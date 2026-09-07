Resep Cah Ayam Tahu Sayur Asin, Menu Rumahan yang Comforting

JawaPos.com - Kalau sedang mencari ide masakan rumahan yang sederhana tetapi tetap terasa spesial, cah ayam tahu sayur asin bisa jadi pilihan. Perpaduan ayam giling, tahu putih, dan sayur asin menghasilkan lauk dengan rasa gurih yang cocok disantap langsung maupun bersama nasi hangat.

Menu ini juga menarik karena porsinya cukup banyak sehingga bisa disiapkan sebagai lauk untuk beberapa kali makan. Bumbunya pun menggunakan bahan yang cukup familiar, mulai dari bawang, cabai, saus tiram, kecap asin, hingga kecap manis.

Resep cah ayam tahu sayur asin ini dibagikan oleh akun Instagram @hendrikpyong. Dalam unggahannya, hidangan tersebut disebut sebagai salah satu makanan rumahan yang comforting dan enak disantap baik langsung maupun sebagai pendamping nasi.

Bahan:

6 siung bawang putih

6 siung bawang merah

3 buah cabai keriting merah

Bawang prei secukupnya

250 gram ayam giling

250 gram sayur asin

200 gram tahu putih

Bumbu:

2 sdm saus tiram

3 sdm kecap asin

3 sdm kecap manis

2 sdt kaldu jamur

1 sdt gula

1 sdt lada putih

100 gram air

Cara Pembuatan:

1. Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis ayam giling hingga matang. Setelah itu, angkat dan tiriskan terlebih dahulu.

2. Iris bawang putih, bawang merah, cabai keriting merah, dan bawang prei. Tumis bawang-bawangan bersama cabai hingga harum.

3. Masukkan tahu putih yang sudah dipotong sesuai selera, kemudian tambahkan sayur asin. Tumis dan aduk hingga kedua bahan tercampur dengan bumbu.

4. Masukkan kembali ayam giling yang sudah ditumis sebelumnya. Aduk hingga ayam, tahu, dan sayur asin tercampur rata.

5. Tambahkan saus tiram, kecap asin, kecap manis, kaldu jamur, gula, dan lada putih.

6. Tuangkan 100 gram air, lalu aduk kembali hingga seluruh bumbu tercampur rata dan meresap.

7. Masak beberapa saat sambil sesekali diaduk, kemudian koreksi rasa sesuai selera.

8. Setelah matang, cah ayam tahu sayur asin siap disajikan.

Cah ayam tahu sayur asin ini cocok untuk kamu yang ingin membuat lauk rumahan tanpa harus menyiapkan banyak jenis masakan. Ayam giling memberikan rasa gurih, tahu membuat teksturnya lebih beragam, sementara sayur asin memberikan cita rasa khas yang membuat hidangan ini semakin nikmat.