Resep Chicken Steak Creamy Sauce, Ayam Juicy dengan Saus Jamur yang Gurih

JawaPos.com - Chicken steak bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati olahan ayam yang terasa lebih spesial tanpa harus menggunakan bahan yang terlalu rumit. Dalam resep ini, paha ayam dimarinasi sederhana menggunakan garam, kemudian dimasak dan disajikan bersama creamy sauce berisi jamur, bawang bombay, susu, serta keju mozzarella.

Resep chicken steak ini dibagikan oleh akun Instagram @bakingrumahan. Dikutip dari @bakingrumahan, ayam terlebih dahulu dimarinasi dengan garam selama kurang lebih 30 menit sebelum dimasak, sementara sausnya dibuat dari bawang bombay, bawang putih, jamur, susu, dan mozzarella.

Paha ayam digunakan sebagai bahan utama karena bagian ini memiliki tekstur yang cukup lembut dan juicy ketika dimasak dengan tepat. Resep tersebut menggunakan dua potong paha ayam dengan berat sekitar 100 gram per potong, sehingga cocok untuk dibuat sebagai menu makan dalam porsi sederhana.

Proses marinasi ayam justru dibuat cukup simpel. Ayam hanya diberi garam kemudian didiamkan selama sekitar 30 menit agar bumbu meresap sebelum masuk ke proses memasak.

Creamy sauce menjadi bagian yang membuat chicken steak ini semakin menarik. Bawang bombay dan bawang putih memberikan aroma gurih, sedangkan jamur memberikan tekstur serta rasa yang cocok dipadukan dengan saus berbasis susu.

Susu digunakan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan tekstur saus yang creamy. Keju mozzarella kemudian ditambahkan untuk memberikan rasa gurih sekaligus membuat saus menjadi lebih kaya.

Parsley cincang digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan aroma segar pada saus. Sementara garam dan lada digunakan untuk menyesuaikan rasa agar saus tidak terasa hambar.

Saus creamy jamur ini juga cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan selera. Jika menyukai rasa yang lebih gurih, keju dapat ditambahkan, sedangkan jumlah lada bisa disesuaikan dengan tingkat rasa yang diinginkan.

Chicken steak dengan creamy sauce cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam. Ayam yang gurih dipadukan dengan saus creamy dan jamur sehingga bisa menjadi alternatif ketika mulai bosan dengan olahan ayam rumahan yang biasa.

Dengan bahan yang sederhana, hidangan ini juga tidak membutuhkan bumbu marinasi yang panjang. Cukup memberikan waktu pada ayam untuk menyerap garam, kemudian siapkan saus creamy sambil ayam dimasak hingga matang.

Bahan

Marinasi ayam:

2 potong paha ayam, masing-masing sekitar 100 gram

Garam secukupnya

Creamy sauce:

1 buah bawang bombay ukuran besar

4 siung bawang putih, cincang halus

10 buah jamur

150 ml susu

Keju mozzarella secukupnya

Parsley, cincang

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan dua potong paha ayam, kemudian bersihkan dan keringkan permukaannya. Taburi ayam dengan garam secukupnya hingga merata di kedua sisi.

2. Diamkan ayam selama kurang lebih 30 menit agar garam meresap ke dalam daging. Sambil menunggu, siapkan seluruh bahan untuk membuat creamy sauce.

3. Iris bawang bombay dan jamur sesuai selera. Cincang halus bawang putih dan siapkan parsley yang sudah dicincang.

4. Panaskan sedikit minyak di atas pan. Masukkan paha ayam yang sudah dimarinasi, kemudian masak hingga kedua sisinya matang dan permukaannya terlihat kecokelatan.

5. Pastikan ayam matang hingga ke bagian dalam sebelum diangkat. Setelah matang, sisihkan ayam sementara dan gunakan pan untuk menyiapkan saus.

6. Masukkan bawang bombay dan bawang putih ke dalam pan. Tumis hingga bawang mulai layu dan mengeluarkan aroma harum.

7. Tambahkan jamur yang sudah diiris. Aduk dan masak hingga jamur mulai matang serta mengeluarkan aromanya.

8. Tuangkan 150 ml susu ke dalam pan. Aduk perlahan agar susu tercampur dengan tumisan bawang dan jamur.

9. Tambahkan keju mozzarella secukupnya. Masak sambil diaduk hingga keju meleleh dan saus mulai memiliki tekstur creamy.

10. Bumbui saus dengan garam dan lada sesuai selera. Aduk kembali hingga seluruh bahan tercampur rata dan rasa saus sudah sesuai.

11. Tambahkan parsley cincang ke dalam saus, kemudian aduk sebentar. Setelah saus matang dan cukup kental, matikan api.

12. Tata chicken steak di atas piring. Siram dengan creamy sauce jamur dan sajikan selagi hangat.

Chicken steak creamy sauce bisa menjadi pilihan menu ketika ingin mengolah paha ayam dengan tampilan dan rasa yang lebih spesial. Ayam yang gurih berpadu dengan saus creamy berisi jamur, bawang, susu, dan mozzarella sehingga menghasilkan hidangan yang cocok disantap selagi hangat.