Resep Crab Stick Creamy, Cemilan Gurih yang Gampang Dibuat

Potret crab stick creamy dengan wortel, bawang bombay, dan daun bawang. (Sumber: instagram.com/@humaakitchen)
JawaPos.com - Bosan dengan olahan crab stick yang itu-itu saja? Bahan yang biasanya digunakan sebagai isian sushi atau campuran makanan ini ternyata bisa diolah menjadi cemilan gurih yang creamy dan cocok dinikmati kapan saja.
Resep dari Instagram @humaakitchen ini memadukan crab stick dengan wortel, bawang bombay, dan daun bawang. Adonannya dibuat dengan campuran tepung terigu dan susu cair sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan creamy, dengan bumbu sederhana yang membuat rasanya semakin gurih.
Cara membuatnya juga cukup praktis sehingga bisa menjadi ide cemilan untuk di rumah. Dengan bahan yang mudah ditemukan, olahan ini juga bisa menjadi pilihan saat ingin membuat camilan berbeda tanpa proses yang terlalu rumit.
Bahan
1/2 buah bawang bombay, cincang
1 buah wortel, parut atau cincang kecil
150 gram crab stick
1 batang daun bawang, iris
100 gram tepung terigu
1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
1/2 sdt gula
1/2 sdt lada bubuk
1/2 sdt bawang putih bubuk
250 ml susu cair
Cara Pembuatan
1. Siapkan bawang bombay, wortel, crab stick, dan daun bawang. Potong atau iris bahan sesuai kebutuhan.
2. Tumis bawang bombay hingga harum, kemudian masukkan wortel dan masak sebentar.
3. Tambahkan crab stick dan daun bawang, lalu aduk hingga semua bahan tercampur.
4. Masukkan tepung terigu dan aduk hingga tercampur rata dengan bahan lainnya.
5. Tuangkan susu cair secara bertahap sambil terus diaduk agar adonan tidak menggumpal.
6. Tambahkan garam, kaldu jamur, gula, lada bubuk, dan bawang putih bubuk. Aduk hingga bumbu tercampur rata.
7. Masak sambil terus diaduk hingga adonan menjadi lebih kental dan menyatu.
8. Setelah adonan matang, angkat dan olah sesuai bentuk cemilan yang diinginkan.
9. Sajikan sebagai cemilan gurih dan creamy untuk teman santai di rumah.
Dikutip dari Instagram @humaakitchen, resep ini cocok dicoba untuk yang ingin membuat cemilan dengan bahan utama crab stick. Perpaduan crab stick, sayuran, dan adonan creamy membuat rasanya gurih sekaligus memberikan tekstur yang menarik.
Kalau sedang mencari ide cemilan yang berbeda dari biasanya, olahan crab stick ini bisa masuk daftar resep yang patut dicoba. Bahannya sederhana dan proses pembuatannya juga cukup mudah untuk dibuat sendiri di rumah.
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Jawa Pos
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