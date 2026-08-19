Resep Cheesy Potato Bread, Roti Kentang dengan Isian Keju yang Lumer

Cara Membuat Cheesy Potato Bread

1. Rebus Kentang

Kupas kentang kemudian potong menjadi beberapa bagian agar lebih cepat matang. Rebus kentang dalam air yang sudah diberi sedikit garam selama sekitar 20-25 menit atau hingga empuk ketika ditusuk menggunakan garpu.

2. Keringkan Kentang

Setelah matang, tiriskan kentang hingga benar-benar tidak ada air yang tersisa. Masukkan kembali kentang ke dalam panci panas dan masak dengan api kecil selama sekitar 1-2 menit untuk membantu menguapkan sisa air.

Langkah ini cukup penting karena kentang yang terlalu basah dapat membuat adonan menjadi sangat lembek. Dengan mengurangi kadar airnya, adonan akan lebih mudah dibentuk tanpa harus menggunakan terlalu banyak tepung.

3. Haluskan Kentang

Haluskan kentang sampai benar-benar lembut dan tidak menggumpal. Setelah itu, diamkan selama sekitar 10-15 menit hingga suhunya sedikit turun sebelum dicampurkan dengan bahan lainnya.

Jangan langsung mencampurkan telur ketika kentang masih terlalu panas karena telur bisa berubah tekstur. Kentang yang sudah agak hangat akan lebih mudah dicampurkan dengan bahan adonan secara merata.

4. Campurkan Bumbu

Masukkan telur, garam, lada hitam, bawang putih bubuk, bawang bombay bubuk, dan Parmesan parut ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan bumbu menyebar ke seluruh adonan.

Parmesan memberikan rasa gurih sekaligus aroma keju yang lebih kuat pada adonan. Jika ingin rasa yang lebih ringan, jumlah garam dapat disesuaikan karena Parmesan dan keju pada bagian isian juga sudah memberikan rasa asin.

5. Tambahkan Tepung

Masukkan ¾ cup tepung terigu terlebih dahulu, kemudian aduk perlahan sampai menjadi adonan yang lembut. Jika teksturnya masih terlalu lengket, tambahkan sisa tepung sedikit demi sedikit hingga adonan mudah dibentuk.

Hindari memasukkan seluruh tepung sekaligus karena kebutuhan tepung dapat berbeda tergantung kadar air pada kentang. Adonan yang ideal sebaiknya tetap sedikit lengket tetapi cukup kokoh untuk dibentuk.

6. Buat Isian Keju

Untuk membuat isian, campurkan cream cheese, mozzarella, dan cheddar dalam satu wadah. Tambahkan parsley, bawang putih bubuk, lada hitam, chili flakes jika suka rasa pedas, serta sedikit garam.

Aduk semua bahan hingga menjadi campuran keju yang merata. Kombinasi tiga jenis keju memberikan rasa dan tekstur yang lebih kompleks ketika meleleh setelah dimasak.

7. Bentuk Adonan

Ambil sebagian adonan kentang dan pipihkan di telapak tangan. Letakkan campuran keju di bagian tengah, kemudian tutup kembali dengan adonan kentang dan rapikan hingga isian tertutup sempurna.

Pastikan tidak ada bagian yang terlalu tipis agar keju tidak mudah keluar saat dimasak. Bentuk adonan sesuai selera, bisa dibuat bulat atau sedikit pipih agar lebih mudah matang secara merata.

8. Masak hingga Matang

Masak adonan yang sudah dibentuk menggunakan metode yang sesuai dengan preferensi hingga permukaannya matang dan berwarna keemasan. Pastikan panas tidak terlalu tinggi agar bagian luar tidak cepat matang sementara bagian dalamnya masih dingin.

Setelah matang, angkat dan diamkan sebentar sebelum disajikan. Waktu istirahat singkat juga membantu isian keju tidak langsung tumpah ketika camilan dipotong.