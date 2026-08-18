Resep Chicken Nori Rolls, Camilan Gurih Tinggi Protein yang Cocok untuk Teman Nonton

Potret chicken nori rolls yang gurih dan renyah dengan isian ayam, udang, wortel, dan bawang prei. (Sumber: instagram.com/@lafancy_foods)
JawaPos.com - Sedang mencari camilan gurih untuk menemani waktu santai di rumah? Chicken Nori Rolls bisa menjadi pilihan menarik karena memadukan daging ayam, udang, sayuran, dan nori dalam satu camilan yang renyah di luar serta lembut dan gurih di dalam.
Resep ala @lafancy_foods ini cukup mudah dibuat dan cocok disajikan sebagai teman menonton pertandingan atau berkumpul bersama keluarga. Perpaduan ayam dan udang membuat isiannya terasa lebih kaya, sementara nori memberikan aroma khas yang membuat camilan ini semakin menggugah selera.
Chicken Nori Rolls memiliki tekstur yang cukup lengkap dalam satu gigitan. Lapisan luarnya terasa renyah setelah digoreng, sedangkan bagian dalamnya lembut dengan rasa gurih dari ayam, udang, dan berbagai bumbu.
Tambahan wortel dan bawang prei juga membuat isiannya tidak terasa monoton. Sementara itu, nori memberikan cita rasa khas rumput laut yang cocok dipadukan dengan olahan ayam dan seafood.
Bahan-Bahan
Bahan Isian
250 gram paha ayam fillet
50 gram udang kupas
1 sdm garlic powder
1 sdt onion powder
1½ sdt merica putih
½ sdt jahe powder
½ sdt ngohiong
½ sdt garam laut
50 gram wortel, potong kotak kecil
30 gram bawang prei, iris tipis
1 butir telur
25 gram tepung tapioka
10 gram kecap asin
10 gram saus tiram
10 gram minyak wijen
Bahan Pelapis
10 lembar nori
50 gram tepung terigu protein sedang
25 gram tepung maizena
450 gram air es
1 sdt garam laut
Minyak goreng secukupnya
Cara Membuat Chicken Nori Rolls
1. Siapkan Adonan Pelapis
Masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan garam laut ke dalam wadah. Tuangkan air es secara bertahap sambil diaduk hingga menjadi adonan yang tercampur rata.
Gunakan air yang benar-benar dingin agar hasil lapisan setelah digoreng lebih renyah. Setelah adonan tercampur, sisihkan terlebih dahulu sambil menyiapkan isian ayam dan udang.
2. Buat Adonan Isian
Potong paha ayam fillet menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah diproses. Masukkan ayam dan udang kupas ke dalam food processor bersama garlic powder, onion powder, merica putih, jahe powder, dan ngohiong.
Tambahkan garam laut, wortel, bawang prei, telur, tepung tapioka, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen. Proses seluruh bahan hingga menjadi adonan yang lembut dan tercampur rata.
3. Gulung dengan Nori
Siapkan satu lembar nori di atas permukaan yang bersih. Ambil adonan ayam dan udang secukupnya, kemudian letakkan di atas nori dan ratakan.
Gulung nori hingga menutupi seluruh bagian adonan. Pastikan gulungan cukup rapat agar bentuknya tidak mudah terbuka ketika dimasukkan ke dalam adonan pelapis dan digoreng.
4. Potong Gulungan
Setelah semua gulungan selesai dibuat, potong masing-masing menjadi dua bagian. Potongan ini membuat Chicken Nori Rolls lebih mudah digoreng dan lebih praktis disantap.
Jika nori terasa mudah terbuka, kamu bisa menekan bagian ujungnya dengan lembut agar gulungan lebih rapat. Hindari memberikan isian terlalu banyak karena dapat membuat gulungan sulit ditutup.
5. Balur dengan Adonan Pelapis
Celupkan gulungan ayam dan nori ke dalam adonan pelapis yang sudah disiapkan. Pastikan seluruh permukaannya tertutup adonan secara merata.
Jangan terlalu lama merendam gulungan di dalam adonan. Cukup celupkan hingga seluruh permukaan terlapisi sebelum langsung memasukkannya ke dalam minyak panas.
6. Goreng hingga Keemasan
Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup dengan api sedang. Masukkan Chicken Nori Rolls secara perlahan dan goreng hingga bagian luarnya berubah menjadi kuning keemasan.
Balik secara berkala agar seluruh permukaan matang dan renyah secara merata. Setelah matang, angkat dan tiriskan untuk mengurangi minyak berlebih.
Gunakan air es untuk membuat adonan pelapis. Suhu adonan yang dingin dapat membantu menghasilkan lapisan yang lebih renyah ketika bertemu dengan minyak panas.
Pastikan minyak sudah cukup panas sebelum menggoreng. Jika minyak terlalu dingin, lapisan tepung dapat menyerap terlalu banyak minyak sehingga hasil akhirnya kurang crispy.
Jangan memasukkan terlalu banyak gulungan sekaligus ke dalam wajan. Beri ruang yang cukup agar panas minyak tetap stabil dan Chicken Nori Rolls dapat matang secara merata.
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