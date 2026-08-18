Resep Healthy Cheesy Eggs, Telur Sayur dengan Keju yang Gurih dan Praktis

Cara Membuat Healthy Cheesy Eggs

1. Siapkan Bahan

Cuci wortel, kol, dan jamur shitake hingga bersih. Potong wortel menjadi irisan tipis, iris kol, dan potong jamur sesuai selera agar semuanya lebih mudah matang.

Iris bawang bombay dan cincang bawang putih. Jika menggunakan jamur shitake kering, rendam terlebih dahulu hingga lunak lalu tiriskan sebelum dimasak.

2. Tumis Bawang

Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bawang bombay dan bawang putih, kemudian tumis hingga harum dan bawang mulai terlihat layu.

Gunakan api sedang agar bawang tidak cepat gosong. Tumisan bawang ini akan menjadi dasar aroma yang membuat hidangan telur terasa lebih sedap.

3. Masukkan Jamur

Tambahkan jamur shitake ke dalam wajan. Tumis hingga jamur berubah warna dan sedikit kecokelatan.

Memasak jamur hingga kecokelatan akan membuat aromanya lebih keluar dan memberikan rasa yang lebih gurih. Aduk sesekali agar jamur matang secara merata.

4. Tambahkan Sayuran

Masukkan wortel dan kol ke dalam wajan. Aduk bersama bawang dan jamur hingga sayuran mulai layu tetapi masih memiliki sedikit tekstur renyah.

Jangan memasak sayuran terlalu lama agar hasil akhirnya tidak terlalu lembek. Wortel dan kol nantinya masih akan dimasak kembali bersama telur.

5. Beri Bumbu

Tambahkan saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk ayam, dan gula. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dengan sayuran dan jamur.

Cicipi sedikit tumisan untuk memastikan rasanya sudah sesuai. Jika diperlukan, kamu bisa menyesuaikan rasa asin atau manis sebelum telur dimasukkan.

6. Masukkan Telur

Pecahkan empat butir telur langsung ke dalam wajan di atas tumisan sayuran. Aduk perlahan agar telur menyatu dengan bahan lainnya, tetapi jangan terlalu sering mengaduk agar teksturnya tetap terasa.

Setelah itu, letakkan tiga lembar keju quickmelt di atas telur dan sayuran. Keju akan memberikan rasa gurih sekaligus tekstur yang lebih lembut ketika meleleh.

7. Masak hingga Matang

Tutup wajan dan masak dengan api kecil hingga telur matang dan keju quickmelt meleleh. Proses ini membantu bagian atas telur matang tanpa membuat bagian bawah terlalu cepat kering.

Setelah telur matang dan keju sudah meleleh, matikan api. Angkat dan sajikan Healthy Cheesy Eggs selagi hangat.