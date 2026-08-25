Resep Ayam Kukus Chili Padi, Olahan Ayam Pedas yang Gurih dan Wangi

Potret ayam kukus chili padi dengan rasa pedas dan cocok untuk pecinta pedas. (Sumber: instagram.com/@dhylook) JawaPos.com - Ayam kukus sering dianggap sebagai menu yang sederhana dan minim rasa. Namun, anggapan tersebut bisa berubah setelah mencoba ayam kukus chili padi yang memadukan ayam paha dengan cabai rawit, bawang, jahe, dan daun jeruk sehingga menghasilkan hidangan pedas, gurih, sekaligus harum. Resep ayam kukus chili padi ini dibagikan oleh akun Instagram @dhylook. Dikutip dari @dhylook, menu tersebut ditujukan untuk pencinta makanan pedas dan dapat menghasilkan sekitar empat sampai lima porsi. Bahan utama yang digunakan adalah 500 gram ayam paha yang dipotong dadu. Bagian paha dipilih karena teksturnya cenderung lebih juicy, sehingga cocok dimasak dengan metode kukus bersama bumbu yang kaya rasa. Baca Juga: Resep Dadar Tahu Asam Manis, Ide Lauk Sederhana yang Nggak Membosankan Sebelum dikukus, ayam terlebih dahulu dimarinasi menggunakan kecap asin, saus tiram, dan lada hitam bubuk. Marinasi ini membantu memberikan rasa gurih dan sedikit pedas dari lada pada ayam sebelum dipadukan dengan bumbu chili padi. Bumbu utamanya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, jahe, dan daun jeruk. Seluruh bahan tersebut diblender secara kasar sehingga teksturnya masih terasa ketika digunakan untuk membumbui ayam. Cabai rawit merah menjadi sumber rasa pedas utama dalam hidangan ini. Jumlahnya cukup banyak sehingga cocok untuk kamu yang memang menyukai masakan dengan sensasi pedas yang kuat. Daun jeruk juga memberikan aroma yang khas dan membuat rasa ayam lebih segar. Sementara jahe memberikan aroma hangat yang berpadu dengan bawang serta cabai. Bumbu yang sudah diblender kemudian ditumis menggunakan sedikit minyak. Setelah itu, ditambahkan minyak wijen, gula, daun bawang, dan tepung maizena agar bumbu menjadi lebih kaya rasa sekaligus memiliki tekstur yang lebih menyatu. Setelah ayam dan bumbu siap, proses memasak dilanjutkan dengan mengukus ayam selama sekitar 20 menit. Metode ini membuat ayam matang bersama bumbu sehingga rasa dari cabai, bawang, dan rempah dapat menyatu dengan daging. Sebagai sentuhan akhir, ayam kukus diberi daun bawang segar dan perasan jeruk nipis. Rasa asam dari jeruk nipis membantu memberikan kesegaran sekaligus menyeimbangkan rasa gurih dan pedas pada hidangan. Bahan Bahan utama: 500 gram ayam paha, potong dadu Bahan marinasi: 2 sdm kecap asin 1 1/2 sdm saus tiram 1 sdt lada hitam bubuk Bumbu blend kasar: 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih 9 buah cabai rawit merah 3 iris jahe 5-8 lembar daun jeruk, buang batangnya Bahan tambahan: Sedikit minyak untuk menumis 1 sdm minyak wijen 1 sdt gula Segenggam daun bawang 1 sdm tepung maizena Taburan: Daun bawang segar Jeruk nipis secukupnya Cara Pembuatan 1. Potong ayam paha menjadi bentuk dadu dengan ukuran yang relatif sama agar lebih mudah matang secara merata saat dikukus. 2. Masukkan ayam ke dalam wadah, kemudian tambahkan kecap asin, saus tiram, dan lada hitam bubuk. Aduk hingga seluruh potongan ayam terbalut bumbu dan diamkan beberapa saat agar marinasi meresap. 3. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, jahe, dan daun jeruk yang sudah dibuang batangnya. Blender seluruh bahan secara kasar, jangan sampai terlalu halus agar teksturnya masih terasa. 4. Panaskan sedikit minyak dalam wajan. Masukkan bumbu yang sudah diblender kasar, kemudian tumis hingga harum dan matang. 5. Tambahkan minyak wijen dan gula ke dalam bumbu. Aduk hingga keduanya tercampur rata. 6. Masukkan segenggam daun bawang ke dalam bumbu. Aduk sebentar hingga daun bawang mulai layu dan aromanya keluar. 7. Tambahkan tepung maizena ke dalam bumbu dan aduk hingga tercampur rata. Pastikan bumbu tidak menggumpal dan seluruh bahan menyatu. 8. Masukkan bumbu yang sudah ditumis ke dalam ayam yang telah dimarinasi. Aduk hingga bumbu melapisi seluruh bagian ayam secara merata. 9. Siapkan alat kukusan, kemudian masukkan ayam beserta bumbunya. Kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga ayam matang sempurna. 10. Setelah ayam matang, angkat dari kukusan. Pastikan bagian dalam ayam sudah matang sebelum disajikan. 11. Taburkan daun bawang segar di atas ayam. Tambahkan perasan jeruk nipis sesuai selera untuk memberikan rasa segar pada hidangan. 12. Sajikan ayam kukus chili padi selagi hangat bersama nasi putih. Tambahkan perasan jeruk nipis lagi jika ingin rasa yang lebih segar dan pedasnya terasa lebih seimbang. Ayam kukus chili padi bisa menjadi pilihan untuk kamu yang ingin menikmati olahan ayam dengan rasa pedas yang lebih berani. Bumbu cabai rawit, bawang, jahe, dan daun jeruk membuat ayam tetap kaya rasa meskipun dimasak menggunakan metode kukus. Resep dari @dhylook ini juga cukup praktis karena ayam hanya perlu dimarinasi, dicampur dengan bumbu, kemudian dikukus sekitar 20 menit. Dengan hasil sekitar empat sampai lima porsi, menu ini cocok disajikan bersama nasi hangat untuk makan bersama di rumah.