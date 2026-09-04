Resep Nachos Rumahan, Camilan Gurih dengan Daging dan Keju Mozzarella

Potret nachos rumahan dengan daging giling, sosis, bawang bombay, dan mozzarella. (Sumber: instagram.com/@jesselyn.mci8)
JawaPos.com - Kalau punya stok nachos di rumah dan bingung mau diolah jadi apa, coba bikin versi yang satu ini. Nachos rumahan dengan topping daging giling, sosis, dan keju mozzarella bisa menjadi camilan gurih yang cocok disantap saat santai bersama keluarga atau teman.
Resep ini dibagikan oleh akun Instagram @jesselyn.mci8 dengan proses pembuatan yang cukup sederhana. Topping dagingnya dimasak bersama bawang bombay yang sudah dibuat caramelized, kemudian diberi perpaduan kecap asin, kecap manis, saus tomat, dan sedikit gula aren sehingga menghasilkan rasa gurih, manis, dan sedikit pekat.
Menariknya, resep nachos ini tidak membutuhkan banyak bahan maupun teknik memasak yang rumit. Setelah topping daging dan sosis matang, mozzarella tinggal ditambahkan di atasnya dan dimasak sampai meleleh. Topping tersebut kemudian disajikan langsung di atas nachos untuk menghasilkan camilan yang lebih mengenyangkan.
Bahan
Nachos secukupnya
Bawang bombay secukupnya
Gula secubit
Daging giling secukupnya
Sosis secukupnya
1,5 sdm kecap asin
1/2 sdt gula aren
1 sdm kecap manis
1 sdm saus tomat
1/2 sdt merica
Keju mozzarella secukupnya
Cara Pembuatan
1. Iris atau potong bawang bombay sesuai selera.
2. Masak bawang bombay dengan sedikit gula hingga layu dan caramelized.
3. Tambahkan daging giling dan sosis, kemudian masak hingga matang.
4. Masukkan kecap asin, gula aren, kecap manis, saus tomat, dan merica.
5. Aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata. Koreksi rasa sesuai selera.
6. Tambahkan keju mozzarella di atas campuran daging, kemudian tutup hingga keju meleleh.
7. Setelah keju meleleh, sajikan topping daging dan keju tersebut di atas nachos.
8. Nikmati selagi hangat agar tekstur keju masih lumer.
Dikutip dari Instagram @jesselyn.mci8, nachos dengan topping daging dan mozzarella ini bisa menjadi salah satu ide camilan rumahan yang praktis. Perpaduan nachos yang renyah dengan topping daging berbumbu dan keju mozzarella yang meleleh membuat camilan sederhana terasa lebih lengkap.
Resep ini juga bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah. Jumlah bumbu dapat diatur sesuai selera, terutama jika ingin rasa yang lebih manis, gurih, atau lebih kuat.
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Jawa Pos
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