Resep Wasabi Tuna Salad, Salad Segar dengan Rasa Pedas Gurih yang Bikin Nagih

Potret wasabi tuna salad yang creamy, gurih, dan pedas. (Sumber: instagram.com/@purezento.kitchen)
JawaPos.com - Salad tidak harus terasa hambar atau hanya terdiri dari sayuran mentah. Dengan tambahan tuna, edamame, chuka wakame, dan dressing wasabi, kamu bisa membuat Wasabi Tuna Salad yang segar, gurih, sedikit pedas, dan tetap cocok dijadikan menu praktis sehari-hari.
Resep ala @purezento.kitchen ini memadukan berbagai bahan dengan tekstur yang berbeda dalam satu mangkuk. Ada tuna yang gurih, timun dan tomat yang segar, edamame yang lembut, serta chuka wakame yang memberikan rasa khas dan tekstur kenyal.
Salad sering kali identik dengan menu yang membosankan karena hanya mengandalkan sayuran dan dressing sederhana. Padahal, menambahkan bahan yang sesuai selera bisa membuat salad terasa jauh lebih menarik untuk dinikmati.
Dalam resep ini, saus wasabi menjadi salah satu kunci utama yang membuat rasanya berbeda. Perpaduan wasabi sauce dengan mayones menghasilkan dressing yang creamy, gurih, dan memberikan sensasi pedas yang cocok dengan tuna maupun sayuran segar.
Bahan-Bahan
Bahan Salad
1 kaleng tuna
1/2 buah timun
1 buah tomat
1 buah selada romaine
30 gram jagung
30 gram edamame
3 sdm chuka wakame
1/2 buah bawang bombay, opsional
Bahan Dressing
3 sdm wasabi sauce
3 sdm mayones
1 sdt minyak wijen, opsional
Cara Membuat Wasabi Tuna Salad
1. Siapkan Tuna
Buka kaleng tuna, kemudian tiriskan cairan atau minyaknya. Setelah cukup kering, pisahkan tuna menggunakan garpu agar teksturnya lebih mudah tercampur dengan bahan salad.
Jika menggunakan tuna kaleng dalam minyak, tiriskan secukupnya agar salad tidak terasa terlalu berminyak. Tuna yang sudah ditiriskan bisa langsung digunakan tanpa perlu dimasak kembali.
2. Siapkan Sayuran
Cuci selada romaine, timun, dan tomat menggunakan air bersih. Tiriskan hingga tidak terlalu banyak air yang tersisa agar dressing tidak menjadi encer.
Potong timun dan tomat sesuai selera. Untuk selada romaine, kamu bisa memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diambil bersama bahan lainnya ketika disantap.
3. Siapkan Bahan Pelengkap
Rebus edamame dan jagung terlebih dahulu jika menggunakan bahan dalam kondisi mentah atau beku. Setelah matang, tiriskan dan biarkan hingga suhunya turun sebelum dicampurkan ke dalam salad.
Siapkan juga chuka wakame dan bawang bombay jika ingin menggunakannya. Bawang bombay bersifat opsional, sehingga bisa dilewati jika kamu kurang menyukai rasa bawang yang cukup kuat.
4. Buat Dressing
Masukkan wasabi sauce dan mayones ke dalam mangkuk kecil. Tambahkan minyak wijen jika ingin memberikan aroma yang lebih gurih dan khas.
Aduk seluruh bahan hingga tercampur rata dan menghasilkan saus yang creamy. Cicipi dressing terlebih dahulu untuk menyesuaikan tingkat rasa pedas dan gurih sesuai selera.
5. Campurkan Salad
Masukkan selada romaine, timun, tomat, jagung, edamame, chuka wakame, dan bawang bombay ke dalam mangkuk besar. Tambahkan tuna yang sudah ditiriskan, kemudian aduk perlahan agar semua bahan tersebar merata.
Jangan mengaduk terlalu kuat agar potongan sayuran tidak hancur. Pastikan setiap bagian salad memiliki kombinasi bahan yang cukup agar teksturnya lebih beragam dalam setiap suapan.
6. Tambahkan Dressing
Tuangkan dressing wasabi ke atas campuran salad. Aduk perlahan hingga dressing melapisi sayuran, tuna, dan bahan lainnya secara merata.
Jika tidak ingin salad langsung menjadi terlalu basah, sajikan dressing secara terpisah. Dengan cara ini, kamu bisa menambahkan saus sedikit demi sedikit sesuai selera saat akan makan.
Pastikan sayuran sudah benar-benar ditiriskan setelah dicuci. Air yang terlalu banyak dapat membuat dressing menjadi encer dan membuat tekstur salad terasa kurang segar.
Simpan bahan salad dan dressing secara terpisah jika tidak langsung disantap. Cara ini juga membuat selada tetap renyah lebih lama dan memungkinkan salad disiapkan sebagai menu praktis untuk beberapa waktu ke depan.
Untuk rasa yang lebih pedas, jumlah wasabi sauce dapat ditambahkan sesuai selera. Jika ingin rasa yang lebih creamy dan tidak terlalu menyengat, tambahkan sedikit mayones ke dalam dressing.
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