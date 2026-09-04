Resep Crispy Potato Cheesy Chicken, Olahan Ayam dan Kentang yang Gurih

JawaPos.com - Bosan dengan olahan ayam yang hanya digoreng atau ditumis? Resep crispy potato cheesy chicken dari akun Instagram @tasty_world_recipes ini bisa menjadi salah satu ide menu yang patut dicoba. Perpaduan ayam, kentang, mozzarella, dan lapisan breadcrumbs menghasilkan hidangan dengan tekstur renyah di luar dan gurih di bagian dalam.

Menu ini juga menarik karena menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana. Ayam menjadi bahan utama yang memberikan rasa gurih sekaligus membuat hidangan lebih mengenyangkan, sementara kentang memberikan tekstur lembut dan rasa yang lebih ringan.

Tidak hanya itu, tambahan mozzarella membuat menu ini semakin menarik untuk pencinta makanan cheesy. Ketika disantap dalam keadaan hangat, mozzarella memberikan sensasi lumer yang berpadu dengan lapisan crispy dari breadcrumbs.

Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana, yaitu garam, oregano, dan thyme. Ketiga bahan tersebut sudah bisa memberikan aroma yang khas pada ayam dan kentang tanpa perlu menggunakan terlalu banyak bumbu.

Green olives juga menjadi salah satu bahan dalam resep ini. Rasanya yang sedikit asin dan khas dapat memberikan variasi rasa di antara gurihnya ayam, kentang, dan keju.

Resep crispy potato cheesy chicken ini bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat menu rumahan yang terasa berbeda. Selain cocok untuk makan bersama keluarga, hidangan ini juga bisa disajikan sebagai camilan gurih atau menu pendamping.

Bahan

6 potong paha ayam

Garam secukupnya

3 buah kentang

1/2 sdt oregano

1/2 sdt thyme

Green olives secukupnya

Breadcrumbs secukupnya

2 butir telur

Mozzarella secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan ayam, kemudian bumbui dengan garam, oregano, dan thyme. Pastikan bumbu tercampur merata pada seluruh bagian ayam.

2. Kupas kentang, kemudian potong sesuai selera. Rebus atau kukus kentang hingga cukup empuk, lalu sisihkan.

3. Siapkan telur dalam wadah terpisah dan kocok hingga tercampur rata.

4. Siapkan breadcrumbs di wadah lain sebagai bahan pelapis.

5. Siapkan ayam dan kentang yang sudah dibumbui. Tambahkan green olives sesuai selera.

6. Ambil bagian kentang dan ayam, kemudian tambahkan mozzarella di bagian tengah atau sesuai bentuk yang diinginkan.

7. Celupkan bahan yang sudah dibentuk ke dalam telur kocok hingga seluruh permukaannya terlapisi.

8. Setelah itu, balurkan ke breadcrumbs sampai tertutup rata. Lapisan breadcrumbs inilah yang nantinya memberikan tekstur crispy pada bagian luar.

9. Susun bahan yang sudah dilapisi breadcrumbs di atas loyang atau wadah yang sesuai untuk dimasak.

10. Masak hingga bagian luar berubah menjadi kecokelatan dan crispy serta ayam matang sempurna.

11. Setelah matang, angkat dan diamkan sebentar agar keju di dalamnya tidak terlalu panas ketika disantap.

12. Sajikan crispy potato cheesy chicken selagi hangat agar tekstur renyah dan mozzarella yang lumer masih terasa maksimal.

Crispy potato cheesy chicken bisa menjadi alternatif menarik ketika ingin mengolah ayam dan kentang menjadi satu hidangan. Tekstur crispy dari breadcrumbs memberikan sensasi renyah saat digigit, sedangkan kentang dan mozzarella membuat bagian dalamnya terasa lebih lembut dan gurih.

Dikutip dari Instagram @tasty_world_recipes, kombinasi bahan dalam resep ini juga cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan selera. Jumlah mozzarella dan green olives dapat diatur sesuai keinginan, terutama jika ingin rasa yang lebih cheesy atau sedikit asin.

Agar hasilnya lebih nikmat, menu ini sebaiknya disajikan selagi hangat. Mozzarella akan terasa lebih lumer, sementara bagian luar tetap memberikan tekstur crispy yang menjadi daya tarik utama hidangan.