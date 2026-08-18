Resep Sambel Embe, Sambal Khas Bali yang Gurih, Pedas, dan Harum Terasi

JawaPos.com - Bagi pencinta sambal, Sambel Embe bisa menjadi pilihan sederhana untuk membuat makan di rumah terasa lebih menggugah selera. Sambal khas Bali ini memiliki perpaduan rasa pedas, gurih, dan aroma terasi yang kuat sehingga cocok disantap bersama nasi hangat dan berbagai lauk favorit.

Resep ala @dindaa_manurung ini menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana dan mudah ditemukan di dapur. Cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan terasi menjadi bahan utama yang menghasilkan sambal dengan aroma khas dan rasa yang membuat ingin terus menambah nasi.

Sambel Embe merupakan salah satu sambal yang dikenal dalam kuliner Bali. Ciri khasnya terletak pada penggunaan bawang merah, bawang putih, cabai, dan terasi yang memberikan kombinasi rasa pedas serta gurih dengan aroma yang cukup kuat.

Berbeda dari sambal yang seluruh bahannya dihaluskan menjadi satu, Sambel Embe umumnya memiliki tekstur bahan yang masih terasa. Bawang yang digoreng hingga kecokelatan juga memberikan sensasi renyah sekaligus aroma harum pada sambal.

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Sambal ini cocok untuk kamu yang menyukai rasa pedas dengan tambahan aroma bawang yang kuat. Terasi memberikan rasa gurih dan umami, sedangkan gula membantu menyeimbangkan rasa pedas dan asin dari bahan lainnya.

Cara membuatnya juga tidak membutuhkan banyak bahan. Dengan hanya beberapa jenis bumbu dapur, kamu sudah bisa membuat sambal yang cocok untuk melengkapi berbagai menu makan sehari-hari.

Bahan-Bahan

10 buah cabai rawit

7 siung bawang putih

9 siung bawang merah

1/2 sdt gula

1/4 sdt kaldu jamur

1/4 sdt garam

1 sdm terasi

Minyak goreng secukupnya

Jumlah cabai bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Jika tidak terlalu menyukai sambal yang pedas, sebagian cabai rawit dapat dikurangi atau diganti dengan cabai yang tingkat pedasnya lebih ringan.

Cara Membuat Sambel Embe

1. Siapkan Bahan

Kupas bawang merah dan bawang putih, kemudian cuci hingga bersih. Iris keduanya dengan ukuran tipis agar lebih cepat matang ketika digoreng.

Cabai rawit juga bisa diiris atau dipotong sesuai selera. Jika ingin sambal dengan tekstur yang lebih kasar, jangan menghaluskan cabai terlalu lembut.

2. Goreng Bawang

Panaskan minyak secukupnya di dalam wajan. Masukkan irisan bawang putih terlebih dahulu dan goreng hingga berwarna keemasan serta aromanya harum.

Angkat bawang putih dan tiriskan ketika sudah matang. Jangan sampai terlalu gosong karena rasa pahit dapat memengaruhi rasa sambal secara keseluruhan.

3. Goreng Bawang Merah

Gunakan minyak yang sama untuk menggoreng bawang merah. Masak hingga bawang merah berubah warna menjadi kecokelatan dan teksturnya mulai renyah.

Setelah matang, angkat dan tiriskan. Bawang merah yang digoreng hingga kecokelatan akan memberikan aroma serta tekstur khas pada Sambel Embe. 4. Masak Cabai dan Terasi

Masukkan cabai rawit ke dalam wajan dengan sedikit minyak. Tambahkan terasi, lalu tumis hingga cabai mulai layu dan aroma terasi keluar.

Gunakan api sedang agar cabai dan terasi matang tanpa cepat gosong. Jika ingin rasa terasi yang lebih ringan, jumlahnya dapat dikurangi sesuai selera.

5. Tambahkan Bumbu

Masukkan gula, kaldu jamur, dan garam ke dalam tumisan cabai dan terasi. Aduk hingga semua bumbu tercampur rata dan terasa harum.

Cicipi sambal untuk menyesuaikan rasa. Jika dirasa terlalu pedas, kamu bisa menambahkan sedikit gula untuk memberikan keseimbangan rasa.

6. Campurkan Bawang

Setelah bumbu matang, masukkan kembali bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng. Aduk perlahan agar bawang tetap memiliki tekstur dan tidak hancur.

Masak sebentar saja hingga semua bahan tercampur. Setelah itu, matikan api dan Sambel Embe siap disajikan.