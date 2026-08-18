Resep Chicken Nori Rolls, Camilan Gurih Tinggi Protein yang Cocok untuk Teman Nonton

Cara Membuat Chicken Nori Rolls

1. Siapkan Adonan Pelapis

Masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan garam laut ke dalam wadah. Tuangkan air es secara bertahap sambil diaduk hingga menjadi adonan yang tercampur rata.

Gunakan air yang benar-benar dingin agar hasil lapisan setelah digoreng lebih renyah. Setelah adonan tercampur, sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan isian ayam dan udang.

2. Buat Adonan Isian

Potong paha ayam fillet menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah diproses. Masukkan ayam dan udang kupas ke dalam food processor bersama garlic powder, onion powder, merica putih, jahe powder, dan ngohiong.

Tambahkan garam laut, wortel, bawang prei, telur, tepung tapioka, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen. Proses seluruh bahan hingga menjadi adonan yang lembut dan tercampur rata.

3. Gulung dengan Nori

Siapkan satu lembar nori di atas permukaan yang bersih. Ambil adonan ayam dan udang secukupnya, kemudian letakkan di atas nori dan ratakan.

Gulung nori hingga menutupi seluruh bagian adonan. Pastikan gulungan cukup rapat agar bentuknya tidak mudah terbuka ketika dimasukkan ke dalam adonan pelapis dan digoreng.

4. Potong Gulungan

Setelah semua gulungan selesai dibuat, potong masing-masing menjadi dua bagian. Potongan ini membuat Chicken Nori Rolls lebih mudah digoreng dan lebih praktis disantap.

Jika nori terasa mudah terbuka, kamu bisa menekan bagian ujungnya dengan lembut agar gulungan lebih rapat. Hindari memberikan isian terlalu banyak karena dapat membuat gulungan sulit ditutup.

5. Balur dengan Adonan Pelapis

Celupkan gulungan ayam dan nori ke dalam adonan pelapis yang sudah disiapkan. Pastikan seluruh permukaannya tertutup adonan secara merata.

Jangan terlalu lama merendam gulungan di dalam adonan. Cukup celupkan hingga seluruh permukaan terlapisi sebelum langsung memasukkannya ke dalam minyak panas.

6. Goreng hingga Keemasan

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup dengan api sedang. Masukkan Chicken Nori Rolls secara perlahan dan goreng hingga bagian luarnya berubah menjadi kuning keemasan.

Balik secara berkala agar seluruh permukaan matang dan renyah secara merata. Setelah matang, angkat dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.