Resep Ayam Suwir Teriyaki, Bumbu Lebih Meresap dan Praktis

Potret ayam suwir teriyaki yang bumbunya jauh lebih meresap. (Sumber: instagram.com/@kupicookie)
JawaPos.com - Ayam teriyaki biasanya dibuat dengan potongan ayam yang dimasak bersama saus hingga bumbunya meresap. Namun, ada cara lain yang bisa dicoba agar bumbu terasa lebih menyatu, yaitu menggunakan ayam yang sudah disuwir.
Resep ayam suwir teriyaki dari Instagram @kupicookie ini menggunakan dada ayam yang sebelumnya direbus bersama bawang bombay, bawang putih, dan jahe. Setelah matang, ayam disuwir dan diolah menjadi masakan teriyaki yang gurih, manis, dan bisa dibuat dengan bahan sederhana.
Selain membuat bumbu lebih mudah melapisi ayam, metode ini juga praktis untuk menyiapkan makanan dalam jumlah lebih banyak. Bahkan, dalam resep aslinya, satu buah dada ayam rebus dibagi menjadi tiga masakan berbeda sehingga bisa menjadi cara menarik untuk menghemat waktu saat menyiapkan menu.
Bahan
Bahan ayam rebus:
1 buah dada ayam
500 ml air
1 buah bawang bombay
5 siung bawang putih
Sedikit jahe
Bahan ayam suwir teriyaki:
Dada ayam rebus, disuwir
1 buah bawang bombay, iris
Margarin secukupnya
Sedikit air
5 sdm saus teriyaki
1 1/2 sdm dark soy sauce
Lada secukupnya
Garam secukupnya
2 sdm kecap manis
Cabai secukupnya, potong-potong
Cara Pembuatan
1. Rebus dada ayam bersama 500 ml air, bawang bombay, bawang putih, dan sedikit jahe hingga ayam matang.
2. Angkat ayam dari air rebusan, kemudian suwir-suwir daging ayam sesuai selera.
3. Panaskan margarin secukupnya di dalam wajan.
4. Tumis bawang bombay yang sudah diiris hingga harum dan mulai layu.
5. Masukkan ayam suwir, kemudian tambahkan sedikit air.
6. Tuangkan saus teriyaki, dark soy sauce, dan kecap manis. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur dengan ayam.
7. Tambahkan lada dan garam sesuai selera, kemudian masukkan potongan cabai.
8. Masak sambil diaduk hingga bumbu meresap dan air menyusut.
9. Koreksi rasa, lalu angkat ayam suwir teriyaki dan sajikan.
Salah satu hal menarik dari resep ini adalah penggunaan ayam suwir untuk membuat teriyaki. Daging ayam yang sudah dipisahkan menjadi suwiran memiliki lebih banyak bagian yang bisa terkena saus, sehingga bumbu terasa lebih menyatu saat dimakan.
Dikutip dari Instagram @kupicookie, penggunaan saus teriyaki juga perlu disesuaikan dengan jenis produk yang digunakan. Jika saus teriyaki sudah mengandung garam, jumlah garam tambahan sebaiknya disesuaikan kembali agar rasa ayam tidak terlalu asin.
Ayam suwir teriyaki ini bisa disajikan bersama nasi hangat sebagai menu makan sehari-hari. Rasanya yang gurih, manis, dan sedikit pedas dari cabai juga membuat olahan ayam sederhana terasa lebih menarik.
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Jawa Pos
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