Resep Bayam Tomat Telur, Sayur Berkuah Gurih dan Segar yang Bikin Nagih

Potret bayam tomat telur dengan kuah gurih, segar, dan kaya rasa. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Kalau biasanya bayam hanya dimasak menjadi sayur bening atau dipadukan dengan jagung, resep Bayam Tomat Telur ini bisa menjadi alternatif yang lebih kaya rasa. Kuahnya terasa gurih, segar, dan sedikit manis sehingga membuat sayuran sederhana terasa lebih istimewa.
Resep ala @adelscooking ini juga cukup praktis untuk dibuat sebagai menu makan sehari-hari. Bayam dipadukan dengan telur dan tomat, kemudian dimasak bersama bumbu sederhana hingga menghasilkan kuah yang gurih dan sedikit kental.
Bayam memiliki rasa yang ringan sehingga mudah dipadukan dengan berbagai bahan dan bumbu. Dalam resep ini, tambahan tomat memberikan rasa segar dan sedikit asam yang membuat kuah terasa lebih berkarakter.
Telur juga membuat hidangan terasa lebih lengkap dan memberikan tekstur lembut di antara sayuran. Sementara itu, perpaduan kecap asin dan saus tiram memberikan rasa gurih yang membuat kuahnya semakin nikmat disantap bersama nasi hangat.
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Bahan-Bahan
3 siung bawang merah
1 siung bawang putih
2 butir telur
1 buah tomat
Air secukupnya
2 sdt kecap asin
1 sdm saus tiram
Sejumput garam
1 sdt gula pasir
1 sdt kaldu jamur
Lada bubuk secukupnya
Bayam secukupnya
Larutan tepung maizena secukupnya
Cara Membuat Bayam Tomat Telur
1. Siapkan Bahan
Cuci bayam hingga bersih, kemudian tiriskan. Potong tomat menjadi beberapa bagian dan iris bawang merah serta bawang putih agar lebih mudah ditumis.
Pastikan bayam sudah bersih dari kotoran sebelum dimasak. Kamu juga bisa memisahkan bagian batang yang terlalu besar agar teksturnya lebih nyaman saat disantap.
2. Tumis Bawang
Panaskan sedikit minyak dalam wajan atau panci. Masukkan bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis hingga harum dan mulai layu.
Gunakan api sedang agar bawang tidak cepat gosong. Aroma bawang yang harum akan menjadi dasar rasa gurih untuk kuah sayur nantinya.
3. Masukkan Tomat
Tambahkan potongan tomat ke dalam tumisan bawang. Aduk dan masak hingga tomat mulai layu serta mengeluarkan sedikit air.
Tomat yang dimasak terlebih dahulu akan membantu rasa segarnya menyatu dengan bumbu. Jangan terlalu lama memasaknya agar tomat masih memberikan sedikit tekstur saat disantap.
4. Buat Kuah
Tuangkan air secukupnya ke dalam wajan. Tambahkan kecap asin, saus tiram, garam, gula pasir, kaldu jamur, dan lada bubuk.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata, kemudian biarkan kuah mendidih. Cicipi kuah dan sesuaikan bumbunya dengan selera sebelum memasukkan bahan lainnya.
5. Masukkan Telur
Pecahkan telur langsung ke dalam kuah yang sudah mendidih. Aduk perlahan jika ingin menghasilkan tekstur telur yang lebih berserabut atau biarkan beberapa saat jika ingin mendapatkan bagian telur yang lebih utuh.
Masak hingga telur matang sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Telur yang matang akan memberikan tekstur lembut sekaligus membuat kuah terasa lebih kaya.
6. Tambahkan Bayam
Masukkan bayam ke dalam kuah dan aduk perlahan. Masak sebentar hingga bayam layu, tetapi jangan terlalu lama agar warnanya tetap menarik dan teksturnya tidak terlalu lembek.
Bayam tidak membutuhkan waktu memasak yang panjang. Begitu daun mulai layu dan tercampur dengan kuah, kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya.
7. Kentalkan Kuah
Tuangkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Masak hingga kuah berubah menjadi sedikit lebih kental sesuai tekstur yang diinginkan.
Jangan langsung memasukkan terlalu banyak larutan maizena agar kuah tidak menjadi terlalu pekat. Jika sudah mencapai kekentalan yang pas, matikan api dan sajikan.
Gunakan bayam yang masih segar agar warna dan teksturnya lebih bagus setelah dimasak. Masukkan bayam menjelang akhir proses memasak supaya daunnya tidak terlalu lama terkena panas.
Untuk mendapatkan rasa kuah yang lebih segar, pilih tomat yang matang tetapi masih cukup firm. Jika menyukai rasa yang lebih pedas, kamu juga bisa menambahkan irisan cabai rawit atau cabai merah saat menumis bawang.
Kekentalan kuah juga bisa disesuaikan dengan selera. Jika ingin kuah yang lebih ringan, gunakan sedikit saja larutan maizena atau bahkan bisa dilewati.
Bayam Tomat Telur paling cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi putih hangat. Kuah gurihnya bisa langsung disiramkan sedikit ke atas nasi sehingga setiap suapan terasa lebih nikmat.
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