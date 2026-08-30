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Nola Amalia Rosyada
Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.03 WIB

Resep Sayur Ceplok Kuah Santan, Telur Ceplok Jadi Lauk Gurih untuk Nasi Hangat

Potret sayur ceplok kuah santan dengan isian banyak yang cocoo jadi lauk rumahan. (Sumber: instagram.com/@adelecooking) - Image

Potret sayur ceplok kuah santan dengan isian banyak yang cocoo jadi lauk rumahan. (Sumber: instagram.com/@adelecooking)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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