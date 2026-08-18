Resep Chewy Potato Noodle, Mie Kentang Kenyal dengan Saus Pedas Gurih

Cara Membuat Chewy Potato Noodle

1. Siapkan Kentang

Kupas kentang kemudian cuci hingga bersih. Rebus kentang dalam air hingga benar-benar empuk dan mudah dihancurkan.

Setelah matang, tiriskan kentang dan biarkan sebentar agar uap panas berkurang. Haluskan kentang sampai teksturnya lembut dan tidak ada bagian yang masih menggumpal.

2. Buat Adonan Mie

Masukkan garam dan tepung kentang ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Tuangkan air secara bertahap sambil diaduk hingga seluruh bahan tercampur dan membentuk adonan.

Uleni secukupnya hingga adonan menjadi lembut dan bisa dibentuk. Hindari menambahkan air sekaligus karena jumlah cairan yang dibutuhkan dapat bergantung pada kadar air kentang.

3. Bentuk Mie

Ambil sebagian adonan kemudian bentuk memanjang dengan ukuran yang kurang lebih sama. Kamu juga bisa menyesuaikan ketebalan mie sesuai tekstur yang diinginkan.

Usahakan ukuran mie tidak terlalu besar agar lebih mudah matang ketika direbus. Letakkan mie yang sudah dibentuk di atas permukaan yang ditaburi sedikit tepung agar tidak saling menempel.

4. Rebus Mie Kentang

Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan mie kentang secara perlahan. Masak hingga mie matang dan teksturnya menjadi kenyal.

Setelah matang, angkat dan tiriskan. Kamu bisa membilasnya sebentar dengan air agar mie tidak saling menempel sebelum dicampurkan dengan saus.

5. Siapkan Bumbu Saus

Iris atau cincang bawang putih, daun bawang, dan daun ketumbar. Masukkan semuanya ke dalam mangkuk yang cukup besar.

Tambahkan kecap asin, saus tiram, cuka hitam, bubuk cabai, garam, penyedap, gula, dan chili oil. Aduk ringan agar semua bumbu tercampur.

6. Tuangkan Minyak Panas

Panaskan 45 gram minyak hingga cukup panas. Tuangkan minyak panas ke dalam mangkuk berisi bumbu dengan hati-hati.

Minyak panas akan membantu mengeluarkan aroma bawang putih dan daun bawang sehingga saus terasa lebih harum. Aduk kembali hingga semua bumbu menyatu dengan minyak.

7. Campurkan Mie dan Saus

Masukkan mie kentang yang sudah matang dan ditiriskan ke dalam mangkuk berisi saus. Aduk perlahan sampai seluruh permukaan mie terlapisi bumbu secara merata.

Pastikan saus tercampur sampai ke sela-sela mie agar setiap suapan memiliki rasa yang gurih dan pedas. Setelah tercampur rata, Chewy Potato Noodle siap disajikan.