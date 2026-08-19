Resep Tahu Kukus Ayam Udang, Menu Gurih dan Ringan yang Cocok untuk Makan Sehari-hari

Cara Membuat Tahu Kukus Ayam Udang

1. Buat Adonan Isian

Bersihkan udang dan potong paha ayam menjadi bagian yang lebih kecil. Haluskan keduanya menggunakan chopper atau food processor hingga mendapatkan tekstur yang lembut.

Masukkan tepung tapioka, putih telur, minyak wijen, merica, garam, dan MSG. Aduk atau proses kembali hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang cukup padat.

2. Siapkan Tahu

Gunakan tahu putih yang masih cukup padat agar tidak mudah hancur ketika dikeruk dan diisi. Keruk sedikit bagian tengah tahu menggunakan sendok hingga tersedia ruang untuk memasukkan adonan.

Jangan mengeruk tahu terlalu dalam karena bagian dasar tahu perlu tetap cukup tebal agar tidak mudah pecah. Sisakan bagian pinggir dan bawah tahu supaya bentuknya tetap kokoh selama proses pengukusan.

3. Isi Tahu

Ambil adonan ayam dan udang secukupnya, kemudian masukkan ke bagian tengah tahu yang sudah dikeruk. Ratakan permukaannya agar isian terlihat rapi dan memiliki ketebalan yang merata.

Lakukan langkah ini hingga seluruh tahu dan adonan habis. Jika ingin tampilannya lebih menarik, bagian atas isian dapat dirapikan menggunakan sendok sebelum dikukus.

4. Buat Saus

Masukkan air, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, garam, MSG, dan lada putih bubuk ke dalam wadah. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

Saus ini memberikan rasa gurih dan aroma khas minyak wijen pada tahu. Jika tidak terlalu menyukai rasa asin, jumlah kecap asin dapat disesuaikan dengan selera.

5. Kukus Tahu

Susun tahu yang sudah diberi isian ke dalam wadah tahan panas atau kukusan. Siramkan sebagian saus di atas tahu agar bumbunya mulai meresap selama proses memasak.

Kukus selama sekitar 15 menit hingga adonan ayam dan udang matang sempurna. Pastikan kukusan sudah cukup panas sebelum tahu dimasukkan agar proses memasak berlangsung merata.

6. Sajikan

Setelah matang, angkat tahu secara perlahan agar bentuknya tetap utuh. Sajikan di atas piring kemudian tambahkan daun bawang, irisan cabai merah, dan daun ketumbar sebagai pelengkap.

Tuangkan kembali saus secukupnya di atas tahu sebelum disantap. Hidangan ini paling nikmat disajikan dalam keadaan hangat agar tekstur isiannya tetap lembut.