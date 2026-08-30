Resep Spicy Honey Chicken, Ayam Pedas Manis dengan Lapisan Gurih

Potret spicy honey chicken yang cocok jadi lauk praktis di rumah. (Sumber: instagram.com/@luvyfarentikaa) JawaPos.com - Kalau punya stok paha ayam fillet di rumah, tidak harus selalu diolah menjadi ayam goreng atau tumisan biasa. Spicy honey chicken bisa menjadi pilihan dengan perpaduan rasa gurih, pedas, dan manis yang membuat ayam terasa lebih berbumbu. Resep spicy honey chicken ini dibagikan oleh akun Instagram @luvyfarentikaa. Dikutip dari @luvyfarentikaa, ayam terlebih dahulu dimarinasi menggunakan maizena, kaldu bubuk, bawang putih bubuk, paprika, dan lada hitam sebelum diberi saus dengan rasa pedas manis. Paha ayam fillet digunakan sebagai bahan utama karena teksturnya cenderung juicy dan mudah dipotong menjadi beberapa bagian. Sebanyak 200 gram ayam cukup untuk membuat satu porsi lauk yang praktis. Baca Juga: Bikin Nagih, Ini Resep Lontong Mie Special Khas Surabaya yang Mudah Dibuat di Rumah Bumbu marinasi dibuat dengan kombinasi maizena dan berbagai seasoning. Maizena membantu memberikan lapisan pada permukaan ayam sehingga hasil akhirnya dapat terasa lebih gurih dan berbumbu. Paprika bubuk dan lada hitam memberikan rasa sekaligus aroma pada ayam. Sementara bawang putih bubuk dan kaldu bubuk membantu memperkuat rasa gurih dalam setiap potongan. Setelah ayam dibumbui, proses berikutnya adalah memasaknya hingga matang. Ayam dapat dimasak hingga bagian luarnya kecokelatan sehingga menghasilkan tekstur yang lebih menarik sebelum dicampurkan dengan saus. Bagian saus menjadi karakter utama dari spicy honey chicken. Sausnya memadukan cabai bubuk kasar dan cabai bubuk halus untuk menghasilkan rasa pedas dengan tekstur yang berbeda. Saus tiram digunakan sebagai sumber rasa gurih dan umami. Kemudian madu memberikan rasa manis yang menjadi penyeimbang rasa pedas dari cabai. Minyak wijen juga ditambahkan ke dalam saus. Bahan ini memberikan aroma khas yang membuat rasa ayam menjadi lebih kompleks. Parsley digunakan dalam jumlah sedikit sebagai pelengkap. Selain memberikan aroma, parsley juga membuat tampilan ayam lebih menarik ketika disajikan. Salah satu hal yang membuat resep ini praktis adalah jumlah bahannya yang tidak terlalu banyak. Sebagian besar seasoning juga dapat ditemukan di dapur sehingga cocok dibuat ketika ingin memasak ayam dengan rasa yang berbeda. Spicy honey chicken dapat disantap bersama nasi putih hangat. Rasa pedas dan manis dari saus akan berpadu dengan nasi sehingga cocok dijadikan menu makan siang atau makan malam. Jika ingin rasa yang lebih pedas, jumlah cabai bubuk dapat disesuaikan. Sebaliknya, penggunaan madu dapat ditambah sedikit jika lebih menyukai rasa manis yang dominan. Bahan Marinasi: 200 gram paha ayam fillet 2 sdm tepung maizena 1/2 sdt kaldu bubuk 1/2 sdt bawang putih bubuk 1 sdm bubuk paprika 1 sdm lada hitam bubuk Minyak secukupnya untuk memasak Bumbu saus: 1 sdt cabai bubuk kasar 1/2 sdt parsley 1 sdt kaldu bubuk 1 sdm saus tiram 1 sdm madu 1 sdt minyak wijen 1 sdt cabai bubuk halus Cara Pembuatan 1. Siapkan paha ayam fillet, kemudian potong menjadi ukuran sesuai selera. Potongan yang tidak terlalu besar akan membuat ayam lebih mudah matang secara merata. 2. Masukkan ayam ke dalam wadah. Tambahkan tepung maizena, kaldu bubuk, bawang putih bubuk, bubuk paprika, dan lada hitam bubuk. 3. Aduk ayam bersama seluruh bahan marinasi hingga bumbu menempel merata pada permukaan ayam. Diamkan sebentar agar bumbu lebih menyatu. 4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi dan masak menggunakan api sedang. 5. Masak ayam sambil sesekali dibalik hingga seluruh bagian matang dan permukaannya berwarna kecokelatan. Pastikan bagian dalam ayam sudah matang sebelum diangkat. 6. Setelah ayam matang, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Gunakan wajan yang sama untuk menyiapkan saus agar rasa ayam tetap menyatu dengan bumbu. 7. Masukkan cabai bubuk kasar, parsley, dan kaldu bubuk ke dalam wajan. Aduk sebentar agar bahan tercampur. 8. Tambahkan saus tiram dan madu. Aduk hingga kedua bahan tersebut menyatu dengan bumbu. 9. Tuangkan minyak wijen dan tambahkan cabai bubuk halus. Aduk kembali hingga seluruh bahan saus tercampur rata. 10. Masukkan ayam yang sudah matang ke dalam wajan berisi saus. Aduk perlahan hingga seluruh potongan ayam terlapisi bumbu. 11. Masak sebentar menggunakan api kecil hingga saus menempel pada ayam. Jangan memasaknya terlalu lama agar saus tidak terlalu kering. 12. Koreksi rasa sesuai selera. Jika ingin lebih pedas, tambahkan cabai bubuk, sedangkan jika ingin rasa lebih manis bisa menambahkan sedikit madu. 13. Setelah ayam dan saus tercampur sempurna, matikan api. Pindahkan spicy honey chicken ke dalam piring saji. 14. Taburkan parsley tambahan jika diinginkan. Sajikan selagi hangat bersama nasi putih atau pendamping lainnya. Spicy honey chicken dari @luvyfarentikaa bisa menjadi ide sederhana untuk mengolah paha ayam fillet menjadi lauk dengan rasa yang lebih berani. Perpaduan paprika dan lada hitam pada ayam kemudian dilengkapi saus tiram, cabai, madu, dan minyak wijen sehingga menghasilkan rasa gurih, pedas, dan manis. Resep ini cocok untuk kamu yang ingin menu ayam rumahan tanpa bumbu yang terlalu rumit. Sajikan bersama nasi hangat agar saus spicy honey yang menempel pada ayam semakin nikmat saat disantap.