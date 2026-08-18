Resep Healthy Cheesy Eggs, Telur Sayur dengan Keju yang Gurih dan Praktis

Potret healthy cheesy eggs dengan isian sayuran dan keju quickmelt yang cocok untuk sarapan. (Sumber: instagram.com/@hello.itsmillie)
JawaPos.com - Bosan dengan telur dadar atau telur ceplok yang dimasak dengan cara biasa? Coba buat Healthy Cheesy Eggs, perpaduan telur, sayuran, jamur, dan keju quickmelt yang menghasilkan hidangan gurih, lembut, serta cukup mengenyangkan untuk menu sehari-hari.
Resep ala @hello.itsmillie ini juga praktis karena semua bahan dimasak dalam satu wajan. Wortel, kol, jamur shitake, dan telur berpadu dengan bumbu sederhana, kemudian ditambahkan keju quickmelt yang meleleh di atasnya.
Telur merupakan salah satu bahan yang mudah diolah menjadi berbagai macam menu. Dalam resep ini, telur tidak hanya dimasak sendiri, tetapi dipadukan dengan beberapa jenis sayuran sehingga tekstur dan rasanya menjadi lebih beragam.
Tambahan keju quickmelt juga membuat hidangan terasa lebih creamy dan gurih. Perpaduan saus tiram, kecap asin, kaldu ayam, dan gula memberikan rasa yang lebih kaya tanpa membutuhkan banyak bumbu.
Bahan-Bahan
4 butir telur
1 buah wortel
1/4 buah kol
2 buah jamur shitake
1/4 buah bawang bombay
3 siung bawang putih
3 lembar keju quickmelt
1 sdm saus tiram
1 sdm kecap asin
1 sdt kaldu bubuk ayam
1 sdt gula
Sedikit minyak untuk menumis
Cara Membuat Healthy Cheesy Eggs
1. Siapkan Bahan
Cuci wortel, kol, dan jamur shitake hingga bersih. Potong wortel menjadi irisan tipis, iris kol, dan potong jamur sesuai selera agar semuanya lebih mudah matang.
Iris bawang bombay dan cincang bawang putih. Jika menggunakan jamur shitake kering, rendam terlebih dahulu hingga lunak lalu tiriskan sebelum dimasak.
2. Tumis Bawang
Panaskan sedikit minyak di dalam wajan. Masukkan bawang bombay dan bawang putih, kemudian tumis hingga harum dan bawang mulai terlihat layu.
Gunakan api sedang agar bawang tidak cepat gosong. Tumisan bawang ini akan menjadi dasar aroma yang membuat hidangan telur terasa lebih sedap.
3. Masukkan Jamur
Tambahkan jamur shitake ke dalam wajan. Tumis hingga jamur berubah warna dan sedikit kecokelatan.
Memasak jamur hingga kecokelatan akan membuat aromanya lebih keluar dan memberikan rasa yang lebih gurih. Aduk sesekali agar jamur matang secara merata.
4. Tambahkan Sayuran
Masukkan wortel dan kol ke dalam wajan. Aduk bersama bawang dan jamur hingga sayuran mulai layu tetapi masih memiliki sedikit tekstur renyah.
Jangan memasak sayuran terlalu lama agar hasil akhirnya tidak terlalu lembek. Wortel dan kol nantinya masih akan dimasak kembali bersama telur.
5. Beri Bumbu
Tambahkan saus tiram, kecap asin, kaldu bubuk ayam, dan gula. Aduk seluruh bahan hingga bumbu tercampur rata dengan sayuran dan jamur.
Cicipi sedikit tumisan untuk memastikan rasanya sudah sesuai. Jika diperlukan, kamu bisa menyesuaikan rasa asin atau manis sebelum telur dimasukkan.
6. Masukkan Telur
Pecahkan empat butir telur langsung ke dalam wajan di atas tumisan sayuran. Aduk perlahan agar telur menyatu dengan bahan lainnya, tetapi jangan terlalu sering mengaduk agar teksturnya tetap terasa.
Setelah itu, letakkan tiga lembar keju quickmelt di atas telur dan sayuran. Keju akan memberikan rasa gurih sekaligus tekstur yang lebih lembut ketika meleleh.
7. Masak hingga Matang
Tutup wajan dan masak dengan api kecil hingga telur matang dan keju quickmelt meleleh. Proses ini membantu bagian atas telur matang tanpa membuat bagian bawah terlalu cepat kering.
Setelah telur matang dan keju sudah meleleh, matikan api. Angkat dan sajikan Healthy Cheesy Eggs selagi hangat.
Gunakan sayuran yang masih segar agar warna dan teksturnya tetap menarik setelah dimasak. Wortel sebaiknya diiris cukup tipis supaya dapat matang bersamaan dengan kol dan telur.
Untuk mendapatkan keju yang benar-benar meleleh, tutup wajan setelah keju diletakkan di atas telur. Gunakan api kecil agar keju meleleh perlahan sementara telur matang dengan sempurna.
Jika ingin rasa yang lebih pedas, kamu juga bisa menambahkan irisan cabai atau sedikit chili flakes. Tambahan daun bawang atau biji wijen juga bisa digunakan sebagai pelengkap sebelum disajikan.
Healthy Cheesy Eggs bisa langsung disantap sebagai menu sarapan atau makan malam ringan. Karena sudah berisi telur dan beberapa jenis sayuran, hidangan ini juga terasa cukup lengkap tanpa membutuhkan banyak lauk tambahan.
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Jawa Pos
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