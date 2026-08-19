Resep Wasabi Tuna Salad, Salad Segar dengan Rasa Pedas Gurih yang Bikin Nagih

Cara Membuat Wasabi Tuna Salad

1. Siapkan Tuna

Buka kaleng tuna, kemudian tiriskan cairan atau minyaknya. Setelah cukup kering, pisahkan tuna menggunakan garpu agar teksturnya lebih mudah tercampur dengan bahan salad.

Jika menggunakan tuna kaleng dalam minyak, tiriskan secukupnya agar salad tidak terasa terlalu berminyak. Tuna yang sudah ditiriskan bisa langsung digunakan tanpa perlu dimasak kembali.

2. Siapkan Sayuran

Cuci selada romaine, timun, dan tomat menggunakan air bersih. Tiriskan hingga tidak terlalu banyak air yang tersisa agar dressing tidak menjadi encer.

Potong timun dan tomat sesuai selera. Untuk selada romaine, kamu bisa memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diambil bersama bahan lainnya ketika disantap.

3. Siapkan Bahan Pelengkap

Rebus edamame dan jagung terlebih dahulu jika menggunakan bahan dalam kondisi mentah atau beku. Setelah matang, tiriskan dan biarkan hingga suhunya turun sebelum dicampurkan ke dalam salad.

Siapkan juga chuka wakame dan bawang bombay jika ingin menggunakannya. Bawang bombay bersifat opsional, sehingga bisa dilewati jika kamu kurang menyukai rasa bawang yang cukup kuat.

4. Buat Dressing

Masukkan wasabi sauce dan mayones ke dalam mangkuk kecil. Tambahkan minyak wijen jika ingin memberikan aroma yang lebih gurih dan khas.

Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan menghasilkan saus yang creamy. Cicipi dressing terlebih dahulu untuk menyesuaikan tingkat rasa pedas dan gurih sesuai selera.

5. Campurkan Salad

Masukkan selada romaine, timun, tomat, jagung, edamame, chuka wakame, dan bawang bombay ke dalam mangkuk besar. Tambahkan tuna yang sudah ditiriskan, kemudian aduk perlahan agar semua bahan tersebar merata.

Jangan mengaduk terlalu kuat agar potongan sayuran tidak hancur. Pastikan setiap bagian salad memiliki kombinasi bahan yang cukup agar teksturnya lebih beragam dalam setiap suapan.

6. Tambahkan Dressing

Tuangkan dressing wasabi ke atas campuran salad. Aduk perlahan hingga dressing melapisi sayuran, tuna, dan bahan lainnya secara merata.

Jika tidak ingin salad langsung menjadi terlalu basah, sajikan dressing secara terpisah. Dengan cara ini, kamu bisa menambahkan saus sedikit demi sedikit sesuai selera saat akan makan.