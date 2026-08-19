Resep Cheesy Potato Bread, Roti Kentang dengan Isian Keju yang Lumer

Potret potato bread dengan adonan kentang dan isian cream cheese enak. (Sumber: instagram.com/@kasyafa.a)
JawaPos.com - Punya stok kentang di rumah dan ingin mengolahnya menjadi camilan yang berbeda? Cheesy Potato Bread bisa menjadi pilihan karena memadukan adonan kentang yang lembut dengan isian keju yang gurih dan lumer di dalam.
Resep dari @kasyafa.a ini menggunakan kentang sebagai bahan utama adonan, kemudian diisi dengan campuran cream cheese, mozzarella, dan cheddar. Perpaduan kentang yang lembut dengan rasa gurih dari beberapa jenis keju membuat camilan ini cocok dinikmati selagi hangat.
Cheesy Potato Bread memiliki tekstur yang cukup unik karena bagian luarnya berasal dari adonan kentang, bukan adonan roti biasa. Hasil akhirnya terasa lembut dan gurih, sementara bagian tengahnya memberikan sensasi creamy serta cheesy dari isian keju.
Resep ini juga bisa menjadi alternatif ketika bosan mengolah kentang menjadi perkedel atau kentang goreng. Dengan bahan yang relatif sederhana, kentang bisa disulap menjadi camilan yang terasa lebih spesial dan cocok disajikan untuk keluarga.
Bahan-Bahan
Bahan Adonan Kentang
900 gram kentang russet atau sekitar 6 kentang ukuran sedang
1 cup tepung terigu serbaguna
1 butir telur
Garam secukupnya
1½ sdt lada hitam
2 sdt bawang putih bubuk
1 sdt bawang bombay bubuk
½ cup keju Parmesan parut
Bahan Isian Keju
85 gram cream cheese
1 cup keju mozzarella
½ cup keju cheddar
1 sdm parsley segar, cincang
1 sdt cabai bubuk atau chili flakes, opsional
1 sdt bawang putih bubuk
½ sdt lada hitam
Garam secukupnya
Cara Membuat Cheesy Potato Bread
1. Rebus Kentang
Kupas kentang kemudian potong menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang. Rebus kentang dalam air yang sudah diberi sedikit garam selama sekitar 20-25 menit atau hingga empuk ketika ditusuk menggunakan garpu.
2. Keringkan Kentang
Setelah matang, tiriskan kentang hingga benar-benar tidak ada air yang tersisa. Masukkan kembali kentang ke dalam panci panas dan masak dengan api kecil selama sekitar 1-2 menit untuk membantu menguapkan sisa air.
Langkah ini cukup penting karena kentang yang terlalu basah dapat membuat adonan menjadi sangat lembek. Dengan mengurangi kadar airnya, adonan akan lebih mudah dibentuk tanpa harus menggunakan terlalu banyak tepung.
3. Haluskan Kentang
Haluskan kentang sampai benar-benar lembut dan tidak menggumpal. Setelah itu, diamkan selama sekitar 10-15 menit hingga suhunya sedikit turun sebelum dicampurkan dengan bahan lainnya.
Jangan langsung mencampurkan telur ketika kentang masih terlalu panas karena telur bisa berubah tekstur. Kentang yang sudah agak hangat akan lebih mudah dicampurkan dengan bahan adonan secara merata.
4. Campurkan Bumbu
Masukkan telur, garam, lada hitam, bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, dan Parmesan parut ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu menyebar ke seluruh adonan.
Parmesan memberikan rasa gurih sekaligus aroma keju yang lebih kuat pada adonan. Jika ingin rasa yang lebih ringan, jumlah garam dapat disesuaikan karena Parmesan dan keju pada bagian isian juga sudah memberikan rasa asin.
5. Tambahkan Tepung
Masukkan ¾ cup tepung terigu terlebih dahulu, kemudian aduk perlahan sampai menjadi adonan yang lembut. Jika teksturnya masih terlalu lengket, tambahkan sisa tepung sedikit demi sedikit hingga adonan mudah dibentuk.
Hindari memasukkan seluruh tepung sekaligus karena kebutuhan tepung dapat berbeda tergantung kadar air pada kentang. Adonan yang ideal sebaiknya tetap sedikit lengket tetapi cukup kokoh untuk dibentuk.
6. Buat Isian Keju
Untuk membuat isian, campurkan cream cheese, mozzarella, dan cheddar dalam satu wadah. Tambahkan parsley, bawang putih bubuk, lada hitam, chili flakes jika suka rasa pedas, serta sedikit garam.
Aduk semua bahan hingga menjadi campuran keju yang merata. Kombinasi tiga jenis keju memberikan rasa dan tekstur yang lebih kompleks ketika meleleh setelah dimasak.
7. Bentuk Adonan
Ambil sebagian adonan kentang dan pipihkan di telapak tangan. Letakkan campuran keju di bagian tengah, kemudian tutup kembali dengan adonan kentang dan rapikan hingga isian tertutup sempurna.
Pastikan tidak ada bagian yang terlalu tipis agar keju tidak mudah keluar saat dimasak. Bentuk adonan sesuai selera, bisa dibuat bulat atau sedikit pipih agar lebih mudah matang secara merata.
8. Masak hingga Matang
Masak adonan yang sudah dibentuk menggunakan metode yang sesuai dengan preferensi hingga permukaannya matang dan berwarna keemasan. Pastikan panas tidak terlalu tinggi agar bagian luar tidak cepat matang sementara bagian dalamnya masih dingin.
Setelah matang, angkat dan diamkan sebentar sebelum disajikan. Waktu istirahat singkat juga membantu isian keju tidak langsung tumpah ketika camilan dipotong.
Kunci utama resep ini ada pada tekstur kentang dan penggunaan tepung. Pastikan kentang benar-benar kering setelah direbus agar adonan tidak terlalu basah dan membutuhkan tepung dalam jumlah berlebihan.
Jangan terlalu banyak menguleni atau mencampurkan tepung karena hasil akhirnya bisa menjadi terlalu padat. Tambahkan tepung secara bertahap sampai adonan cukup mudah dibentuk, tetapi tetap memiliki tekstur lembut.
Untuk mendapatkan isian yang lebih lumer, gunakan mozzarella yang mudah meleleh dan sajikan camilan dalam kondisi hangat. Anda juga bisa menambahkan chili flakes jika menyukai perpaduan rasa gurih dan sedikit pedas.
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