Resep Chilli Cheese Sandwich, Perpaduan Roti Renyah, Keju Lumer, dan Sensasi Pedas

JawaPos.com - Bosan dengan menu sarapan yang itu-itu saja? Chilli Cheese Sandwich bisa menjadi pilihan praktis untuk membuat roti tawar terasa lebih spesial dengan perpaduan keju yang creamy, mozzarella yang lumer, dan cabai yang memberikan sensasi pedas.

Resep ala @hailaibakery ini cukup mudah dibuat di rumah karena bahan-bahannya sederhana dan tidak membutuhkan banyak waktu. Rasanya gurih, cheesy, sedikit pedas, dan cocok dinikmati sebagai sarapan, camilan sore, maupun bekal.

Roti tawar memang sering menjadi pilihan praktis ketika ingin membuat sarapan dengan cepat. Namun, dengan tambahan paprika hijau, cabai hijau, bawang merah, dan dua jenis keju, roti tawar bisa berubah menjadi hidangan yang jauh lebih menggugah selera.

Keju oles memberikan tekstur creamy pada bagian dalam sandwich, sedangkan mozzarella memberikan sensasi lumer ketika dipanaskan. Perpaduan tersebut semakin nikmat dengan rasa pedas dan aroma segar dari cabai serta paprika.

Bahan-Bahan

Roti tawar

Paprika hijau secukupnya

Cabai hijau secukupnya

Bawang merah secukupnya

Keju oles secukupnya

Keju mozzarella secukupnya

Margarin secukupnya

Bubuk parsley secukupnya

Jumlah cabai dapat disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika ingin rasa yang lebih ringan, gunakan cabai hijau dalam jumlah sedikit dan perbanyak paprika.

Cara Membuat Chilli Cheese Sandwich

1. Siapkan Sayuran

Cuci paprika hijau, cabai hijau, dan bawang merah hingga bersih. Iris semuanya tipis-tipis agar lebih mudah dimasak dan memberikan tekstur yang nyaman ketika sandwich disantap.

Gunakan potongan yang tidak terlalu besar supaya sayuran bisa menyatu dengan keju. Jika tidak terlalu menyukai rasa pedas, bagian biji cabai dapat dikurangi terlebih dahulu.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit margarin di atas wajan. Masukkan bawang merah, cabai hijau, dan paprika hijau, kemudian tumis hingga aromanya harum dan sayuran sedikit layu.

Tidak perlu memasaknya terlalu lama agar paprika dan cabai masih memiliki sedikit tekstur. Setelah matang, angkat dan sisihkan sebentar.

3. Siapkan Roti

Ambil dua lembar roti tawar sebagai bahan dasar sandwich. Oleskan keju oles secara merata pada salah satu sisi roti.

Keju oles dapat diberikan cukup banyak agar bagian dalam sandwich terasa lebih creamy. Ratakan hingga mendekati bagian pinggir roti, tetapi jangan terlalu tebal agar isian tidak mudah keluar.

4. Tambahkan Isian

Letakkan tumisan paprika, cabai, dan bawang merah di atas roti yang sudah diberi keju oles. Ratakan isian agar setiap bagian sandwich mendapatkan perpaduan sayuran dan rasa pedas yang seimbang.

Setelah itu, tambahkan mozzarella secukupnya di atas tumisan. Jangan terlalu sedikit jika ingin mendapatkan sensasi keju yang lumer ketika sandwich dipanggang.

5. Tutup Sandwich

Letakkan satu lembar roti lainnya di atas isian. Tekan perlahan agar seluruh bahan menyatu dan sandwich lebih mudah dimasak.

Jika ingin bagian pinggirnya lebih rapi, kamu bisa menekan sisi roti menggunakan spatula atau garpu. Pastikan isian tidak terlalu penuh agar keju dan sayuran tidak keluar saat proses pemanggangan.

6. Panggang Sandwich

Panaskan wajan dan tambahkan sedikit margarin. Letakkan sandwich di atas wajan, kemudian masak menggunakan api kecil hingga bagian bawahnya berubah menjadi kecokelatan dan renyah.

Balik sandwich secara perlahan, lalu panggang sisi lainnya hingga memiliki warna keemasan. Gunakan api kecil agar roti tidak cepat gosong sementara mozzarella di dalamnya belum meleleh.

7. Tambahkan Parsley

Setelah sandwich matang, angkat dari wajan dan letakkan di atas talenan. Taburkan sedikit bubuk parsley di bagian permukaannya untuk memberikan aroma dan tampilan yang lebih menarik.

Diamkan selama beberapa saat sebelum dipotong. Cara ini membantu isian sedikit lebih set sehingga keju tidak langsung tumpah ketika sandwich dibelah.

Gunakan api kecil hingga sedang ketika memanggang roti agar permukaannya matang secara perlahan. Margarin juga sebaiknya digunakan secukupnya supaya roti mendapatkan aroma gurih tanpa menjadi terlalu berminyak.

Untuk hasil yang lebih crispy, panggang sandwich sedikit lebih lama dengan api kecil. Pastikan sandwich dibalik ketika bagian bawah sudah berwarna keemasan agar kedua sisinya matang secara merata.

Chilli Cheese Sandwich sangat fleksibel dan bisa dimodifikasi menggunakan bahan yang tersedia di rumah. Kamu dapat menambahkan smoked beef, sosis, ayam suwir, atau telur jika ingin membuatnya lebih mengenyangkan.

Jika menyukai rasa pedas yang lebih kuat, tambahkan cabai rawit atau saus sambal ke dalam isian. Sementara jika ingin rasa yang lebih creamy, jumlah keju oles dan mozzarella bisa ditambah sesuai selera.

Sandwich ini bisa menjadi pilihan sarapan praktis ketika tidak punya banyak waktu untuk memasak. Proses pembuatannya cukup singkat dan bahan-bahannya juga mudah ditemukan di dapur.

Selain sarapan, Chilli Cheese Sandwich juga cocok dijadikan camilan sore atau bekal. Potong menjadi dua atau empat bagian agar lebih mudah disantap dan tampilannya semakin menarik ketika disajikan.

Chilli Cheese Sandwich membuktikan bahwa roti tawar tidak harus selalu disantap dengan selai atau telur. Dengan tambahan sayuran, cabai, keju oles, dan mozzarella, roti sederhana bisa berubah menjadi hidangan gurih yang cheesy dan menggugah selera.