan habis.

5. Untuk membuat isian, panaskan minyak lalu tumis bawang bombay hingga harum. Masukkan daging cincang, kemudian masak hingga matang.

6. Tambahkan garam masala, garlic, ketumbar, jinten, jahe, bubuk kari, dan daun kari. Aduk hingga bumbu matang dan tercampur rata.

7. Bumbui dengan garam laut dan gula, kemudian koreksi rasa. Setelah matang, sisihkan tumisan.

8. Campurkan tumisan daging dengan kentang yang sudah dihaluskan, wortel, dan daun seledri. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

9. Ambil adonan kulit yang sudah diistirahatkan, kemudian tipiskan menggunakan rolling pin. Letakkan isian secukupnya di bagian tengah.

10. Lipat adonan untuk menutup isian, kemudian bentuk seperti pastel. Pastikan bagian pinggirnya tertutup dengan baik agar isian tidak keluar saat digoreng.

11. Panaskan minyak, kemudian goreng curry puff hingga kulitnya matang dan berwarna keemasan. Angkat dan tiriskan.

12. Sajikan Singaporean curry puff selagi hangat.

Singaporean curry puff bisa menjadi pilihan bagi yang ingin mencoba camilan dengan cita rasa berbeda. Bagian kulitnya memiliki tekstur renyah dan berlapis, sedangkan isiannya terasa gurih, sedikit manis, dan kaya aroma rempah dari perpaduan kari, garam masala, ketumbar, jinten, serta jahe.

Isian kentang juga membuat curry puff terasa lebih padat sehingga cocok dijadikan camilan yang cukup mengenyangkan. Daging cincang, wortel, bawang bombay, dan seledri memberikan tekstur sekaligus rasa yang semakin lengkap dalam setiap gigitan.

Hal yang cukup menarik dari resep ini adalah proses membuat kulitnya. Penggunaan dua jenis adonan dan teknik menggulung membuat kulit curry puff memiliki lapisan yang berbeda dari pastel pada umumnya.