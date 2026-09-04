Resep Blueberry Cheese Focaccia Tanpa Mixer, Lembut dan Manis

Potret blueberry cheese focaccia tanpa mixer dengan topping yang lengkap. (Sumber: instagram.com/@stella_permata)
JawaPos.com - Focaccia biasanya dikenal sebagai roti khas Italia dengan rasa gurih dan tekstur yang lembut. Namun, roti ini ternyata juga bisa dikreasikan menjadi sajian manis seperti blueberry cheese focaccia yang satu ini.
Resep dari Instagram @stella_permata merupakan modifikasi dari resep focaccia milik @ryannehamdali. Menariknya, adonan focaccia ini bisa dibuat tanpa menggunakan mixer, kemudian dipadukan dengan blueberry compote, cream cheese frosting, dan crumble.
Perpaduan tersebut membuat focaccia punya rasa yang berbeda dari versi gurih pada umumnya. Rasa manis dan sedikit asam dari blueberry berpadu dengan cream cheese yang lembut, sementara crumble memberikan tambahan tekstur pada setiap gigitan.
Bahan
Bahan focaccia:
300 gram tepung terigu protein tinggi
4 gram ragi instan
12 gram gula
250 ml air
1 sdt bubuk bunga telang
18 gram olive oil
6 gram garam
Bahan blueberry compote:
125 gram blueberry
60 gram gula
1 sdm lemon juice
1 1/2 sdm maizena, larutkan dengan sedikit air
Bahan cream cheese frosting:
100 gram cream cheese
20 gram icing sugar
10 gram lemon juice
1 sdm susu
Bahan crumble:
20 gram unsalted butter
20 gram almond ground
20 gram gula
30 gram tepung terigu protein sedang
Jika ingin tanpa almond, tambahkan 10 gram tepung terigu
Cara Pembuatan
1. Campurkan tepung terigu protein tinggi, ragi instan, gula, dan bubuk bunga telang dalam wadah.
2. Tambahkan air dan olive oil, kemudian aduk hingga seluruh bahan tercampur dan menjadi adonan.
3. Masukkan garam, lalu lanjutkan proses pengadukan hingga garam tercampur rata.
4. Diamkan adonan dan lakukan proses pengembangan sesuai kebutuhan adonan focaccia hingga teksturnya lebih mengembang.
5. Untuk membuat blueberry compote, masak blueberry, gula, dan lemon juice hingga blueberry mulai melunak.
6. Tambahkan larutan maizena, lalu aduk hingga campuran mengental. Angkat dan sisihkan hingga dingin.
7. Buat cream cheese frosting dengan mencampurkan cream cheese, icing sugar, lemon juice, dan susu hingga lembut dan tercampur rata.
8. Untuk crumble, campurkan unsalted butter, almond ground, gula, dan tepung terigu protein sedang hingga membentuk adonan crumble.
9. Siapkan adonan focaccia, kemudian beri blueberry compote, cream cheese frosting, dan crumble sesuai selera.
10. Panggang hingga focaccia matang dan bagian atasnya terlihat kecokelatan.
11. Setelah matang, dinginkan sebentar sebelum dipotong dan disajikan.
Blueberry cheese focaccia ini bisa menjadi pilihan untuk yang ingin mencoba kreasi focaccia dengan rasa yang berbeda. Tidak hanya mengandalkan tekstur roti yang lembut, topping blueberry, cream cheese, dan crumble membuatnya terasa lebih kaya dalam satu gigitan.
Dikutip dari Instagram @stella_permata, resep ini juga menarik karena adonan focaccia dibuat tanpa mixer. Jadi, bagi yang ingin mencoba membuat kreasi bakery sendiri di rumah tetapi belum memiliki banyak peralatan, resep ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk dicoba.
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