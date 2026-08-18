Resep Chewy Potato Noodle, Mie Kentang Kenyal dengan Saus Pedas Gurih

Potret chewy potato noodle atau mie kentang kenyal dengan saus pedas gurih dan aromatik. (Sumber: instagram.com/@gio.mci10)
JawaPos.com - Bosan dengan olahan kentang yang itu-itu saja? Kamu bisa mencoba Chewy Potato Noodle, mie unik berbahan dasar kentang yang memiliki tekstur kenyal dan chewy, kemudian disajikan dengan saus pedas, gurih, dan aromatik.
Resep ala @gio.mci10 ini cocok untuk kamu yang ingin mencoba kreasi mie homemade yang berbeda dari biasanya. Selain menggunakan bahan yang cukup sederhana, sausnya juga memiliki perpaduan kecap asin, saus tiram, cuka hitam, dan chili oil yang membuat rasanya semakin kuat.
Mie kentang ini memiliki tekstur yang menjadi daya tarik utamanya. Berbeda dengan mie instan atau mie berbahan tepung terigu, perpaduan kentang dan tepung kentang menghasilkan sensasi kenyal yang membuatnya terasa unik ketika dikunyah.
Saus yang digunakan juga tidak kalah menarik karena memadukan rasa asin, gurih, pedas, sedikit asam, dan manis. Tambahan minyak panas membuat aroma bawang putih, daun bawang, dan bumbu lainnya semakin keluar.
Bahan-Bahan
Bahan Mie Kentang
500 gram kentang
1 sdt garam
240 gram tepung kentang
120 ml air
Bahan Saus
2 siung bawang putih
1 batang daun bawang
Daun ketumbar secukupnya
2 sdm kecap asin
2 sdm saus tiram
2 sdm cuka hitam
1 sdt bubuk cabai
1/2 sdt garam
1/2 sdt penyedap
1 sdt gula
1 sdm chili oil
45 gram minyak panas
Cara Membuat Chewy Potato Noodle
1. Siapkan Kentang
Kupas kentang kemudian cuci hingga bersih. Rebus kentang dalam air hingga benar-benar empuk dan mudah dihancurkan.
Setelah matang, tiriskan kentang dan biarkan sebentar agar uap panas berkurang. Haluskan kentang sampai teksturnya lembut dan tidak ada bagian yang masih menggumpal.
2. Buat Adonan Mie
Masukkan garam dan tepung kentang ke dalam kentang yang sudah dihaluskan. Tuangkan air secara bertahap sambil diaduk hingga seluruh bahan tercampur dan membentuk adonan.
Uleni secukupnya hingga adonan menjadi lembut dan bisa dibentuk. Hindari menambahkan air sekaligus karena jumlah cairan yang dibutuhkan dapat bergantung pada kadar air kentang.
3. Bentuk Mie
Ambil sebagian adonan kemudian bentuk memanjang dengan ukuran yang kurang lebih sama. Kamu juga bisa menyesuaikan ketebalan mie sesuai tekstur yang diinginkan.
Usahakan ukuran mie tidak terlalu besar agar lebih mudah matang ketika direbus. Letakkan mie yang sudah dibentuk di atas permukaan yang ditaburi sedikit tepung agar tidak saling menempel.
4. Rebus Mie Kentang
Didihkan air dalam panci, kemudian masukkan mie kentang secara perlahan. Masak hingga mie matang dan teksturnya menjadi kenyal.
Setelah matang, angkat dan tiriskan. Kamu bisa membilasnya sebentar dengan air agar mie tidak saling menempel sebelum dicampurkan dengan saus.
5. Siapkan Bumbu Saus
Iris atau cincang bawang putih, daun bawang, dan daun ketumbar. Masukkan semuanya ke dalam mangkuk yang cukup besar.
Tambahkan kecap asin, saus tiram, cuka hitam, bubuk cabai, garam, penyedap, gula, dan chili oil. Aduk ringan agar semua bumbu tercampur.
6. Tuangkan Minyak Panas
Panaskan 45 gram minyak hingga cukup panas. Tuangkan minyak panas ke dalam mangkuk berisi bumbu dengan hati-hati.
Minyak panas akan membantu mengeluarkan aroma bawang putih dan daun bawang sehingga saus terasa lebih harum. Aduk kembali hingga semua bumbu menyatu dengan minyak.
7. Campurkan Mie dan Saus
Masukkan mie kentang yang sudah matang dan ditiriskan ke dalam mangkuk berisi saus. Aduk perlahan sampai seluruh permukaan mie terlapisi bumbu secara merata.
Pastikan saus tercampur sampai ke sela-sela mie agar setiap suapan memiliki rasa yang gurih dan pedas. Setelah tercampur rata, Chewy Potato Noodle siap disajikan.
Gunakan kentang yang benar-benar matang agar lebih mudah dihaluskan dan dicampurkan dengan tepung. Pastikan kentang tidak terlalu basah setelah direbus karena kadar air yang tinggi dapat membuat adonan menjadi terlalu lembek.
Saat membentuk mie, jangan membuat ukurannya terlalu tebal. Mie yang lebih seragam akan lebih mudah matang secara bersamaan dan memiliki tekstur yang lebih konsisten.
Jika adonan terasa terlalu lengket, tambahkan sedikit tepung kentang secara bertahap. Hindari menambahkan terlalu banyak tepung sekaligus karena bisa membuat tekstur mie menjadi terlalu padat.
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Jawa Pos
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