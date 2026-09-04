Resep Blueberry Cheese Focaccia Tanpa Mixer, Lembut dan Manis

JawaPos.com - Focaccia biasanya dikenal sebagai roti khas Italia dengan rasa gurih dan tekstur yang lembut. Namun, roti ini ternyata juga bisa dikreasikan menjadi sajian manis seperti blueberry cheese focaccia yang satu ini.

Resep dari Instagram @stella_permata merupakan modifikasi dari resep focaccia milik @ryannehamdali. Menariknya, adonan focaccia ini bisa dibuat tanpa menggunakan mixer, kemudian dipadukan dengan blueberry compote, cream cheese frosting, dan crumble.

Perpaduan tersebut membuat focaccia punya rasa yang berbeda dari versi gurih pada umumnya. Rasa manis dan sedikit asam dari blueberry berpadu dengan cream cheese yang lembut, sementara crumble memberikan tambahan tekstur pada setiap gigitan.

Bahan

Bahan focaccia:

300 gram tepung terigu protein tinggi

4 gram ragi instan

12 gram gula

250 ml air

1 sdt bubuk bunga telang

18 gram olive oil

6 gram garam

Bahan blueberry compote:

125 gram blueberry

60 gram gula

1 sdm lemon juice

1 1/2 sdm maizena, larutkan dengan sedikit air

Bahan cream cheese frosting:

100 gram cream cheese

20 gram icing sugar

10 gram lemon juice

1 sdm susu

Bahan crumble:

20 gram unsalted butter

20 gram almond ground

20 gram gula

30 gram tepung terigu protein sedang

Jika ingin tanpa almond, tambahkan 10 gram tepung terigu



Cara Pembuatan

1. Campurkan tepung terigu protein tinggi, ragi instan, gula, dan bubuk bunga telang dalam wadah.

2. Tambahkan air dan olive oil, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur dan menjadi adonan.

3. Masukkan garam, lalu lanjutkan proses pengadukan hingga garam tercampur rata.

4. Diamkan adonan dan lakukan proses pengembangan sesuai kebutuhan adonan focaccia hingga teksturnya lebih mengembang.

5. Untuk membuat blueberry compote, masak blueberry, gula, dan lemon juice hingga blueberry mulai melunak.

6. Tambahkan larutan maizena, lalu aduk hingga campuran mengental. Angkat dan sisihkan hingga dingin.

7. Buat cream cheese frosting dengan mencampurkan cream cheese, icing sugar, lemon juice, dan susu hingga lembut dan tercampur rata.

8. Untuk crumble, campurkan unsalted butter, almond ground, gula, dan tepung terigu protein sedang hingga membentuk adonan crumble.

9. Siapkan adonan focaccia, kemudian beri blueberry compote, cream cheese frosting, dan crumble sesuai selera.

10. Panggang hingga focaccia matang dan bagian atasnya terlihat kecokelatan.

11. Setelah matang, dinginkan sebentar sebelum dipotong dan disajikan.

Blueberry cheese focaccia ini bisa menjadi pilihan untuk yang ingin mencoba kreasi focaccia dengan rasa yang berbeda. Tidak hanya mengandalkan tekstur roti yang lembut, topping blueberry, cream cheese, dan crumble membuatnya terasa lebih kaya dalam satu gigitan.