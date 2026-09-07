Resep Onion Rings Low Carb 2 Bahan, Renyah dan Gurih

JawaPos.com - Onion rings biasanya identik dengan lapisan tepung yang digoreng sampai renyah. Namun, ada cara lain untuk menikmati camilan berbahan bawang bombay dengan versi yang lebih sederhana, yaitu membuat onion rings menggunakan parmesan sebagai pengganti adonan tepung.

Resep onion rings low carb ini hanya membutuhkan dua bahan utama, yaitu bawang bombay dan shredded Parmesan cheese. Untuk menambah rasa, digunakan beberapa bumbu seperti paprika, onion powder, garlic powder, garam, dan lada hitam.

Dikutip dari Instagram @nushi_studio, resep ini merupakan bagian dari seri “Cooking with Fail-san” dan terinspirasi dari resep milik @hungry.happens. Cara membuatnya juga cukup praktis karena onion rings dimasak menggunakan oven sehingga tidak perlu proses menggoreng.

Bahan

1 buah bawang bombay

Shredded Parmesan cheese secukupnya

Paprika secukupnya

Onion powder secukupnya

Garlic powder secukupnya

Garam secukupnya

Lada hitam bubuk secukupnya

Cara Pembuatan

1. Panaskan oven hingga suhu 400°F atau sekitar 200°C.

2. Kupas bawang bombay, kemudian potong menjadi beberapa bagian berbentuk lingkaran. Pisahkan lapisan bawang secara perlahan agar membentuk ring.

3. Siapkan loyang dan lapisi dengan baking paper atau parchment paper agar parmesan tidak langsung menempel pada loyang.

4. Taburkan shredded Parmesan cheese di atas baking paper hingga membentuk lapisan sebagai dasar onion rings.

5. Letakkan potongan bawang bombay di atas lapisan parmesan. Beri jarak secukupnya agar setiap onion ring dapat matang dengan baik.

6. Taburkan garam, lada hitam, onion powder, paprika, dan garlic powder di atas bawang bombay.

7. Tambahkan kembali shredded Parmesan cheese di atas potongan bawang hingga menutup bagian atasnya.

8. Masukkan loyang ke dalam oven dan panggang selama sekitar 15-18 menit atau hingga parmesan terlihat matang dan renyah.

9. Keluarkan onion rings dari oven dan biarkan sebentar agar lapisan parmesan lebih kokoh sebelum disajikan.

Onion rings low carb ini bisa menjadi alternatif camilan untuk yang ingin menikmati olahan bawang bombay tanpa menggunakan lapisan tepung seperti onion rings pada umumnya. Parmesan yang dipanggang akan menghasilkan tekstur gurih dan renyah, sementara bawang bombay memberikan rasa manis alami setelah matang.

Selain bahan yang sederhana, proses pembuatannya juga cukup praktis karena hanya perlu menata bahan di atas loyang kemudian memanggangnya. Bumbu yang digunakan pun bisa disesuaikan dengan selera, terutama jika ingin rasa bawang putih atau paprika yang lebih kuat.