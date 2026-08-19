Resep Bayam Tomat Telur, Sayur Berkuah Gurih dan Segar yang Bikin Nagih

Cara Membuat Bayam Tomat Telur

1. Siapkan Bahan

Cuci bayam hingga bersih, kemudian tiriskan. Potong tomat menjadi beberapa bagian dan iris bawang merah serta bawang putih agar lebih mudah ditumis.

Pastikan bayam sudah bersih dari kotoran sebelum dimasak. Kamu juga bisa memisahkan bagian batang yang terlalu besar agar teksturnya lebih nyaman saat disantap.

2. Tumis Bawang

Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Masukkan bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis hingga harum dan mulai layu.

Gunakan api sedang agar bawang tidak cepat gosong. Aroma bawang yang harum akan menjadi dasar rasa gurih untuk kuah sayur nantinya.

3. Masukkan Tomat

Tambahkan potongan tomat ke dalam tumisan bawang. Aduk dan masak hingga tomat mulai layu serta mengeluarkan sedikit air.

Tomat yang dimasak terlebih dahulu akan membantu rasa segarnya menyatu dengan bumbu. Jangan terlalu lama memasaknya agar tomat masih memberikan sedikit tekstur saat disantap.

4. Buat Kuah

Tuangkan air secukupnya ke dalam wajan. Tambahkan kecap asin, saus tiram, garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata, kemudian biarkan kuah mendidih. Cicipi kuah dan sesuaikan bumbunya dengan selera sebelum memasukkan bahan lainnya.

5. Masukkan Telur

Pecahkan telur langsung ke dalam kuah yang sudah mendidih. Aduk perlahan jika ingin menghasilkan tekstur telur yang lebih berserabut atau biarkan beberapa saat jika ingin mendapatkan bagian telur yang lebih utuh.

Masak hingga telur matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Telur yang matang akan memberikan tekstur lembut sekaligus membuat kuah terasa lebih kaya.

6. Tambahkan Bayam

Masukkan bayam ke dalam kuah dan aduk perlahan. Masak sebentar hingga bayam layu, tetapi jangan terlalu lama agar warnanya tetap menarik dan teksturnya tidak terlalu lembek.

Bayam tidak membutuhkan waktu memasak yang panjang. Begitu daun mulai layu dan tercampur dengan kuah, kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.

7. Kentalkan Kuah

Tuangkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Masak hingga kuah berubah menjadi sedikit lebih kental sesuai tekstur yang diinginkan.

Jangan langsung memasukkan terlalu banyak larutan maizena agar kuah tidak menjadi terlalu pekat. Jika sudah mencapai kekentalan yang pas, matikan api dan sajikan.