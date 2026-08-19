Resep Tahu Kukus Ayam Udang, Menu Gurih dan Ringan yang Cocok untuk Makan Sehari-hari

Potret tahu kukus ayam udang yang gurih dan lembut dengan isian ayam serta udang. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
JawaPos.com - Belakangan ini makanan yang dikukus semakin banyak dipilih karena cara memasaknya praktis dan terasa lebih ringan. Salah satu menu yang bisa dicoba adalah Tahu Kukus Ayam Udang, perpaduan tahu putih dengan isian ayam dan udang yang lembut serta gurih.
Resep ala @martinpraja ini menggunakan paha ayam dan udang yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan tepung tapioka dan putih telur. Isian tersebut dimasukkan ke dalam tahu putih sebelum dikukus hingga matang dan disiram dengan saus gurih berbahan kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen.
Tahu kukus bisa menjadi pilihan ketika sedang ingin menikmati makanan yang tidak terlalu berat tetapi tetap memiliki rasa yang gurih. Tambahan ayam dan udang membuat tahu terasa lebih kaya sekaligus memberikan tekstur lembut yang berbeda dari tahu kukus biasa.
Proses memasaknya juga cukup sederhana karena tidak membutuhkan teknik menggoreng. Setelah tahu diisi dengan adonan ayam dan udang, hidangan cukup dikukus selama beberapa menit hingga matang.
Bahan-Bahan
Bahan Isian
200 gram udang
200 gram paha ayam
1 sdm minyak wijen
2 sdm tepung tapioka
2 putih telur
1/4 sdt merica
1 sdt garam
1/2 sdt MSG
6-8 buah tahu putih
Bahan Saus
150 ml air
4 sdm kecap asin
1 sdm saus tiram
2 sdm minyak wijen
1/2 sdt garam
1/2 sdt MSG
1/2 sdt lada putih bubuk
Pelengkap
Daun bawang
Cabai merah
Daun ketumbar
Cara Membuat Tahu Kukus Ayam Udang
1. Buat Adonan Isian
Bersihkan udang dan potong paha ayam menjadi bagian yang lebih kecil. Haluskan keduanya menggunakan chopper atau food processor hingga mendapatkan tekstur yang lembut.
Masukkan tepung tapioka, putih telur, minyak wijen, merica, garam, dan MSG. Aduk atau proses kembali hingga seluruh bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang cukup padat.
2. Siapkan Tahu
Gunakan tahu putih yang masih cukup padat agar tidak mudah hancur ketika dikeruk dan diisi. Keruk sedikit bagian tengah tahu menggunakan sendok hingga tersedia ruang untuk memasukkan adonan.
Jangan mengeruk tahu terlalu dalam karena bagian dasar tahu perlu tetap cukup tebal agar tidak mudah pecah. Sisakan bagian pinggir dan bawah tahu supaya bentuknya tetap kokoh selama proses pengukusan.
3. Isi Tahu
Ambil adonan ayam dan udang secukupnya, kemudian masukkan ke bagian tengah tahu yang sudah dikeruk. Ratakan permukaannya agar isian terlihat rapi dan memiliki ketebalan yang merata.
Lakukan langkah ini hingga seluruh tahu dan adonan habis. Jika ingin tampilannya lebih menarik, bagian atas isian dapat dirapikan menggunakan sendok sebelum dikukus.
4. Buat Saus
Masukkan air, kecap asin, saus tiram, minyak wijen, garam, MSG, dan lada putih bubuk ke dalam wadah. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
Saus ini memberikan rasa gurih dan aroma khas minyak wijen pada tahu. Jika tidak terlalu menyukai rasa asin, jumlah kecap asin dapat disesuaikan dengan selera.
5. Kukus Tahu
Susun tahu yang sudah diberi isian ke dalam wadah tahan panas atau kukusan. Siramkan sebagian saus di atas tahu agar bumbunya mulai meresap selama proses memasak.
Kukus selama sekitar 15 menit hingga adonan ayam dan udang matang sempurna. Pastikan kukusan sudah cukup panas sebelum tahu dimasukkan agar proses memasak berlangsung merata.
6. Sajikan
Setelah matang, angkat tahu secara perlahan agar bentuknya tetap utuh. Sajikan di atas piring kemudian tambahkan daun bawang, irisan cabai merah, dan daun ketumbar sebagai pelengkap.
Tuangkan kembali saus secukupnya di atas tahu sebelum disantap. Hidangan ini paling nikmat disajikan dalam keadaan hangat agar tekstur isiannya tetap lembut.
Pilih tahu putih dengan tekstur yang cukup padat agar lebih mudah dikeruk dan diisi. Saat mengeluarkan bagian tengah tahu, lakukan secara perlahan supaya bagian dasar dan sisi tahu tidak robek.
Untuk adonan ayam dan udang, jangan menambahkan terlalu banyak tepung tapioka karena dapat membuat teksturnya menjadi terlalu kenyal. Gunakan secukupnya agar isian tetap lembut setelah dikukus.
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