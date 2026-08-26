Resep Sup Oyong Kembang Tahu, Sayur Bening Gurih yang Cocok untuk Menu Rumahan

JawaPos.com - Sayur bening sering dianggap sebagai hidangan yang rasanya sederhana dan cenderung hambar. Padahal, dengan perpaduan bahan dan bumbu yang tepat, sayur bening bisa menjadi semangkuk sup yang gurih, ringan, dan tetap terasa comforting untuk dinikmati kapan saja.

Salah satu yang bisa dicoba adalah sup oyong kembang tahu dari akun Instagram @adelscooking. Dikutip dari @adelscooking, resep ini menggunakan oyong, kembang tahu, dan sohun sebagai bahan utama untuk menghasilkan sup bening yang sederhana tetapi tetap kaya rasa.

Oyong menjadi salah satu bahan yang membuat sup ini terasa ringan dan segar. Sayuran tersebut dipadukan dengan wortel yang memberikan warna serta rasa manis alami pada kuah.

Kembang tahu juga menjadi salah satu isian yang membuat tekstur sup lebih beragam. Selain itu, tiga butir telur ditambahkan ke dalam sup sehingga hidangan menjadi lebih lengkap dan tidak hanya berisi sayuran.

Sohun digunakan sebagai pelengkap yang membuat sup terasa lebih mengenyangkan. Teksturnya yang lembut juga cocok dipadukan dengan oyong dan kembang tahu yang sudah dimasak dalam kuah bening.

Rasa gurih pada sup berasal dari kombinasi bubuk kaldu ayam, kaldu jamur, garam, dan lada putih. Sementara bawang merah serta bawang putih menjadi bumbu dasar yang memberikan aroma harum pada kuah.

Bumbu yang sederhana tersebut cukup untuk membuat kuah tidak terasa hambar. Lada putih memberikan sedikit rasa hangat, sedangkan kaldu ayam dan kaldu jamur memperkuat rasa gurih tanpa membuat kuah menjadi terlalu berat.

Sup oyong kembang tahu juga cocok menjadi pilihan ketika ingin menikmati makanan berkuah yang ringan. Kuah beningnya bisa disantap selagi hangat, terutama bersama nasi putih atau sebagai hidangan pendamping.

Proses pembuatannya pun cukup praktis karena bahan-bahan dapat dimasukkan secara bertahap ke dalam kuah. Sayuran dan bahan lainnya tinggal dimasak hingga matang, kemudian sup dapat langsung disajikan dengan taburan bawang goreng.

Menu ini cocok dibuat untuk makan sehari-hari karena bahan yang digunakan cukup mudah ditemukan. Dengan satu panci sup, kamu sudah bisa mendapatkan perpaduan sayur, telur, kembang tahu, dan sohun dalam satu hidangan.

Bahan

3 siung bawang merah

2 siung bawang putih

500 ml air

1 buah wortel

1 buah oyong

1 sdm bubuk kaldu ayam

1/2 sdt lada putih bubuk

1/4 sdt garam

1/2 sdt kaldu jamur

3 lembar kembang tahu

3 butir telur

Sohun secukupnya

Bawang goreng secukupnya

Cara Pembuatan

1. Siapkan bawang merah dan bawang putih, kemudian iris atau cincang sesuai selera. Siapkan juga wortel dan oyong dengan cara dikupas serta dipotong sesuai ukuran yang diinginkan.

2. Rendam kembang tahu hingga teksturnya lebih lunak. Sementara itu, rendam atau siapkan sohun sesuai petunjuk pada kemasan agar lebih mudah dimasak.

3. Panaskan sedikit minyak dalam panci. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum dan mulai layu.

4. Tuangkan 500 ml air ke dalam panci. Aduk sebentar, kemudian masak hingga air mulai mendidih.

5. Masukkan wortel terlebih dahulu karena teksturnya lebih padat. Masak beberapa saat hingga wortel mulai empuk.

6. Tambahkan bubuk kaldu ayam, lada putih bubuk, garam, dan kaldu jamur. Aduk hingga seluruh bumbu larut dan tercampur dengan kuah.

7. Masukkan oyong dan kembang tahu ke dalam panci. Masak hingga oyong mulai matang dan kembang tahu terasa lebih lembut.

8. Pecahkan tiga butir telur ke dalam kuah. Masak hingga telur matang sesuai tekstur yang diinginkan.

9. Masukkan sohun ke dalam sup. Aduk perlahan agar seluruh bahan tercampur tanpa membuat oyong dan kembang tahu terlalu hancur.

10. Koreksi rasa kuah. Jika sudah sesuai, matikan api dan siapkan sup untuk disajikan.

11. Tuangkan sup oyong kembang tahu ke dalam mangkuk. Taburkan bawang goreng di atasnya sebagai pelengkap.

12. Sajikan selagi hangat agar kuah dan seluruh isiannya terasa lebih nikmat. Sup juga bisa disantap bersama nasi putih jika ingin lebih mengenyangkan.

Sup oyong kembang tahu membuktikan bahwa sayur bening tidak harus terasa hambar. Perpaduan bawang, kaldu ayam, kaldu jamur, dan lada memberikan rasa gurih pada kuah, sementara oyong, wortel, telur, kembang tahu, dan sohun membuat isiannya lebih lengkap.